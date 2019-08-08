«خلية طنطا» وطلاب بيلا أبرز محاكمات الخميس

موظف بفندق استولى لنفسه بدون وجه حق على مبلغ 5.156.655 مليون جنيه وكان ذلك حيلة بأن تحصل من عملاء جهة عمله الراغبين في إقامة حفلات على مبالغ مالية زاعمًا تحصيلها للفندق

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص

محاكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتتنوع بين قضايا وجرائم الإرهاب، وكذلك وقائع الفساد المالي، بجانب القضايا الإدارية، ومن المنتظر اليوم أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على 7 متهمين فى إعادة محاكمتهم فى اتهامهم وآخرين بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، في القضية المعروفة بـ"خلية طنطا الإرهابية"، بعدما كانت الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن أن المتهمين أنشؤوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. اختلاس