بدء تنسيق رغبات التحويل بالجامعات لتقليل الاغتراب

تحرير:محمد عودة ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ ص

التنسيق - أرشيفية

بدأ طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 - 2020، تنسيق رغبات التحويلات لتقليل الاغتراب. وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح مرحلة تقليل الاغتراب «التحويلات» أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، بداية من اليوم الخميس على أن يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس الحالي. وبشأن التحويل بين الكليات الجامعية، أكدت الوزارة أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة «10%».

وأوضحت الوزارة أن ذلك يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ووفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والتى تتضمن: أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع ضرورة الالتزام