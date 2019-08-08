ذهب وألماظ وعملة.. ليلة سقوط عصابة المغامرين الخمسة
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها الناجحة في التصدي للعناصر الإجرامية، لا سيما التشكيلات العصابية المتخصصة في ارتكاب وقائع سرقة المساكن
تحرير:محمد الشاملي
٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ ص
تشكيل عصابي
4 عاطلين وسائق كانوا نواة أحد أخطر التشكيلات العصابية لسرقة الشقق السكنية بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية. جلسة أصدقاء عادية جمعتهم معًا، تدفقت الأفكار خلالها بحثا عن ملاذ آمن يقيهم ويلات الفقر، تقطعت بهم السبل حتى وجدوا ضالتهم بفضل وساوس الشيطان الذي قادهم إلى عالم الإجرام، إذ خُيل إليهم أنه طوق النجاة الذي سينتشلهم من أزماتهم المالية التي تحكم قبضتها عليهم يوما تلو الآخر، فاتخذوا قرارا مصيريا بتأسيس تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ أعمال السرقة.
لم يعبأ الخمسة بسجل 4 منهم الإجرامي، كونهم مسجلين خطرين لدى رجال الشرطة، ما يشير إلى سهولة اكتشاف أمرهم مع تعدد وقائع السرقة التي هم بصدد ارتكابها. انطلق المتهمون لينفذوا ما اتفقوا عليه مسبقا متخذين من التسلق وكسر الباب أسلوبا مميزا لهم.
في البداية، انحصر النطاق الجغرافي لجرائم ذلك التشكيل العصابي
لم يعبأ الخمسة بسجل 4 منهم الإجرامي، كونهم مسجلين خطرين لدى رجال الشرطة، ما يشير إلى سهولة اكتشاف أمرهم مع تعدد وقائع السرقة التي هم بصدد ارتكابها. انطلق المتهمون لينفذوا ما اتفقوا عليه مسبقا متخذين من التسلق وكسر الباب أسلوبا مميزا لهم.
في البداية، انحصر النطاق الجغرافي لجرائم ذلك التشكيل العصابي في محافظة القاهرة وتحديدا قطاع القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، قبل أن يمتد ليشمل محافظة القليوبية حتى ذاع صيت عصابة "المغامرون الخمسة" وباتت محل رصد ومتابعة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك في إطار جهود الوزارة وتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية وملاحقة العناصر الجنائية ومرتكبى جرائم السرقات.
أكدت معلومات وتحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، قيام 5 أشخاص (4 عاطلين لهم معلومات جنائية، وسائق) بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "التسلق وكسر الباب".
فور إخطاره وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة؛ للوقوف على نشاط التشكيل وضبط عناصره في أقرب وقت في حالة تلبس.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة باشتراك قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش و4 طلقات لذات العيار- مسدس صوت و10 طلقات- 1000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر- سلاح أبيض "سكين").
أمام رجال التحقيق اعترف المتهمون بحيازتهم الأسلحة النارية والسكين بقصد الدفاع، والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأقروا بارتكابهم 16 حادثة بذات الأسلوب بدوائر أقسام (التجمع الأول والتجمع الخامس بالقاهرة، والعبور بالقليوبية).
وبإرشادهم تم ضبط المسروقات حصيلة نشاطهم، وهي عبارة عن (3.229 كيلوجرام ذهب- 5 خواتم- دبلة- أنسيال- سلسلة "ألماظ") لدى 6 عملاء من خلال وسيط "سيئ النية" (فنى إلكترونيات، 39 سنة، مقيم بالجيزة) وتم ضبطه.
وشملت المسروقات كميات من (زجاجات عطور- مشغولات ذهبية وفضية- إكسسوارات حريمى- هاردات ديسك- أدوات صيد- نظارات معظمة وشمسية- عملات معدنية وأجنبية- أجهزة كهربائية- 13 شاشة تليفزيونية- 22 جهاز لاب توب- 4 آلات موسيقية- 2 جهاز ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن"- 8 كاميرات تصوير- 3 حقائب عدة- خزينة حديدية تالفة "مفتوحة"- مفاتيح سيارات مختلفة).
وبلغت أصول وممتلكات المتهمين الأول والثانى من متحصلات تلك السرقات نحو 8 ملايين جنيه، كما أرشدا عن 4 سيارات ملاكي ودراجة نارية ملك المتهمين الثانى والثالث والخامس، و(أجنة حديدية- مجموعة مفكات مختلفة الأحجام- عتلة- قفاز- 7 كوالين لأبواب شقق) مستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع.
تحرر المحضر اللازم حيال المتهمين المضبوطين، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.