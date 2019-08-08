«معرفة قديمة» لهيثم شاكر الأكثر تداولا على «تويتر»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

الفنان هيثم شاكر

ربما لم يكن يتوقع الفنان هيثم شاكر، كل هذا الترحيب من قبل الجمهور، بعودته إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد غياب 5 سنوات منذ أخر ألبوم له، إذ تفاجأ الكثيرين صباح اليوم الخميس، بأن ألبومه الجديد «معرفة قديمة» الذى تم طرحه قبل ساعات، هو الأكثر تداولا على موقع «تويتر»، وسط إشادات واسعة من قبل الجمهور بالأغاني التي يتضمنها الألبوم والرسالة التي يحملها، ويضم الألبوم 13 أغنية وهم: «ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحوا، إحنا افترقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح ومعرفة قديمة».

وتعاون هيثم شاكر خلال ألبوم مع كبار المؤلفين والملحنين، من بينهم أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، عمرو مصطفى، وليد سعد وشادي حسن، فيما حرص الكثير من الفنانين على تهنئته، من بينهم النجم أحمد السقا، الذى كتب: «ألبوم حلو جدا يا هيثم ربنا يكرمك». وعلق أمير كرارة، على