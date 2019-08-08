رياضة

رئيس الزمالك عن التعاقد مع دياز: لدينا المال الكافي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ ص
الزمالك
الزمالك
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه شاهد أكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين خلال الأيام الماضية، تمهيدا لاختيار المدير الفني المقبل لفريق الكرة خلفا لخالد جلال. وقال، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء من برنامج «الرياضة اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، إن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادي، ما زال في رحلة التفاوض مع عدد من المدربين، وأنه سيتجه إلى إيطاليا في الأيام القادمة للتفاوض مع مدرب آخر، مشيرًا إلى أنه اختار 2 من بينهم نحو 7 مدربين، وسيتم الاستقرار على المدرب الجديد خلال أيام قليلة.
وأضاف رئيس القلعة البيضاء أن ناديه قرر عدم التجديد للسويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق بسبب سوء النتائج، ولأنه تسبب في هبوط مستوى عدد كبير من اللاعبين بعدم الدفع بهم في المباريات. وأوضح أن أمير مرتضى يقوم بتصوير جلساته مع المدربين الذين يتفاوض معهم قبل أن يتلقى رسالة كاملة عن المدرب ثم يتم عرضها على
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نيدفيد: شعرت بالخوف على مستقبلي بسبب لقب ابن البدرى

أعرب كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أمنيته في العودة سريعا للملاعب، بعد التعافي من إصابته، موضحًا أنه سيطير إلى المانيا خلال الأيام المقبلة لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على ركبته، بعد إجراءه عملية جراحية. وتحدث نيدفيد، خلال تصريحاته مساء الأربعاء، لقناة النادي الأهلي، عن الانتقادات التي كانت يتلقاها من بعض الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي، كاشفا أنه كان يتابع الأمر كأي لاعب وان أكثر ما استوقفه هو لقب «ابن البدري» نسبة لحسام البدري، المدير الفني السابق للمارد الأحمر، الذي كان يثير مخاوفه على حد وصفه.
ميدو - مصر للمقاصة (2)

ميدو: ننتظر الكثير من محمد إبراهيم «النادر»

تحدث أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لمصر المقاصة، عن الصفقات التي أبرمها ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد، مؤكدًا أن هناك مفاوضات في الفترة الحالية مع مهاجم كبير على حد وصفه، لتعويض رحيل الغاني جون أنتوي إلى بيراميدز. وأضاف ميدو، خلال تصريحات عبر القناة الرسمية للمقاصة، أنه حريص على تعاقد النادي مع الصفقات التي يحتاجها الفريق فقط دون النظر لصفقات الفريق الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع خالد أوتشو، لاعب منتخب أوغندا، متوقعًا أن يكون أحد نجوم الدوري المصري.
عموري

عموري يعلن انضمامه للجزيرة الإماراتي

أعلن الإماراتي عمر عبد الرحمن «عموري»، صانع ألعاب فريق العين الإماراتي والهلال السعودي السابق، انتقاله رسميا لصفوف الجزيرة الإماراتي، كما حرص اللاعب على توجيه عدد من الرسائل لجماهير وإدارة الهلال. وكتب «عموري» عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء» وأضاف: «يطيب لي أن أشكر نجم الكرة السعودية ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على دعمه وتشجيعه لي خلال فترة انضمامي للفريق».
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

رئيس الزمالك يكشف موعد الإعلان عن المدرب الجديد

أفصح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن هوية المدربين المرشحين لتولي منصب المدير الفني للفريق الأبيض خلفا لخالد جلال، مشيرًا إلى أن أحدهم إيطالي الجنسية، وآخر برتغالي، بالإضافة إلى فرنسي، وصربي، مؤكدا أن الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد سيكون مساء اليوم الأربعاء. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادي، خاض جولة شاقة في عدد من الدول الأوروبية للتفاوض مع أكثر من مدير فني، قبل الاستقرار على مدربين اثنين سيتم حسم التعاقد مع أحدهما خلال الساعات القادمة.
مران-الأهلي‎ (2)

عمار حمدي يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة

تعرض عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مشاركته بالمران الجماعي الذي أٌقيم مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، في إطار الإسبوع الثالث والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وسقط صانع ألعاب الأهلي أثر كرة مشتركة، ولم يستطع استكمال التدريبات، ليخرج محمولا من زملائه برفقة طبيب الفريق لغرفة الملابس، ليخضع لمزيد من الفحوصات.
مباراة-الجونة-والزمالك (6)

رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «تعادلنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».
ماذا-حدث-لأسهم أوراسكوم-بالبورصة بعد-تويتة-ساويرس ؟

نجيب ساويرس يسخر من تعادل الزمالك مع الجونة

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال على نتيجة لقاء الزمالك والجونة والذى انتهى بالتعادل 2-2، والذي جمعهما مساء الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث سخر رجل الأعمال المصري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، من سقوط الزمالك وفقد نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري، واقتراب الأهلي من حسم اللقب لصالحه، كما تغنى نجيب ساويرس بفريق الجونة، وعبر عن سعادته بمساهمة الفريق في تعطيل الزمالك في المباراة، حيث يمتلك سميح ساويرس شقيق نجيب نادى الجونة .
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