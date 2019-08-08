رياضة

الزمالك: تأجيل السوبر الإفريقي في صالحنا

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص
الزمالك
الزمالك
تحدث طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين بطل دوري الأبطال (الترجي التونسي) وبطل الكونفيدرالية (الزمالك) إلى أجل غير مسمى، وقال يحيى في تصريحات تليفزيونية: «التأجيل في صالح الزمالك قلبا وقالبا، حتى يكون الفريق وكل اللاعبين في كامل جاهزيتهم، ونواجه الترجي في وقت جيد، ويستطيع اللاعبون تحمل المسؤولية»، مضيفا: «بإذن الله يتوج الفريق بلقب السوبر ويضيفه إلى جوار الكونفيدرالية».
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تأجيل مباراة السوبر الإفريقي، التي ستقام بين بطل دورى الأبطال وبطل الكونفيدرالية (الزمالك)، وجاء بيان "كاف" عن السوبر قائلا: «هناك ظروف غير متوقعة تسببت في تأجيل إعلان بطل دورى أبطال إفريقيا موسم 2018- 2019».  وتابع البيان: «بسبب الفترة القصيرة
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ميدو: المقاصة يحتاج إلى مهاجم يسجل 15 هدفا في الموسم

شدد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على أن النادي يجب أن يعوض رحيل جون أنتوي بمهاجم كبير، كما تغنى «ميدو» بمحمد إبراهيم، المنضم للفريق الفيومي آتيا من صفوف الزمالك، وقال أحمد حسام «ميدو»: "لا ننظر إلى صفقات باقي الأندية وإنما إلى ما نحتاج إليه من مراكز. تعاقدنا مع خالد أوتشو، لاعب منتخب أوغندا، وهو أحد اللاعبين الذين سيكون لهم شأن كبير في الدوري، وضممنا إيدو موسيس من حرس الحدود، وهو لاعب صغير واستثمار جيد جدا للنادي، وكذلك صلاح أمين، فهو مهاجم يتمتع بخبرات وإضافة في الخط الأمامي".
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سعد سمير: «كريم نيدفيد أوروبي وزي حسام غالي»

كشف سعد سمير، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، عن موعد عودته للملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها بتمزق في الرباطين الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، كما كال المديح لزميله كريم نيدفيد. وقال مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، في تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه: "أواصل حاليا أداء التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، وسأشارك في التدريبات الجماعية بعد 3 أسابيع من الآن، وأتمنى أن أكون جاهزًا للمشاركة في المباريات مع بداية الموسم الجديد".
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ماذا قدمت الأندية المصرية في الكونفيدرالية؟

يخوض بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه غمار المنافسات الإفريقية، ليصبح الفريق المصري رقم 13 الذي يشارك في الكونفيدرالية منذ انطلاق البطولة بالمسمى الجديد عام 2004، ويبدأ بيراميدز مشواره بمواجهة النجم الكونغولي في ذهاب دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية، يوم السبت المقبل، على استاد الدفاع الجوي. ويبحث بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، عن تحقيق نتائج مميزة في أول تجربة خارجية له، بعيدا عن النطاق المحلي، خاصة بعد نجاحه في الحصول على المركز الثالث بترتيب الدوري الممتاز (2018- 2019)، خلف القطبين الأهلي (البطل) والزمالك (الوصيف).
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الكاف: الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا لموسم (2018-2019)، على حساب الوداد الرياضي المغربي، وذلك بعدما عقدت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي اجتماعًا داخل مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، استعرضت خلاله المذكرات المقدمة من الجانبين التونسي والمغربي. وكان الوداد المغربي، قد رفض استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 31 مايو الماضي على ملعب رادس، بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين للحكم الجامبي بكاري جاساما باللجوء لتقنية الفيديو، لكن ثبت بعد ذلك تعطل العمل بالفيديو.
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الاتحاد الإفريقي يؤجل إعلان قرار نهائي دوري الأبطال

رفض ريموند هاك، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعلان قرارات اللجنة بشأن أزمة إياب نهائي إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، رغم نهاية الاجتماع، وذلك بعد أن عقدت لجنة الانضباط اليوم الأربعاء، اجتماعًا داخل مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، استعرضت خلاله المذكرات المقدمة من الجانبين التونسي والمغربي، لاتخاذ قرارها النهائي بشأن المباراة، وغادر ريموند هاك، قاعة الاجتماع، معلنًا نهاية اجتماع اللجنة، لكنه رفض الرد على أسئلة الصحفيين لإعلان العقوبات، فيما مازال كاف لم يعلن عن القرارات حتى الآن.
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أزمة في الزمالك بسبب لقاء ديكاداها الصومالي

قال رئيس نادي الزمالك، إنه تلقى خطابًا من إدارة استاد القاهرة بالموافقة على اللعب في الاستاد وبالتالي أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وديكاداها الصومالي بالأمر، ولكنه فوجئ منذ يومين بخطاب جديد برفض الاستضافة والاعتذار. وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة أسفر عن رفض إقامة مباراة الزمالك وبطل الصومال في القاهرة، مطالبًا وزير الداخلية بالتدخل في هذا الأمر، خاصة أن المباراة ليست مسؤولية الزمالك وليس من السهل نقلها في هذا التوقيت.
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بيان جديد من «كاف» بسبب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أصدر الاتحاد الإفريقي "كاف" بيانا رسميا حول لقاء الترجي التونسي والوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، إلغاء إعادة المباراة، وأكد كاف في بيانه أن اللجنة التأديبية ستجتمع في أقرب فرصة، لاتخاذ قرار نهائي حول الأزمة، ومناقشة الأمر بكل تفاصيله. وكان الوداد قد توقف عن اللعب، حتى يتم تشغيل تقنية الفيديو، وذلك بعد إلغاء هدف لصالحه في مباراة إياب النهائي، أمام مضيفه الترجي، الذي قرر كاف حينها تتويجه باللقب، قبل أن يتراجع ويطالبه بتسليم الكأس والميداليات، ويعلن عن إعادة اللقاء على ملعب محايد.
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