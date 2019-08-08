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ألمانيا توقف تشغيل مروحيات «تايجر»

تحرير:وكالات ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ ص
مروحية تايجر الألمانية
مروحية تايجر الألمانية
أفادت مجلة دير شبيجل الألمانية، الأربعاء، بأن القوات المسلحة الألمانية أوقفت تشغيل كل طائرات الهليكوبتر من طراز تايجر «النمر». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت المجلة إن يوروكوبتر، وهي وحدة تابعة لشركة إيرباص، حذرت من أن أحد مكونات مروحة الطائرة معرض للتلف مما قد يؤدي إلى تحطمها. ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الدفاع للتعقيب، بحسب وكالة «رويترز». ولقي طيار ألماني مصرعه وأصيب آخر في تحطم طائرة من إنتاج يوروكوبتر الشهر الماضي. وكان تقرير صحفي قد كشف، في وقت سابق، عن قلة جاهزية جزء كبير من أنظمة تسلح مهمة في الجيش الألماني.
وأوضحت صحيفة «فيلت أم زونتاج» وقتها أن 11.6 فقط في المتوسط من إجمالي 53 مروحية قتالية طراز «تايجر» كانت جاهزة للاستخدام في 2018. واستندت الصحيفة الألمانية في ذلك إلى تقرير عن وضع المعدات الخاصة بأنظمة التسلح الرئيسية بالجيش الألماني، مصنف «سري». وعن مروحيات النقل
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إصابة 29 شخصًا بعد سقوط فرع شجرة على مسرح بألمانيا

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