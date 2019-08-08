في مثل هذا اليوم.. استقال نيكسون من رئاسة أمريكا

تحرير:محمد عودة ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

ريتشارد نيكسون

في مثل هذا اليوم 8 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1974: الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن استقالته من منصبه عقب فضيحة ووترجيت. وفي عام 1970: بدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية - الإسرائيلية والذي يستمر لمدة 90 يوم حسب مضمون المبادرة الأمريكية المعروفة باسم روجرز. وفي عام 1786: وصول الرحالة جان بالما إلى قمة جبال الألب. وفي عام 1940: بداية معركة بريطانيا.

وفي عام 1815: غادر نابليون بونابرت فرنسا إلى منفاه في سانت هيلانة، إحدى الجزر النائية في المحيط الأطلسي والتي ظل بها حتى وفاته عام 1821. وفي عام 1955: عقد أول مؤتمر من نوعه في جنيف بسويسرا حول الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية. وفي عام 1964: الطائرات التركية تغير على جزيرة قبرص التي تضم أقلية مسلمة