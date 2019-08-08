جريمة

«خلية طنطا» وطلاب بيلا أبرز محاكمات الخميس

موظف بفندق استولى لنفسه بدون وجه حق على مبلغ 5.156.655 مليون جنيه وكان ذلك حيلة بأن تحصل من عملاء جهة عمله الراغبين في إقامة حفلات على مبالغ مالية زاعمًا تحصيلها للفندق
تحرير:سماح عوض الله ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص
محاكمة- أرشيفية
محاكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتتنوع بين قضايا وجرائم الإرهاب، وكذلك وقائع الفساد المالي، بجانب القضايا الإدارية، ومن المنتظر اليوم أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على 7 متهمين فى إعادة محاكمتهم فى اتهامهم وآخرين بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، في القضية المعروفة بـ"خلية طنطا الإرهابية"، بعدما كانت الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن أن المتهمين أنشؤوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.   اختلاس
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تشكيل-عصابة

ذهب وألماظ وعملة.. ليلة سقوط عصابة المغامرين الخمسة

4 عاطلين وسائق كانوا نواة أحد أخطر التشكيلات العصابية لسرقة الشقق السكنية بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية. جلسة أصدقاء عادية جمعتهم معًا، تدفقت الأفكار خلالها بحثا عن ملاذ آمن يقيهم ويلات الفقر، تقطعت بهم السبل حتى وجدوا ضالتهم بفضل وساوس الشيطان الذي قادهم إلى عالم الإجرام، إذ خُيل إليهم أنه طوق النجاة الذي سينتشلهم من أزماتهم المالية التي تحكم قبضتها عليهم يوما تلو الآخر، فاتخذوا قرارا مصيريا بتأسيس تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ أعمال السرقة.
مطار-القاهرة (3)

إحباط تهريب مخدرات في مطار القاهرة (فيديو)

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة، والجهات المختصة من ضبط عددٍ من الخطابات البريدية تحوي مواد مخدرة. وأسفر تفتيش الخطابات عقب تقنين الإجراءات عن ضبط (31 بذرة لنبات القنب المخدر "الماريجوانا" - 75 قرصا مخدرا لعقار الإكستاسي – كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 6 جرامات - كمية من مادة M.D.M.A المخدرة وزنت 111 جراما "المادة الفعالة لمخدر الإكستاسى" – كمية لمادة THC المخدرة "المادة الفعالة لمخدر الحشيش" وزنت 45 جراما - 10 طابع LCD المخدر).
فتاة-العياط

بشوف كوابيس.. ماذا قالت «فتاة العياط» لوالدها؟

قالت دينا المقدم، دفاع الطفلة "أميرة" المتهمة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، إنها تحاول من أجل إخلاء سبيل موكلتها وسط رفض المحكمة والنيابة، مشيرة إلى أن الفيصل في القضية تقارير فنية للطب الشرعي والمعمل الجنائي. وأوضحت "المقدم" فى تصريحات لـ"التحرير" أن خروجها بإخلاء سبيل ضعيف، والاحتمال الغالب حصولها على براءة بعد جلسة محكمة. وكشفت عن أنه في أثناء المواجهة بين "أميرة" والمتهمين لم يحاولوا إنكار رواية المتهمة بأنها قتلت المجني عليه "مهند"، دفاعًا عن شرفها، موضحة أن عدم الإنكار يُعد موافقة على ما قالته موكلتها وهو في مصلحتها.
جثة-فتاة

قاتل عجوز الشرقية وحفيدتها: كانت عايزة تتجوزني عرفي

كشفت تحقيقات النيابة عن مفاجآت في مقتل ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، على يد صديق نجل الأولى، داخل منزل السيدة بناحية شارع «المرور» بدائرة المركز؛ إذ أفاد المتهم بوجود علاقة غير شرعية جمعت بينه وبين العجوز التي يصغرها بأكثر من ثلاثين عامًا، وطالبته بالزواج منها عرفيًّا، فما كان منه إلا أن قتلها هي وحفيدتها بواسطة «جاكوش» وضلفة شباك، فيما تصادف وجود الطفلة الصغيرة وقت خلاف بين الجاني والعجوز، وقد بعثر القاتل محتويات المنزل ليبدو الحادث كما لو كان بغرض السرقة.
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جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (8)

«فض رابعة وخلية الزيتون» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى"، المنعقدة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت، ويواجه المتهمون فيها عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
محكمة-ارشفية

بعد 17 عاما.. براءة 9 موظفين بينهم متوفون في اختلاس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان بالحكم ببراءة كل من "حسن.ع.م" و"إشتياق.ا.ع" و"محمد. أ.ع" و"كرم.ر.ح" و"محمد.م.س"، وانقضاء الدعوى الجنائية لكل من "البرنس.ا.ف" و"عبد الرازق.م.ع" و"صبحي.م.م" و"السيد.ال.م" لوفاتهم، وذلك لاتهامهم بالتزوير والاختلاس في القضية رقم 15057 لسنة 2002 جنايات قسم شرطة سيدي جابر والمقيدة برقم 1105 كلي شرق.
وظائف-شركة-مياه-الشرب-

ضبط 3 موظفين اختلسوا 10 ملايين جنيه بـ«مياه شبرا»

«المال الحرام مهما كثر إلى زوال»، عبارة تحققت على 3 موظفين لخزينة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، فرع شبرا الخيمة، ووقعوا فى قبضة الرقابة الإدارية وتم حبسهم على ذمة التحقيقات، حيث اكتشفت وقائع التزوير التي حققت لهؤلاء ثروة تقدر بـ10 ملايين جنيه، وكشف مصدر مسئول داخل الشركة لم يذكر اسمه، أنه وصلت معلومة لرئيس الشركة المهندس مصطفى مجاهد، بقيام 3 موظفين بفرع الشركة بشبرا، بالتلاعب في أوراق ومستندات التوريد، وعلى الفور شكل لجانا لفحص ومراجعة المستندات وكانت المفاجأة وجود تلاعب في إيصالات وإشعارات السداد للبنك بمبالغ كبيرة.
الانتحار-شنقا

بعد 16 يوما من إعلانها| «الثانوية» تقتل فتاة بالفيوم

بسبب مجموعها الضعيف أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي بمركز بركة السبع التابع لمحافظة المنوفية، على الانتحار شنقا، وذلك بسبب تدني مجموعها في الثانوية العامة، وحصولها على نسبة 64%، وسط ارتفاع مجاميع الثانوية العامة لهذا العام، إذ تبين دخول الطالبة فى نوبة اكتئاب شديدة منذ إعلان النتيجة فى 13 يوليو الجاري، وتم نقل الجثمان للمشرحة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى كلفت بدورها رجال المباحث بالتحري بشأن الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.
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