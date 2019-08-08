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بدء تنسيق رغبات التحويل بالجامعات لتقليل الاغتراب

تحرير:محمد عودة ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ ص
التنسيق - أرشيفية
التنسيق - أرشيفية
بدأ طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 - 2020، تنسيق رغبات التحويلات لتقليل الاغتراب. وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح مرحلة تقليل الاغتراب «التحويلات» أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، بداية من اليوم الخميس على أن يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس الحالي. وبشأن التحويل بين الكليات الجامعية، أكدت الوزارة أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة «10%».
وأوضحت الوزارة أن ذلك يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ووفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والتى تتضمن: أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع ضرورة الالتزام
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رئيس مدينة إدفو يحذر من الاستحمام في النافورة

حذر العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مركز ومدينة إدفو، شمال محافظة أسوان، من خطورة استخدام الأطفال نافورة المياه الموجودة بميدان معبد إدفو فى السباحة أو الاستحمام. وأكد عامر أن غياب الوعى لدى الأطفال بخطورة السباحة أو الاستحمام فى النافورة قد يعرضهم إلى الصعق بالكهرباء، نظرا لوجود وصلات كهربائية تعمل على إنارتها مساء، وطالب الأهالى بمتابعة أبنائهم ومنعهم من السباحة والاستحمام داخلها حرصًا على سلامتهم وسلامة أرواحهم، كما طالب المواطنيين بالإبلاغ عن أى مخالفة بالسباحة أو الاستحمام داخل النافورة.
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الأرصاد:طقس الخميس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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البابا تواضروس: الكنيسة تتبرع ماليا لمعهد الأورام

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستقدم مشاركتها المالية مثل كل المساهمات والتبرعات التي قدمها جميع أبناء الوطن، للمعهد القومي للأورام بعد الحادث الإرهابي الأليم الذي أصابه. وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها اليوم الأربعاء، من دير الشهيد مارمينا بمريوط بمحافظة الإسكندرية، بخالص العزاء باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لأسر الشهداء الذين راحوا ضحية العمل الإرهابي.
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قرار جمهوري بإعادة تخصيص 47 جزيرة لمصلحة القوات المسلحة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 2019 بالموافقة على إعادة تخصيص عدد "47 جزيرة" من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، لمصلحة القوات المسلحة، أراض إستراتيجية ذات أهمية عسكرية.
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تقديم-فى مكتب-التنسيق (1)

اعرف كليتك.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019.. وتقرر في هذه المرحلة أن يكون الحد الأدنى لقبول طلاب الشعبة العلمية الحاصلين 320 درجة فأكثر بنسبة 05ر78? لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى وبلغ عدد الطلاب 175 ألفًا و673 طالبًا وطالبة، وبالنسبة للحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للحاصلين على 279 درجة فأكثر أي بنسبة 05ر 68? ويبلغ عدد الطلاب 54 ألفًا و305 طلاب وطالبات.
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طلب إحاطة ضد استغلال السماسرة للطلاب المغتربين

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استغلال السماسرة للطلاب المغتربين والوافدين الباحثين عن أماكن للسكن بعيدا عن المدينة الجامعية، موضحا أن الكثير من الطلاب المغتربين يبدأون مع قرب بداية العام الدراسي في البحث عن سكن مناسب لهم يكون قريبا من الجامعة، لعدم رغبتهم في الإقامة بالمدينة الجامعية والتي يعانون فيها من مشكلات معينة ومتكررة خلال الفترة الماضية.
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تنسيق الجامعات.. مد تسجيل رغبات المرحلة الأولى حتى مساء غد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، مد أعمال مكتب تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة السابعة من مساء غد الجمعة، وأكد الوزارة في بيان رسمي، أن سبب مد التوقيت، يأتى في إطار الحرص على مصلحة الطلاب ومنحهم فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.. وانطلقت أعمال تسجيل الرغبات، عبر موقع التنسيق على بوابة الحكومة المصرية، يوم الأحد الماضي، وفقا للحد الأدنى في الشعب الثلاث: العلمية والهندسية والأدبية.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

مصر تتقدم في مؤشر الابتكار العالمي.. وتحتل المركز 92

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مصر حصلت على المركز الـ92 عالميًّا في مؤشر الابتكار العالمى للعام 2019، مشيرة إلى أنها تقدمت 3 مراكز عن العام المنصرم. وقالت الوزارة في بيان، إن حصول مصر على هذه المرتبة يُعد قفزة في ترتيبها خلال أخر 3 سنوات، حيث حصلت العام الماضى على الترتيب 95، وفي عام 2017 على المرتبة 105، والمرتبة 107 في عام 2016. وأوضحت أن ذلك يمثل أهمية عالمية متزايدة؛ لما له من تأثير على تصور العالم لمكانة الدول المختلفة، خاصة بين المستثمرين و الباحثين.
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