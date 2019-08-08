ألمانيا توقف تشغيل مروحيات «تايجر»
تحرير:وكالات
٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ ص
مروحية تايجر الألمانية
أفادت مجلة دير شبيجل الألمانية، الأربعاء، بأن القوات المسلحة الألمانية أوقفت تشغيل كل طائرات الهليكوبتر من طراز تايجر «النمر».
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت المجلة إن يوروكوبتر، وهي وحدة تابعة لشركة إيرباص، حذرت من أن أحد مكونات مروحة الطائرة معرض للتلف مما قد يؤدي إلى تحطمها.
ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الدفاع للتعقيب، بحسب وكالة «رويترز».
ولقي طيار ألماني مصرعه وأصيب آخر في تحطم طائرة من إنتاج يوروكوبتر الشهر الماضي.
وكان تقرير صحفي قد كشف، في وقت سابق، عن قلة جاهزية جزء كبير من أنظمة تسلح مهمة في الجيش الألماني.
وأوضحت صحيفة «فيلت أم زونتاج» وقتها أن 11.6 فقط في المتوسط من إجمالي 53 مروحية قتالية طراز «تايجر» كانت جاهزة للاستخدام في 2018.
واستندت الصحيفة الألمانية في ذلك إلى تقرير عن وضع المعدات الخاصة بأنظمة التسلح الرئيسية بالجيش الألماني، مصنف «سري».
وعن مروحيات النقل
وأوضحت صحيفة «فيلت أم زونتاج» وقتها أن 11.6 فقط في المتوسط من إجمالي 53 مروحية قتالية طراز «تايجر» كانت جاهزة للاستخدام في 2018.
واستندت الصحيفة الألمانية في ذلك إلى تقرير عن وضع المعدات الخاصة بأنظمة التسلح الرئيسية بالجيش الألماني، مصنف «سري».
وعن مروحيات النقل طراز إن إتش 90، قالت الصحيفة إن 17.5 من إجمالي 71 طائرة منها كانت جاهزة للاستخدام، و15.9 طائرة فقط في المتوسط جاهزة للاستخدام من إجمالي 71 مروحية نقل طراز سي إتش 53.
وكان المفتش العام للجيش الألماني إبرهارد تسورن صرح في وقت سابق بأن متوسط الجاهزية لمعدات الجيش الألماني بأكملها تبلغ 70%، موضحا أن الجيش كان مستعدا بذلك للإيفاء بجميع مهامه «رغم العبء الكبير الواقع عليه»، لكنه أقر في الوقت نفسه بمواجهة قصور في الغواصات فئة 212 إيه مثلا، وفي مروحيات النقل والمقاتلات طراز تورنادو.