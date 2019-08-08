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العثور على جثة مجند إسرائيلي بالضفة الغربية

تحرير:وكالات ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ ص
جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه عثر على جثة مجند بصفوفه، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مرجحًا وقوف فلسطينيين وراء قتله. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إنه عثر على جثة المجند، البالغ من العمر 18 عامًا، بين مستوطنتي أفرات ومجدال عوز، المقامتين على أراضٍ فلسطينية بين بيت لحم والخليل. وأوضح أن المجند كان في المرحلة الأولى من مسار تجنيده بالجيش، في مسار خاص بالمستوطنين.
ولفت إلى أن تقديرات السلطات الإسرائيلية تشير إلى أن المجند قتل خلال ما سماه بـ«اعتداء إرهابي»، إذ تم العثور على علامات طعن على جثته.وأشار المتحدث العسكري إلى أن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، وأطلقت عملية تمشيط وملاحقة واسعة.عثر صباح اليوم على جثة شاب يبلغ من العمر 18 عام والذي
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أول ظهور لبشار مع زوجته بعد تعافيها من السرطان (صور)

نشرت الرئاسة السورية صورا جديدة للرئيس بشار الأسد وقرينته أسماء، في أول ظهور مشترك لهما بعد شفائها من مرض السرطان. وأوضحت الرئاسة السورية، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أن الصور تم التقاطها أثناء استقبال الأسد وقرينته مجموعة من أبناء وبنات ضحايا الحرب من المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، برفقة أمهاتهم. وكتبت الرئاسة السورية: «بتفوقكم اليوم وتسلحكم بالعلم والمعرفة، تسيرون على دروب النور التي سار عليها آباؤكم حين بذلوا نفوسهم ليدفعوا عن سوريا عتمة الظلام وإرهاب الظلاميين».
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«العسكري السوداني» يفرج عن 3 من رموز نظام البشير

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تحالف دعم الشرعية يعلن رفضه لأي إجراءات تضر بأمن عدن

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن. وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني. ودعا العقيد تركي المالكي جميع الأطراف والمكونات إلى تحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
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زيادة الإنجاب.. سلاح إيران للحروب المستقبلية

تشهد إيران أزمة اقتصادية حادة منذ فترة أدت لخروج الاحتجاجات إلى الشوارع، وجاءت إعادة العقوبات الأمريكية على طهران لتعمق حالة الركود الاقتصادي وتزيد من معاناة هذا الشعب، وسط مواصلة العملة الإيرانية لانهيارها. ورغم الوضع الاقتصادي المتردي الذي لا يدعو للتفاؤل ووسط ملايين الشباب العاطلين عن العمل، حث المرشد الإيراني علي خامنئي، مواطنيه على إنجاب المزيد من الأطفال وسط هذه الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، والتي زادت من عدم رغبة الإيرانيين في إنجاب المزيد من الأطفال، إلا أن خامنئي راح يحفز الشعب على الإنجاب دون النظر إلى توابع ذلك.
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قوات الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين بقطاع غزة

استشهد فلسطيني، وأصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح، خلال إطلاق نار على حدود قطاع غزة، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أطلقت دبابة إسرائيلية النيران على مركز عسكري لحركة حماس في قطاع غزة، خلال الحادث، بحسب ما جاء فى بيان للجيش. وأضاف البيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية رصدت شخصا قالت إنه مسلح، وأخذ يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة، فتم استدعاء قوات وأُعلن التأهب. وأضافت أنه بعد اجتياز الفلسطيني للسياج وتسلله إلى داخل إسرائيل، قام بإطلاق النار على القوات التي استهدفته فأردته قتيلا.
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إصابة 13 فلسطينيا في اشتباكات مع جيش الاحتلال بنابلس

أصيب أكثر من 13 شابا فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، بين شبان فلسطينيين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وقعت الاشتباكات عندما دخلت 18 حافلة للمستوطنين المدينة للصلاة في قبر يوسف الموجود في منطقة بلاطة البلد الجزء الشرقي من المدينة. وجرى نقل جميع المصابين فى تلك الاشتباكات إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. وهناك حالة من الجدل بشأن ما إذا كان هذا القبر للنبي يوسف بن يعقوب.
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بعد هدم البيوت.. مصر ترد على التصعيد الإسرائيلي بالقدس

أدانت مصر التصعيد الذي تشهده مدينة القدس بعد قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عدة مبان سكنية في وادي الحمص جنوب المدينة، مؤكدة في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، رفضها لأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس بما يتنافى مع مقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وغيرها من الاتفاقات الدولية والإنسانية، وحذر البيان من مخاطر تأثير هذه الأعمال على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مشددا على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعمل على استئناف المفاوضات بغية الدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
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البناء دون تراخيص.. ذريعة إسرائيل لهدم «الخليل»

"الهدم" سياسة تنتهجها إسرائيل منذ القدم للقضاء على كل ما هو فلسطيني في محاولات فاشلة لطمس الهوية، ورفع الاحتلال خلال الآونة الأخيرة من وتيرة هدم منازل المقدسيين. وعمدت إلى إجبار أصحاب المنازل على هدمها بأنفسهم، أو تحمل تكاليف الهدم من قبل جرافات الاحتلال، ومنذ احتلال الأراضي الفلسطينية في أعقاب نكسة 1967 وحتى عام 2015 قدرت اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل أن إسرائيل دمرت ما يقرب من 50 ألف مبنى فلسطيني، وقد يتم الهدم لفرض قوانين ولوائح البناء التي يضعها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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