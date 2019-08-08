سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

في مثل هذا اليوم.. استقال نيكسون من رئاسة أمريكا

تحرير:محمد عودة ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
ريتشارد نيكسون
ريتشارد نيكسون
في مثل هذا اليوم 8 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1974: الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن استقالته من منصبه عقب فضيحة ووترجيت. وفي عام 1970: بدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية - الإسرائيلية والذي يستمر لمدة 90 يوم حسب مضمون المبادرة الأمريكية المعروفة باسم روجرز. وفي عام 1786: وصول الرحالة جان بالما إلى قمة جبال الألب. وفي عام 1940: بداية معركة بريطانيا.
وفي عام 1815: غادر نابليون بونابرت فرنسا إلى منفاه في سانت هيلانة، إحدى الجزر النائية في المحيط الأطلسي والتي ظل بها حتى وفاته عام 1821. وفي عام 1955: عقد أول مؤتمر من نوعه في جنيف بسويسرا حول الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية. وفي عام 1964: الطائرات التركية تغير على جزيرة قبرص التي تضم أقلية مسلمة
اقرأ المزيد
نائب-الرئيس-الأمريكى-السابق-جو-بايدن (1)

جو بايدن يهاجم ترامب ويصف خطابه بـ«السام»

وجه جو بايدن، أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية، الأربعاء، اتهامات قاسية للرئيس دونالد ترامب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، اتهم بايدن الرئيس الأمريكي بأنه «أجج سعير تفوق العرق الأبيض»، وذلك بعد حادثة إطلاق النار في إل باسو. واستخدم بايدن تعبيرات قاسية ضدّ الرئيس الجمهوري، وذلك خلال خطاب ألقاه في إطار حملته الانتخابيّة في بيرلينجتون بولاية أيوا، قائلا إن ترامب «تبنى علنًا ومن دون وازع، الاستراتيجية السياسية المتمثّلة بالكراهية والعنصرية والقسمة».
ترامب

بعد حادثتي أوهايو وتكساس.. مؤشرات غير إيجابية لترامب

لا تزال أصداء حادثتي أوهايو وتكساس تدوي في أجواء المشهد السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، لا سيما وأن العديد من المسؤولين والخبراء يحملون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسؤولية الحوادث الإرهابية. وألقت بعض الأوساط السياسية في الولايات المتحدة، وخاصة من المنتمين للحزب الديمقراطي في البلاد، باللوم على سياسات ترامب العدائية في بعض الأحيان، والتي كانت السبب الرئيسي في حالة التعصب والشحن الزائد في المجتمع الأمريكي خلال العامين الماضيين.
ترامب (1)

ارتفاع عدد ضحايا هجوم تكساس.. وترامب يطالب بـ«إعدامات سريعة»

أعلنت شرطة مدينة إل باسو، الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية، مساء الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النيران إلى 22 قتيلًا، بحسب فضائية "سكاي نيوز عربية". من جهته، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأحكام إعدامات "سريعة" ضد منفذي حوادث إطلاق النار، بحسب "العربية". وشهدت مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، أمس الأحد، حادث إطلاق نار، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقال المدعي العام في ولاية تكساس، جون باش، أمس: إن السلطات الفيدرالية تتعامل مع إطلاق النار الذي وقع في "إل باسو" على أنه قضية إرهاب محلي.
دونالد ترامب

ترامب يفتح النار على الصين ويتهمها بالتلاعب بعملتها

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين، اليوم الإثنين، بالتلاعب بعملتها بعد تراجع اليوان إلى أدنى مستوى في نحو 11 عاما. وقال "ترامب" خلال تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الصين خفضت سعر عملتها إلى أدنى مستوى تاريخي تقريبا"، واصفًا ذلك بالـ"تلاعب في العملة". وألمح إلى سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن هذا انتهاك كبير سيضعف "بكين" إلى حد كبير بمرور الوقت. وسمحت الصين التي سيطرت على عملتها تاريخيا بانخفاض اليوان إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، حيث يتداول اليوان أعلى من 7 دولارات أمريكية، مما يجعل المنتجات الصينية أرخص.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org