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الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لـ7.8% خلال يوليو

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص
أسعار السلع
أسعار السلع
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018. بينما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 312.5 نقطة. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.
وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (3.7%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (20.4%)، وقسم النقل والمواصلات بنسبة (5.8%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (1.8%)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (1.2%). وكان قد تراجع معدل التضخم الأساسي
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دولار

سعر الدولار اليوم الخميس 8 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، وبنك قناة السويس نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1509 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
بنزين

قبل طرحه رسميا.. التفاصيل الكاملة لبنزين «87» الجديد

تعتزم وزارة البترول طرح بنزين 87 الجديد بديلا عن بنزين 80 خلال الفترة القليلة المقبلة، إلا أنه حتى الآن لم تعلن الوزارة رسميا عن الموعد الحقيقى لطرح البنزين الجديد. وقال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن هيئة البترول انتهت مؤخرا من كل التجارب الخاصة بالمنتج الجديد، مؤكدا أنه لم تتبق سوى ساعة الصفر التى من المقرر أن يعلنها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، كما حدث من قبل مع بنزين 95 المستحدث، منوها بأن البنزين جاهز للطرح في السوق بمجرد موافقة الحكومة.
الديون الخارجية (2)

هل ينجح وزير المالية في سداد ديون مصر خلال عامين؟

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه خلال عامين سنقضي على الدين نهائيًا، ونسلم مصر آمنة إلى من يأتي بعدنا، وأشار معيط في تصريحات له، أن دين الدولة وصل إلى 108% عن الناتج المحلي منذ عامين، وتم خفض منه 90.5% إلى الآن. وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، فيما سجل حجم الدين العام المحلي لمصر 4.107 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2018. وتوسعت مصر فى الاقتراض خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.
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فقر

قبل إعلانها غدا.. ما خريطة الفقر في مصر؟

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الإثنين، نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، حيث يعد مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك من أهم المسوح التي يجريها جهاز الإحصاء كل عامين، وتهتم به المؤسسات الحكومية وغير الحكومية نظرا لما يتضمنه من بيانات تتعلق بمعدلات الفقر فى مصر، وكذلك كل التغيرات التى طرأت على المجتمع خلال العامين الماضيين ولمعرفة متوسط الدخل والإنفاق لدى المواطنين. ويحدد البنك الدولي 1.9 دولار فى اليوم حدًا للفقر المدقع عالميا.
خضار-وفاكهة (3)

بعد تراجع الدولار.. متى تنخفض أسعار السلع بالأسواق؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة يجب أن يكون له مردود على أسعار السلع والمنتجات، خاصة أن تحريك أسعار المنتجات البترولية في الفترة الأخيرة لن يؤثر بصورة كبيرة على الأسعار أيضاً في ظل توافر السلع الأساسية بمخزون كبير، وزيادة المعروض عن الطلب. وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري، لتفقد العملة الخضراء نحو 130 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.65 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي: التضخم يتراجع إلى 6.4% في يونيو

كشف البنك المركزي قبل قليل، تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 6.4% بنهاية شهر يونيو، مقابل 7.8% في شهر مايو. وسجل الرقم القياسي الأساسي للمستهلكين، المعد من قِبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 0.3% في يونيو 2019، مقابل 1.2% في مايو 2019، وحوالي 1.6% في ذات الشهر من العام السابق. وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن التضخم العام السنوي للحضر بلغ 9.4% في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 14.1% في مايو الماضي، وسجل معدلا شهريا سالب 0.8%، مقارنة بنحو 1.1% في مايو، و3.5% في ذات الشهر من العام السابق.
سوق-الخضار-الخضروات

انخفاض معدل التضخم في مصر لأدنى مستوى منذ 3 سنوات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بيانا، اليوم الأربعاء، أظهر تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأشار البيان إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 9.4% وهو أقل مستوى له منذ مارس 2016، فيما بلغ معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي 0.8% وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر 2018. وأرجع البيان أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%).
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