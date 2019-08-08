رياضة

نيدفيد: شعرت بالخوف على مستقبلي بسبب لقب ابن البدرى

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ ص
كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
أعرب كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أمنيته في العودة سريعا للملاعب، بعد التعافي من إصابته، موضحًا أنه سيطير إلى المانيا خلال الأيام المقبلة لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على ركبته، بعد إجراءه عملية جراحية. وتحدث نيدفيد، خلال تصريحاته مساء الأربعاء، لقناة النادي الأهلي، عن الانتقادات التي كانت يتلقاها من بعض الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي، كاشفا أنه كان يتابع الأمر كأي لاعب وان أكثر ما استوقفه هو لقب «ابن البدري» نسبة لحسام البدري، المدير الفني السابق للمارد الأحمر، الذي كان يثير مخاوفه على حد وصفه.
وأوضح: «شعرت بخوف على مستقبل الكروي بسبب هذا اللقب الذي تم اطلاقه علي للإشارة إلى أن هناك مجاملة من حسام البدري لي، حتى إنني كنت كنت أخشى تأثر باتريس كارتيرون بذلك في وقت تدريبه الفريق». وتابع: «باتريس كارتيرون كان يعرف قدراتي جيدا منذ كان مدربا لوادي دجلة، لكنه لم يدفع بي في المباريات
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نادر شوقي يكشف سر عدم لعب الجونة بالبدلاء مع الزمالك

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سقط فريق الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 94، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث. تعادل الزمالك اليوم مع الجونة يقلص نظريًّا فرص تتويج الفريق الأبيض بدرع الدوري، لكن عمليا الأمور لم تنتهِ بعد.
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