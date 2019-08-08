الزمالك: تأجيل السوبر الإفريقي في صالحنا

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص

الزمالك

تحدث طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين بطل دوري الأبطال (الترجي التونسي) وبطل الكونفيدرالية (الزمالك) إلى أجل غير مسمى، وقال يحيى في تصريحات تليفزيونية: «التأجيل في صالح الزمالك قلبا وقالبا، حتى يكون الفريق وكل اللاعبين في كامل جاهزيتهم، ونواجه الترجي في وقت جيد، ويستطيع اللاعبون تحمل المسؤولية»، مضيفا: «بإذن الله يتوج الفريق بلقب السوبر ويضيفه إلى جوار الكونفيدرالية».

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تأجيل مباراة السوبر الإفريقي، التي ستقام بين بطل دورى الأبطال وبطل الكونفيدرالية (الزمالك)، وجاء بيان "كاف" عن السوبر قائلا: «هناك ظروف غير متوقعة تسببت في تأجيل إعلان بطل دورى أبطال إفريقيا موسم 2018- 2019». وتابع البيان: «بسبب الفترة القصيرة

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تأجيل مباراة السوبر الإفريقي، التي ستقام بين بطل دورى الأبطال وبطل الكونفيدرالية (الزمالك)، وجاء بيان "كاف" عن السوبر قائلا: «هناك ظروف غير متوقعة تسببت في تأجيل إعلان بطل دورى أبطال إفريقيا موسم 2018- 2019».



وتابع البيان: «بسبب الفترة القصيرة التي تفصلنا عن ميعاد البطولة، والتي كان من المقرر إقامتها أيام 16 و17 و18 من الشهر الحالي؛ قررنا تأجيل المباراة لوقت لاحق، وسنعلن فى وقت لاحق عن موعد المباراة».



وقرر "كاف" أمس الأربعاء، تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، بعد الأزمة التي قد حدثت خلال المباراة بعد رفض الوداد استكمال اللقاء لعدم وجود تقنية الفيديو (VAR).