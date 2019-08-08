مخاوف من نقص الأغذية لشهور في بريطانيا

تحرير:وكالات ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ ص

رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون

حذر اتحاد الأغذية والمشروبات في بريطانيا من احتمال أن تواجه بريطانيا نقصا في بعض الأغذية الطازجة على مدى أسابيع أو شهور، إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، حذرت سلاسل متاجر للتجزئة مثل تيسكو من أن الخروج من الاتحاد، المقرر في 31 أكتوبر، بدون اتفاق، سيمثل مشكلة، إذ أن كثيرًا من المنتجات الطازجة يتم استيرادها، كما يجري ملء المستودعات قبل موسم عطلات عيد الميلاد. ونقلت وكالة «رويترز» عن تيم ريكروفت، رئيس العمليات في اتحاد الأغذية والمشروبات قوله: «لن نجوع لكن سيحدث نقص في الأغذية الطازجة وبعض المكونات».

وأضاف رئيس العمليات في اتحاد الأغذية والمشروبات: «مع الوضع في الاعتبار أن الطعام قابل للتلف.. نتوقع حدوث نقص في بعض الأصناف الغذائية في الأسابيع أو الأشهر التي ستعقب الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق». وقبل الموعد الأصلي للخروج، الذي كان مقررا في 29 من شهر مارس، أنفقت المتاجر الكبرى وتجار