العثور على جثة مجند إسرائيلي بالضفة الغربية

تحرير:وكالات ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ ص

جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه عثر على جثة مجند بصفوفه، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مرجحًا وقوف فلسطينيين وراء قتله. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إنه عثر على جثة المجند، البالغ من العمر 18 عامًا، بين مستوطنتي أفرات ومجدال عوز، المقامتين على أراضٍ فلسطينية بين بيت لحم والخليل. وأوضح أن المجند كان في المرحلة الأولى من مسار تجنيده بالجيش، في مسار خاص بالمستوطنين.

ولفت إلى أن تقديرات السلطات الإسرائيلية تشير إلى أن المجند قتل خلال ما سماه بـ«اعتداء إرهابي»، إذ تم العثور على علامات طعن على جثته.وأشار المتحدث العسكري إلى أن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، وأطلقت عملية تمشيط وملاحقة واسعة.عثر صباح اليوم على جثة شاب يبلغ من العمر 18 عام والذي