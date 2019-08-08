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أول ظهور لبشار مع زوجته بعد تعافيها من السرطان (صور)

تحرير:وكالات ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ ص
الأسد وزوجته يستقبلان أبناء وبنات ضحايا الحرب
الأسد وزوجته يستقبلان أبناء وبنات ضحايا الحرب
نشرت الرئاسة السورية صورا جديدة للرئيس بشار الأسد وقرينته أسماء، في أول ظهور مشترك لهما بعد شفائها من مرض السرطان. وأوضحت الرئاسة السورية، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أن الصور تم التقاطها أثناء استقبال الأسد وقرينته مجموعة من أبناء وبنات ضحايا الحرب من المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، برفقة أمهاتهم. وكتبت الرئاسة السورية: «بتفوقكم اليوم وتسلحكم بالعلم والمعرفة، تسيرون على دروب النور التي سار عليها آباؤكم حين بذلوا نفوسهم ليدفعوا عن سوريا عتمة الظلام وإرهاب الظلاميين».
وأضافت: «فهنيئا للوطن بكم.. وهنيئا لكم بآباء منحوكم أرفع شرف، وبأمهات قدمن لكم ولسوريا نموذجا للعطاء دون حدود». كانت أسماء الأسد قد أعلنت، مساء السبت، تعافيها من مرض السرطان، خلال لقاء تليفزيوني بث على صفحة الرئاسة السورية على «فيسبوك». وقالت أسماء للسوريين: «مشاعركم
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العثور على جثة مجند إسرائيلي بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه عثر على جثة مجند بصفوفه، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مرجحًا وقوف فلسطينيين وراء قتله. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إنه عثر على جثة المجند، البالغ من العمر 18 عامًا، بين مستوطنتي أفرات ومجدال عوز، المقامتين على أراضٍ فلسطينية بين بيت لحم والخليل. وأوضح أن المجند كان في المرحلة الأولى من مسار تجنيده بالجيش، في مسار خاص بالمستوطنين.
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«العسكري السوداني» يفرج عن 3 من رموز نظام البشير

أفادت قناة «الحرة» بأن وسائل إعلام سودانية، ذكرت أن المجلس العسكري الانتقالي أطلق سراح ثلاثة من رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذين كانوا معتقلين على خلفية المحاولة الانقلابية التي أعلن عنها المجلس مؤخرا. وبحسب «الحرة»، نقلت صحيفة «باكر نيوز» عما وصفتها بمصادر مطلعة قولها إن الثلاثة هم النائب الأول الأسبق، للرئيس المعزول عمر البشير، الفريق أول بكري حسن صالح، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، بجانب الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل للاتصالات، طارق حمزة زين العابدين.
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تحالف دعم الشرعية يعلن رفضه لأي إجراءات تضر بأمن عدن

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن. وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني. ودعا العقيد تركي المالكي جميع الأطراف والمكونات إلى تحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
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زيادة الإنجاب.. سلاح إيران للحروب المستقبلية

تشهد إيران أزمة اقتصادية حادة منذ فترة أدت لخروج الاحتجاجات إلى الشوارع، وجاءت إعادة العقوبات الأمريكية على طهران لتعمق حالة الركود الاقتصادي وتزيد من معاناة هذا الشعب، وسط مواصلة العملة الإيرانية لانهيارها. ورغم الوضع الاقتصادي المتردي الذي لا يدعو للتفاؤل ووسط ملايين الشباب العاطلين عن العمل، حث المرشد الإيراني علي خامنئي، مواطنيه على إنجاب المزيد من الأطفال وسط هذه الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، والتي زادت من عدم رغبة الإيرانيين في إنجاب المزيد من الأطفال، إلا أن خامنئي راح يحفز الشعب على الإنجاب دون النظر إلى توابع ذلك.
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