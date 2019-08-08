جو بايدن يهاجم ترامب ويصف خطابه بـ«السام»

تحرير:وكالات ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ ص

جو بايدن

وجه جو بايدن، أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية، الأربعاء، اتهامات قاسية للرئيس دونالد ترامب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، اتهم بايدن الرئيس الأمريكي بأنه «أجج سعير تفوق العرق الأبيض»، وذلك بعد حادثة إطلاق النار في إل باسو. واستخدم بايدن تعبيرات قاسية ضدّ الرئيس الجمهوري، وذلك خلال خطاب ألقاه في إطار حملته الانتخابيّة في بيرلينجتون بولاية أيوا، قائلا إن ترامب «تبنى علنًا ومن دون وازع، الاستراتيجية السياسية المتمثّلة بالكراهية والعنصرية والقسمة».

وندد بايدن بما سماه الخطاب «السام» لترامب، قائلا: «سواء بلغة واضحة أو مشفرة، أجج هذا الرئيس سعير تفوق العرق الأبيض في هذه البلاد».وأردف: «لدينا مشكلة مع هذا المد المتصاعد لتفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة، ولدينا رئيس يشجعه».ووصل ترامب، الذي واجه سيلا من الانتقادات منذ حدوث عمليات إطلاق النار نهاية