ماذا قدمت الأندية المصرية في الكونفيدرالية؟

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

بيراميدز

يخوض بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه غمار المنافسات الإفريقية، ليصبح الفريق المصري رقم 13 الذي يشارك في الكونفيدرالية منذ انطلاق البطولة بالمسمى الجديد عام 2004، ويبدأ بيراميدز مشواره بمواجهة النجم الكونغولي في ذهاب دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية، يوم السبت المقبل، على استاد الدفاع الجوي. ويبحث بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، عن تحقيق نتائج مميزة في أول تجربة خارجية له، بعيدا عن النطاق المحلي، خاصة بعد نجاحه في الحصول على المركز الثالث بترتيب الدوري الممتاز (2018- 2019)، خلف القطبين الأهلي (البطل) والزمالك (الوصيف).

ويتصدر الإسماعيلي قائمة الأندية المصرية الأكثر مشاركة في البطولة، بعد أن وُجد في 6 نسخ سابقة، ويأتي في المركز الثاني حرس الحدود الذي شارك في 5 بطولات سابقة، وهو نفس عدد مشاركات فريق إنبي. وفي المقابل شاركت أندية الزمالك والأهلي والمصري 3 مرات، وبتروجت (مرتين)، وكل من مصر للمقاصة والمقاولون العرب ووادي