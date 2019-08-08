رئيس الزمالك عن التعاقد مع دياز: لدينا المال الكافي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ ص

الزمالك

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه شاهد أكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين خلال الأيام الماضية، تمهيدا لاختيار المدير الفني المقبل لفريق الكرة خلفا لخالد جلال. وقال، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء من برنامج «الرياضة اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، إن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادي، ما زال في رحلة التفاوض مع عدد من المدربين، وأنه سيتجه إلى إيطاليا في الأيام القادمة للتفاوض مع مدرب آخر، مشيرًا إلى أنه اختار 2 من بينهم نحو 7 مدربين، وسيتم الاستقرار على المدرب الجديد خلال أيام قليلة.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء أن ناديه قرر عدم التجديد للسويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق بسبب سوء النتائج، ولأنه تسبب في هبوط مستوى عدد كبير من اللاعبين بعدم الدفع بهم في المباريات. وأوضح أن أمير مرتضى يقوم بتصوير جلساته مع المدربين الذين يتفاوض معهم قبل أن يتلقى رسالة كاملة عن المدرب ثم يتم عرضها على