صحف الإمارات: وضع مقلق بعدن والإفراج عن نائب البشير

الصحف تناولت قيام بنك الدوحة بتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى أفراد وجماعات مدرجة دوليا على قوائم الإرهاب.. وتحدي جبهة النصرة الإرهابية المرتبطة بـ«القاعدة» في سوريا

تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص

تصدرت الأحداث في اليمن عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، وتناولت تطورات الأزمة بين إيران وطهران، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. وذكرت صحيفة "البيان" أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أن القيادة المشتركة للتحالف تتابع بقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن. وأكد العقيد المالكي الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، وأنها لن تقبل أي عبث بمصالح الشعب اليمني.

وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، أبدى قلقه من التصعيد العسكري في عدن، أمس، بما في ذلك تقارير عن اشتباكات بالقرب من القصر الرئاسي. وعبر مارتن جريفيث، في بيان حول التصعيد في عدن، طبقا لما نشره مكتبه الرسمي، عن شعوره بالقلق العميق من الخطابات الداعية

وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، أبدى قلقه من التصعيد العسكري في عدن، أمس، بما في ذلك تقارير عن اشتباكات بالقرب من القصر الرئاسي. وعبر مارتن جريفيث، في بيان حول التصعيد في عدن، طبقا لما نشره مكتبه الرسمي، عن شعوره بالقلق العميق من الخطابات الداعية إلى أعمال العنف ضد مؤسسات يمنية.

صحيفة "الاتحاد" تناولت تأكيد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التصعيد في عدن لن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئة، في إشارة إلى الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الأسبوع الماضي، داعيا إلى التهدئة والتواصل والحوار.



وبالانتقال إلى الشأن الإيراني وتحت عنوان "إيران ترفض اقتراح التوقيع على اتفاقية 123 مع واشنطن"، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أعلن عن أن طهران ترفض مقترح التوقيع على "اتفاقية 123"، التي طرحها السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، أحد صقور الكونجرس ورئيس لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، والذي كلفه الرئيس دونالد ترامب بإعداد مشروع لاتفاق جديد مع إيران ليحل محل الاتفاق النووي الذي انسحب منه في مايو 2018، بينما طلبت إيران من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أول من أمس، التصدي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ظريف، واصفة الإجراء الأمريكي بأنه "سابقة خطيرة".

وتحت عنوان "دعوى أمريكية تتهم شقيق أمير قطر بالتحريض على قتل شخصين"، أفادت "الخليج" أن وثائق صادرة عن محكمة فيدرالية أمريكية كشفت عن اتهام شقيق أمير قطر بمحاولة استئجار حارس أمن لقتل شخصين، واحتجازه مواطنا أمريكيا آخر أسيرا.



واتهم حارس أمن أمريكي يدعى ماثيو بيتارد، خالد بن حمد، بأمره بقتل شخصين، واحتجاز ثالث تحت التهديد.

وقال موقع "ديلي كولر" الأمريكي إن بيتارد، والشخص الذي كان أسيرا، ويدعى ماثيو أليندي، رفعا دعوى قضائية على شقيق حاكم قطر، وكشفا عن تفاصيل تجربتهما في العمل معه.

وذكرت "الاتحاد" تحت عنوان "بنك الدوحة متهم بتمويل إرهاب النصرة"، أن صحيفة "التايمز" البريطانية واصلت تحقيقاتها المثيرة حول كشف الدور الذي يربط النظام القطري بالإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، عبر استخدام بنوكه لنقل وتحويل الأموال إلى أفراد وجماعات مدرجة دوليا على قوائم الإرهاب.

وأوضحت في تحقيق أن "بنك الدوحة" قام بتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى جبهة النصرة الإرهابية المرتبطة بـ"القاعدة" في سوريا، وفقا لدعوى صدرت في المحكمة العليا جاء فيها أن شقيقين ثريين قالا إنهما استعملا حسابات في هذا البنك، في لندن، بهذا الشأن خلال الحرب السورية.

وكشفت "البيان" عن الإفراج عن بكري حسن صالح، النائب الأول الأسبق للرئيس السوداني المعزول، الذي اعتقل بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية،

وكان بكري حسن صالح اعتقل على أثر اتهامه بالضلوع في محاولة انقلابية.

والثلاثاء، قال جهاز المخابرات العامة السوداني إن التحقيقات بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة شارفت على الانتهاء، وسيتم تقديم المدانين للمحاكمة عقب عطلة عيد الأضحى.

تناولت "الخليج" ما أعلنت عنه مصادر أمنية مصرية، وهو أن التحقيقات الأولية مع أعضاء خلية الإخوان الإرهابية، المرحلة من الكويت، كشفت أن هذه الخلية كونت شبكة لنقل الأموال بين الكويت ومصر عبر دول أخرى، أدارها عدد من المتهمين الموقوفين بمساعدة عناصر أخرى داخل الكويت وخارجها.

وأكدت المصادر أن أعضاء الخلية اعترفوا في التحقيقات بدعم شخصيات في المجتمع الكويتي لتحركاتهم، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تمتنع عن ذكر التفاصيل في الوقت الحالي لأسباب أمنية، لحين اكتمال التحقيقات.

ووفقا للمصادر، اعترف أفراد الخلية بأنهم دخلوا فى الكويت بجوازات سفر مزورة، وأشارت إلى أن القاهرة بصدد إبلاغ السلطات الكويتية بأسماء أخرى مطلوبة كشفت عنها التحقيقات، مؤكدة أن الكويت تتابع سير التحقيق مع أفراد الخلية الإخوانية في القاهرة.

وتحت عنوان "قلق دولي من أزمة كشمير بين الهند وباكستان"، ذكرت "الاتحاد" أن قرار الحكومة الهندية إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير بمرسوم رئاسي، والذي قد يؤدي إلى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا، أثار قلقا دوليا.

وأشارت "الخليج" إلى أن باكستان أعلنت، أمس الأربعاء، طرد السفير الهندي، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية، بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه، وسط تقارير عن احتجاجات، واعتقال أكثر من 100 شخص في الإقليم، الذي تواصل نيودلهي إغلاقه وعزله عن العالم بقطع الاتصالات عنه لليوم الثالث على التوالي، في وقت وصف فيه مسؤولون الوضع في المنطقة بـ"الغليان"، كما تواصلت ردود الفعل الدولية، إذ أعربت السعودية وبريطانيا عن قلقهما من تطورات الأحداث، ودعتا إلى حل النزاع سلميا.