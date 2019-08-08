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جو بايدن يهاجم ترامب ويصف خطابه بـ«السام»

تحرير:وكالات ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ ص
جو بايدن
جو بايدن
وجه جو بايدن، أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية، الأربعاء، اتهامات قاسية للرئيس دونالد ترامب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، اتهم بايدن الرئيس الأمريكي بأنه «أجج سعير تفوق العرق الأبيض»، وذلك بعد حادثة إطلاق النار في إل باسو. واستخدم بايدن تعبيرات قاسية ضدّ الرئيس الجمهوري، وذلك خلال خطاب ألقاه في إطار حملته الانتخابيّة في بيرلينجتون بولاية أيوا، قائلا إن ترامب «تبنى علنًا ومن دون وازع، الاستراتيجية السياسية المتمثّلة بالكراهية والعنصرية والقسمة».
وندد بايدن بما سماه الخطاب «السام» لترامب، قائلا: «سواء بلغة واضحة أو مشفرة، أجج هذا الرئيس سعير تفوق العرق الأبيض في هذه البلاد».وأردف: «لدينا مشكلة مع هذا المد المتصاعد لتفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة، ولدينا رئيس يشجعه».ووصل ترامب، الذي واجه سيلا من الانتقادات منذ حدوث عمليات إطلاق النار نهاية
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ريتشارد نيكسون

في مثل هذا اليوم.. استقال نيكسون من رئاسة أمريكا

في مثل هذا اليوم 8 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1974: الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن استقالته من منصبه عقب فضيحة ووترجيت. وفي عام 1970: بدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية - الإسرائيلية والذي يستمر لمدة 90 يوم حسب مضمون المبادرة الأمريكية المعروفة باسم روجرز. وفي عام 1786: وصول الرحالة جان بالما إلى قمة جبال الألب. وفي عام 1940: بداية معركة بريطانيا.
ترامب

بعد حادثتي أوهايو وتكساس.. مؤشرات غير إيجابية لترامب

لا تزال أصداء حادثتي أوهايو وتكساس تدوي في أجواء المشهد السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، لا سيما وأن العديد من المسؤولين والخبراء يحملون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسؤولية الحوادث الإرهابية. وألقت بعض الأوساط السياسية في الولايات المتحدة، وخاصة من المنتمين للحزب الديمقراطي في البلاد، باللوم على سياسات ترامب العدائية في بعض الأحيان، والتي كانت السبب الرئيسي في حالة التعصب والشحن الزائد في المجتمع الأمريكي خلال العامين الماضيين.
ترامب (1)

ارتفاع عدد ضحايا هجوم تكساس.. وترامب يطالب بـ«إعدامات سريعة»

أعلنت شرطة مدينة إل باسو، الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية، مساء الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النيران إلى 22 قتيلًا، بحسب فضائية "سكاي نيوز عربية". من جهته، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأحكام إعدامات "سريعة" ضد منفذي حوادث إطلاق النار، بحسب "العربية". وشهدت مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، أمس الأحد، حادث إطلاق نار، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقال المدعي العام في ولاية تكساس، جون باش، أمس: إن السلطات الفيدرالية تتعامل مع إطلاق النار الذي وقع في "إل باسو" على أنه قضية إرهاب محلي.
دونالد ترامب

ترامب يفتح النار على الصين ويتهمها بالتلاعب بعملتها

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين، اليوم الإثنين، بالتلاعب بعملتها بعد تراجع اليوان إلى أدنى مستوى في نحو 11 عاما. وقال "ترامب" خلال تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الصين خفضت سعر عملتها إلى أدنى مستوى تاريخي تقريبا"، واصفًا ذلك بالـ"تلاعب في العملة". وألمح إلى سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن هذا انتهاك كبير سيضعف "بكين" إلى حد كبير بمرور الوقت. وسمحت الصين التي سيطرت على عملتها تاريخيا بانخفاض اليوان إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، حيث يتداول اليوان أعلى من 7 دولارات أمريكية، مما يجعل المنتجات الصينية أرخص.
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ترامب (1)

ارتفاع عدد ضحايا هجوم تكساس.. وترامب يطالب بـ«إعدامات سريعة»

أعلنت شرطة مدينة إل باسو، الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية، مساء الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النيران إلى 22 قتيلًا، بحسب فضائية "سكاي نيوز عربية". من جهته، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأحكام إعدامات "سريعة" ضد منفذي حوادث إطلاق النار، بحسب "العربية". وشهدت مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، أمس الأحد، حادث إطلاق نار، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقال المدعي العام في ولاية تكساس، جون باش، أمس: إن السلطات الفيدرالية تتعامل مع إطلاق النار الذي وقع في "إل باسو" على أنه قضية إرهاب محلي.
دونالد ترامب

«النواب الأمريكي» يرفض اقتراح بدء إجراءات عزل ترامب

رفض النواب الأمريكيون اقتراحا لإطلاق إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مخمدين بذلك موجة من الغضب العارم بعد أن وجه الأخير انتقادات عنصرية لـ4 نائبات ديمقراطيات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، صوت 332 نائبا ضد الاقتراح الذي قدمه النائب الديمقراطي آل جرين، حول ما إذا كان يقتضي إطلاق إجراءات عزل ترامب، في حين أيده 95 من أعضاء المجلس. وانضم النواب الديمقراطيون البالغ عددهم 235 نائبا، والذين يشكلون الغالبية، إلى زملائهم الجمهوريين، لإرجاء اقتراح العزل إلى أجل غير مسمى، على الرغم من إبداء عدد كبير من الديمقراطيين رغبتهم في إطلاق إجراءات العزل.
مجلس النواب الأمريكي

«النواب الأمريكي» يدين تعليقات ترامب «العنصرية»

صوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، لصالح قرار يدين «التعليقات العنصرية» التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، والتى هاجم خلالها نائبات ديمقراطيات بالكونجرس ينحدرن من أقليات عرقية أو دينية. وبحسب قناة «الحرة»، انضم 4 نواب جمهوريين، ومستقل واحد، إلى 235 نائبا ديمقراطيا يملكون الغالبية في المجلس للتصويت دعما للقرار. وجاء فى نص القرار: «ندين بشدة التعليقات العنصرية للرئيس دونالد ترامب التي شرعت وزادت الخوف والكراهية تجاه الأمريكيين الجدد والأشخاص الملونين».
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ترامب يتراجع عن سؤال الجنسية في التعداد السكاني

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن إضافة سؤال حول الجنسية إلى التعداد العام للسكان المقرر في 2020 بعد اعتراض جهات حقوقية. وبحسب قناة «الحرة»، فإن المعترضون اعتبروا أن السؤال حول جنسية المشاركين في الإحصاء يهدف إلى تخويف المهاجرين من المشاركة في التعداد الذى اقره الدستور بواقع مرة كل 10 سنوات، والذي يستخدم لإقرار وتوزيع الموازنات على المجتمعات المحلية وعدد النواب في الدوائر الانتخابية. وقال ترامب، إن إدارته تدرس «خيارات أخرى» لضمان تعداد كامل ودقيق للسكان الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية.
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