ذهب وألماظ وعملة.. ليلة سقوط عصابة المغامرين الخمسة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها الناجحة في التصدي للعناصر الإجرامية، لا سيما التشكيلات العصابية المتخصصة في ارتكاب وقائع سرقة المساكن

تحرير:محمد الشاملي ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ ص

تشكيل عصابي

4 عاطلين وسائق كانوا نواة أحد أخطر التشكيلات العصابية لسرقة الشقق السكنية بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية. جلسة أصدقاء عادية جمعتهم معًا، تدفقت الأفكار خلالها بحثا عن ملاذ آمن يقيهم ويلات الفقر، تقطعت بهم السبل حتى وجدوا ضالتهم بفضل وساوس الشيطان الذي قادهم إلى عالم الإجرام، إذ خُيل إليهم أنه طوق النجاة الذي سينتشلهم من أزماتهم المالية التي تحكم قبضتها عليهم يوما تلو الآخر، فاتخذوا قرارا مصيريا بتأسيس تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ أعمال السرقة.

لم يعبأ الخمسة بسجل 4 منهم الإجرامي، كونهم مسجلين خطرين لدى رجال الشرطة، ما يشير إلى سهولة اكتشاف أمرهم مع تعدد وقائع السرقة التي هم بصدد ارتكابها. انطلق المتهمون لينفذوا ما اتفقوا عليه مسبقا متخذين من التسلق وكسر الباب أسلوبا مميزا لهم. في البداية، انحصر النطاق الجغرافي لجرائم ذلك التشكيل العصابي