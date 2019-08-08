الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لـ7.8% خلال يوليو

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص

أسعار السلع

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018. بينما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 312.5 نقطة. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.

وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (3.7%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (20.4%)، وقسم النقل والمواصلات بنسبة (5.8%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (1.8%)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (1.2%). وكان قد تراجع معدل التضخم الأساسي