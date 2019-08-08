جريمة الغدر والانتقام.. كواليس مقتل طفل في كرداسة

الرغبة في الانتقام سيطرت عليها، فسلمت نفسها لوساوس الشيطان، واستدرجت طفل ابن عمها إلى منزلها وخنقته بـ«سلك دش» وتخلصت من الجثة بشقة تحت الإنشاء إلا أن المباحث كشفت حيلتها

تحرير:محمد الشاملي ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

جثة طفل - تعبيرية

يقول الأثر إن العائلة أو الأسرة هي الانتماء الأول للإنسان وأساس وجوده، وهي الملجأ الدافئ والحضن الحنون له، هي الوطن الصغير الذي نعيش فيه ومن أجله نحيا ونموت، ما سبق لم يجد مستقرا ومقاما لدى عائلة بسيطة يقيم أفرادها في عقار سكني واحد بمنطقة أبو رواش الكائنة بمركز كرداسة شمالي محافظة الجيزة، حيث خلافات متجددة تفككت معها أواصر العائلة بدلا من تقويتها، وانفرطت حبات عقد الأسرة الكبيرة مع توتر علاقة بعض أفرادها حتى بلغت أوجها معلنةً وقوع جريمة قتل مؤسفة.

كعادته كل صباح غادر الطفل "أحمد" منزله في عزبة "التوت" بمركز كرداسة لقضاء وقت من المرح مع أصدقائه، يلهو مع أقرانه مختلسا لحظات من الفرحة حتى نادته ابنة عم والدته "صفاء" فأسرع مستجيبا للفوز بعرضها المغري "تعالَ هجيب لك حلاوة يا حبيبي". لم يدر بخلد الطفل الذي أتم عامه العاشر للتو أنه يخطو خطواته الأخيرة

كعادته كل صباح غادر الطفل "أحمد" منزله في عزبة "التوت" بمركز كرداسة لقضاء وقت من المرح مع أصدقائه، يلهو مع أقرانه مختلسا لحظات من الفرحة حتى نادته ابنة عم والدته "صفاء" فأسرع مستجيبا للفوز بعرضها المغري "تعالَ هجيب لك حلاوة يا حبيبي".



لم يدر بخلد الطفل الذي أتم عامه العاشر للتو أنه يخطو خطواته الأخيرة مودعا أصدقاءه بل والدنيا بأكملها، فمشاعر الحقد والرغبة في الانتقام طبعت على قلب السيدة الثلاثينية التي كتبت الفصل الأخير في حياة "ملاك كرداسة".



بحلول وقت المغيب عاد "عبد النبي" إلى منزله بعد يوم عمل شاق، وبادر بسؤال زوجته عن طفلهما "أحمد" فأخبرته بأنه يلهو مع أطفال المنطقة فطالبها باستدعائه لتناول وجبة الطعام معه، لكنها عادت بعد دقائق لتخبره بخبر غير سار: "ابنك اختفى مش عارفة راح فين".



انطلقت أسرة الطفل بحثا عنه، ولم يتركوا بيتا بمحل سكنهم إلا وطرقوا بابه أملًا في العثور عليه، لكن دون جدوى، وقرر الأب إجراء جولة سريعة بالمستشفيات القريبة إلا أن النتيجة لم تتغير.



صباح اليوم التالي، توجه "عبد النبي" إلى قسم شرطة كرداسة لتحرير محضر باختفاء فلذة كبده في ظروف غامضة مجيبا عن سؤال الشرطي: "أنا ماليش عداوة مع حد".



فور إخطاره بالواقعة وجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى يترأسه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء مدحت فارس، بالتنسيق مع قطاع المساعدات الفنية بمصلحة الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم.



تحول الطابق العلوي بقسم شرطة كرداسة، الذي يضم وحدة المباحث، إلى غرفة عمليات لدى وصول العميد طه فودة، رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، للاجتماع بأفراد فريق البحث لوضع اللمسات الأخيرة لخطة العمل التي تركزت على فحص علاقات الأب والوقوف على وجود خلافات بينه وبين آخرين ترقى للخطف، وتكثيف تحريات عناصر الشرطة السرية لرصد آخر المشاهدات للطفل.



24 ساعة من أعمال البحث والتحري للعقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، حملت مفاجآت صادمة بأن الطفل لم يغادر العقار محل سكنه -حسب شهود عيان وسؤال أطفال القرية- ووجود خصومة بين والد الطفل وابنة عمه "صفاء" ذات الـ35 سنة، والتي تقيم بنفس العقار.



بمرور الوقت، بدت الصورة جلية أمام رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، وتبين أن ابنة العم هي العقل المدبر والمنفذ الوحيد لتلك الجريمة، إذ استدرجت الطفل إلى شقتها ثم أنهت حياته بدافع الانتقام من سوء معاملة والده لها.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة انطلقت مأمورية قادها العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل الفرقة، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، استهدفت شقة المشتبه فيها، وتم التحفظ عليها.



علامات الارتباك سيطرت على المتهمة لتدلي باعترافات تفصيلية بعد انهيارها ودخولها في حالة بكاء هستيرية: "أبوه بيعاملني وحش وبيشتمني، حرقت دمه على ابنه" مشيرة إلى أنها استدرجت الطفل "أحمد" إلى منزلها بنفس العقار، وخنقته بواسطة "سلك دش" ثم نقلت جثته إلى شقة تحت الإنشاء في الطابق العلوي.



انضمت "صفاء" إلى أسرة الطفل خلال رحلة البحث عنه لإبعاد الشبهة عنها، إلا أنها فوجئت برجال الشرطة يلقون القبض عليها.



