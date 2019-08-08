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«معرفة قديمة» لهيثم شاكر الأكثر تداولا على «تويتر»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص
الفنان هيثم شاكر
الفنان هيثم شاكر
ربما لم يكن يتوقع الفنان هيثم شاكر، كل هذا الترحيب من قبل الجمهور، بعودته إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد غياب 5 سنوات منذ أخر ألبوم له، إذ تفاجأ الكثيرين صباح اليوم الخميس، بأن ألبومه الجديد «معرفة قديمة» الذى تم طرحه قبل ساعات، هو الأكثر تداولا على موقع «تويتر»، وسط إشادات واسعة من قبل الجمهور بالأغاني التي يتضمنها الألبوم والرسالة التي يحملها، ويضم الألبوم 13 أغنية وهم: «ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحوا، إحنا افترقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح ومعرفة قديمة».
وتعاون هيثم شاكر خلال ألبوم مع كبار المؤلفين والملحنين، من بينهم أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، عمرو مصطفى، وليد سعد وشادي حسن، فيما حرص الكثير من الفنانين على تهنئته، من بينهم النجم أحمد السقا، الذى كتب: «ألبوم حلو جدا يا هيثم ربنا يكرمك». وعلق أمير كرارة، على
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هيثم-شاكر

هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته «معرفة قديمة» (فيديو)

أطلق النجم هيثم شاكر أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"، اليوم الأربعاء، على منصات مختلفة، إضافة إلى موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وذلك بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة. وكان شاكر مهَّد لإطلاق الألبوم بـ2 برومو لأغنيتي ياما ياما وماتوصنيش، كما طرح مؤخرًا كليب أغنية "ماتوصنيش" الذي صور في اليونان، ومن المقرر أن يقدم 3 كليبات مختلفة أخرى قريبا. ويضم الألبوم 14 أغنية وهي: ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحوا، إحنا افترقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك".
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أصالة: أرقص فرحًا مثل محمد صلاح في الملعب

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة إلى جمهورها، تكشف من خلالها عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها بعد طرحها برومو أغنيتها الجديدة "نكتة بايخة" ضمن ألبومها الجديد "في قربك". وكتبت أصالة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حرصا مني على ثقتكم، وإيمانا مني أيضا بثقتكم الكبيرة بموهبتي، أسعى للتجديد وأغامر كثيرا، وأقلق وأخاف وأعيش أياما ليست سهلة، لأعرف رأيكم ويسعدني قبولكم جدا وأصبح حين أقرأ كلماتكم طفلة أرقص فرحا، ومثل محمد صلاح في الملعب، أشعر حين أصيب الهدف.. في قربك".
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«هتجوز تاني» لبوسي ومحمود الليثي تتصدر «يوتيوب»

تصدرت أغنية «هتجوز تاني» للفنانين بوسي ومحمود الليثي، تريند موقع «يوتيوب» في مصر، محققةً مليونا و17 ألفا و332 مليون مشاهدة، وهي الأغنية الترويجية لفيلم «أنت حبيبي وبس» الذى سيتم طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل. والفيلم من بطولتهما، وتأليف سيد السبكي وإخراج أحمد بدري، وإنتاج شركة السبكي للإنتاج الفني، وتدور أحداثه وفقا لما تم الكشف عنه حول فنان مشهور يدعى "سيكو" يتزوج "نغم" من أجل الفوز بالثروة التي كتبها لهما الجد، والتى تقدر بـ10 ملايين جنيه، ولكن مع تطور الأحداث يتحول الزواج الصوري إلى حقيقة.
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هيثم-شاكر

هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته «معرفة قديمة» (فيديو)

أطلق النجم هيثم شاكر أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"، اليوم الأربعاء، على منصات مختلفة، إضافة إلى موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وذلك بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة. وكان شاكر مهَّد لإطلاق الألبوم بـ2 برومو لأغنيتي ياما ياما وماتوصنيش، كما طرح مؤخرًا كليب أغنية "ماتوصنيش" الذي صور في اليونان، ومن المقرر أن يقدم 3 كليبات مختلفة أخرى قريبا. ويضم الألبوم 14 أغنية وهي: ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحوا، إحنا افترقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك".
هيثم-شاكر

هيثم شاكر يعلن موعد طرح «معرفة قديمة»

أعلن الفنان هيثم شاكر عن موعد طرح ألبومه "معرفة قديمة"، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "انتظروا ألبوم معرفة قديمة يوم الأربعاء 7 أغسطس بالأسواق"، ويضم 12 أغنية، منها "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين. وانضم الشاعر أمير طعيمة والملحن رامي جمال والموزع توما لألبوم هيثم شاكر بأغنية "تيجي منك" التي انتهى هيثم من تسجيلها وضمها للألبوم قبل أيام قليلة من طرحه بالأسواق.
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عمرو دياب يتصدر «التريند» بأغنية «بحبه»

يتصدر الفنان عمرو دياب «تريند» موقع «يوتيوب» بأغنيته "بحبه" التي طرحها يوم الخميس الماضى، لتأتي الأغنية فى قائمة الأغاني الأكثر استماعا خلال الأسبوع، إذ حققت أكثر من 600 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة. "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وهي الأغنية الأولى التي تم طرحها كاملة على «يوتيوب» من ألبوم الهضبة الجديد الذى يحمل اسم «أنا غير»، والذى يتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومنهم نادر عبد الله وتامر حسين وعمرو مصطفى وإسلام زكى.
هيثم-شاكر

هيثم شاكر يطرح برومو «ماتوصنيش»: أهم أغاني الألبوم

أطلق الفنان هيثم شاكر، برومو كليب "ماتوصنيش"، قبل أيام من إطلاق أحدث ألبوماته.. الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب الذي تم تصويره في مدينة أثينا المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، واستمرت فترة التحضير لهذا الألبوم أكثر من 5 سنوات، ويقول هيثم: "تعودّت أن أفاجئ الجمهور دائمًا ومتفائل برد الفعل"، وبخصوص الكليب صرّح "استمتعت بتصوير الكليب في اليونان وساظهر مع المخرج يانيس بشكل مختلف واستخدمنا تقنيات جديدة، وأغنية ماتوصنيش واحدة من أهم أغاني الألبوم وأتوقع أن تنال إعجاب الجمهور".
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