أول ظهور لبشار مع زوجته بعد تعافيها من السرطان (صور)

تحرير:وكالات ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ ص

الأسد وزوجته يستقبلان أبناء وبنات ضحايا الحرب

نشرت الرئاسة السورية صورا جديدة للرئيس بشار الأسد وقرينته أسماء، في أول ظهور مشترك لهما بعد شفائها من مرض السرطان. وأوضحت الرئاسة السورية، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أن الصور تم التقاطها أثناء استقبال الأسد وقرينته مجموعة من أبناء وبنات ضحايا الحرب من المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، برفقة أمهاتهم. وكتبت الرئاسة السورية: «بتفوقكم اليوم وتسلحكم بالعلم والمعرفة، تسيرون على دروب النور التي سار عليها آباؤكم حين بذلوا نفوسهم ليدفعوا عن سوريا عتمة الظلام وإرهاب الظلاميين».

وأضافت: «فهنيئا للوطن بكم.. وهنيئا لكم بآباء منحوكم أرفع شرف، وبأمهات قدمن لكم ولسوريا نموذجا للعطاء دون حدود». كانت أسماء الأسد قد أعلنت، مساء السبت، تعافيها من مرض السرطان، خلال لقاء تليفزيوني بث على صفحة الرئاسة السورية على «فيسبوك». وقالت أسماء للسوريين: «مشاعركم