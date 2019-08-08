«خلية طنطا» وطلاب بيلا أبرز محاكمات الخميس
موظف بفندق استولى لنفسه بدون وجه حق على مبلغ 5.156.655 مليون جنيه وكان ذلك حيلة بأن تحصل من عملاء جهة عمله الراغبين في إقامة حفلات على مبالغ مالية زاعمًا تحصيلها للفندق
تحرير:سماح عوض الله
٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص
محاكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتتنوع بين قضايا وجرائم الإرهاب، وكذلك وقائع الفساد المالي، بجانب القضايا الإدارية، ومن المنتظر اليوم أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على 7 متهمين فى إعادة محاكمتهم فى اتهامهم وآخرين بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، في القضية المعروفة بـ"خلية طنطا الإرهابية"، بعدما كانت الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن أن المتهمين أنشؤوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
اختلاس
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن أن المتهمين أنشؤوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
اختلاس 5 ملايين جنيه
تفصل جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بشأن المتهم "م. ع"، موظف بقسم الحفلات بفندق، في قضية اختلاس 5 ملايين جنيه، ويصدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود.
وكان دفاع المتهم دفع بعدم انطباق وصف الجريمة المسند للمتهم من النيابة العامة، لأنه غير مختص بتلقي أموال من العملاء لصالح جهة عمله، وهو الشرط الواجب توافره في جريمة الاختلاس، كما دفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة لانعدام الدليل عليها.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 12375 لسنة 2016 جنايات التجمع الأول، عن أن المتهم "م. ع"، بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة (موظف بقسم الحفلات بفندق) استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، إذ استولى لنفسه وبدون وجه حق على مبلغ 5.156.655 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن تحصّل من عملاء الفندق جهة عمله الراغبين فى إقامة حفلات، على مبالغ مالية زاعمًا تحصيلها للفندق جهة عمله نظير إبرام التعاقد معهم على خلاف الحقيقة، فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ على النحو المبين في التحقيقات.
طلاب «بيلا»
تصدر محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد رمضان، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، حكمها في الدعاوى القضائية المقامة من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بـ"بيلا" ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين، والتي أقامها المحامون أحمد جاد الرب وعلاء عبد الرازق ومحمد اليماني، وآخرون وكلاء عن أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا؛ لوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الخاص بطلاب هذه المدرسة التي ألغيت فيها نتيجة عدد من المواد، واعتبارها مواد رسوب لـ393 طالبا، هم إجمالي طلاب اللجنة المذكورة.
وطالب مقيمو الدعاوى القضائية بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتبت عليه من آثار، وذلك لمخالفة القرار المطعون فيه والقرارات المنظمة لنظام التعليم لقواعد وحقوق الطلاب الملغاة نتيجتهم ومخالفة القرار للواقع والحقيقة وانحراف جهة الإدارة بالقرار وإساءة استعمال سلطتها والتعسف الضار بحقوق الطلاب.
كما طالب الطاعنون وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمطعون فيه والصادر من جهة الإدارة في ما يتضمنه من إلغاء نتيجة بعض المواد، ومنح الطلاب درجتهم الكاملة طبقا لإجاباتهم واعتبارهم ناجحين في العام الدراسي 2018- 2019م، وما يترتب على ذلك من آثار، على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلانه.