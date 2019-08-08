رياضة

ماذا قدمت الأندية المصرية في الكونفيدرالية؟

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
بيراميدز
بيراميدز
يخوض بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه غمار المنافسات الإفريقية، ليصبح الفريق المصري رقم 13 الذي يشارك في الكونفيدرالية منذ انطلاق البطولة بالمسمى الجديد عام 2004، ويبدأ بيراميدز مشواره بمواجهة النجم الكونغولي في ذهاب دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية، يوم السبت المقبل، على استاد الدفاع الجوي. ويبحث بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، عن تحقيق نتائج مميزة في أول تجربة خارجية له، بعيدا عن النطاق المحلي، خاصة بعد نجاحه في الحصول على المركز الثالث بترتيب الدوري الممتاز (2018- 2019)، خلف القطبين الأهلي (البطل) والزمالك (الوصيف).
ويتصدر الإسماعيلي قائمة الأندية المصرية الأكثر مشاركة في البطولة، بعد أن وُجد في 6 نسخ سابقة، ويأتي في المركز الثاني حرس الحدود الذي شارك في 5 بطولات سابقة، وهو نفس عدد مشاركات فريق إنبي. وفي المقابل شاركت أندية الزمالك والأهلي والمصري 3 مرات، وبتروجت (مرتين)، وكل من مصر للمقاصة والمقاولون العرب ووادي
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أحمد حسام ميدو (1)

ميدو: المقاصة يحتاج إلى مهاجم يسجل 15 هدفا في الموسم

شدد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على أن النادي يجب أن يعوض رحيل جون أنتوي بمهاجم كبير، كما تغنى «ميدو» بمحمد إبراهيم، المنضم للفريق الفيومي آتيا من صفوف الزمالك، وقال أحمد حسام «ميدو»: "لا ننظر إلى صفقات باقي الأندية وإنما إلى ما نحتاج إليه من مراكز. تعاقدنا مع خالد أوتشو، لاعب منتخب أوغندا، وهو أحد اللاعبين الذين سيكون لهم شأن كبير في الدوري، وضممنا إيدو موسيس من حرس الحدود، وهو لاعب صغير واستثمار جيد جدا للنادي، وكذلك صلاح أمين، فهو مهاجم يتمتع بخبرات وإضافة في الخط الأمامي".
كريم-نيدفيد-اسلام-محارب

سعد سمير: «كريم نيدفيد أوروبي وزي حسام غالي»

كشف سعد سمير، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، عن موعد عودته للملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها بتمزق في الرباطين الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، كما كال المديح لزميله كريم نيدفيد. وقال مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، في تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه: "أواصل حاليا أداء التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، وسأشارك في التدريبات الجماعية بعد 3 أسابيع من الآن، وأتمنى أن أكون جاهزًا للمشاركة في المباريات مع بداية الموسم الجديد".
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الزمالك: تأجيل السوبر الإفريقي في صالحنا

تحدث طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين بطل دوري الأبطال (الترجي التونسي) وبطل الكونفيدرالية (الزمالك) إلى أجل غير مسمى، وقال يحيى في تصريحات تليفزيونية: «التأجيل في صالح الزمالك قلبا وقالبا، حتى يكون الفريق وكل اللاعبين في كامل جاهزيتهم، ونواجه الترجي في وقت جيد، ويستطيع اللاعبون تحمل المسؤولية»، مضيفا: «بإذن الله يتوج الفريق بلقب السوبر ويضيفه إلى جوار الكونفيدرالية».
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زيزو ومارتن يول المدير الفنى الجديد للأهلى

«زيزو» مستشارا فنيا لإدارة نادي بيراميدز

كشفت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تعاون النادي مع عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو" نجم النادي الأهلي السابق وتكليفه بمنصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت: "يسعد نادي بيراميدز إف سي، الإعلان عن تكليف الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو" نجم النادي الأهلي السابق، لتولي منصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة، متمنين له التوفيق خلال المرحلة المقبلة بما يخدم النادي وتحقيق أهدافه".
محمد الشناوى (3)

طارق سليمان: الشناوي أفضل حارس وأتعرض لحملة ممنهجة

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي أن محمد الشناوي قدم مستويات متميزة في المباريات التي شارك فيها هذا الموسم، موضحاً أن الشناوي وزملائه كانوا في أفضل حالاتهم سواء عندما شارك شريف إكرامي في المباريات أو على لطفي. وتابع في تصريحاته لقناة أون سبورت عقب مباراة القمة قائلاً:" الجهاز الفني ومجلس الإدارة واللاعبين تعرضوا لانتقادات حادة وصل إلى حد التشكيك لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وأكبر دليل على ذلك أن الفريق نجح في العودة بقوة على المستوى المحلي، واستطاع التتويج بلقب بطولة الدوري بعد الخسارة والخروج المفاجئ من بطولة دوري ابطال افريقيا".
عماد-السيد

أيمن يونس: الزمالك خسر الدوري والقمة بسبب هذا اللاعب

كشف أيمن يونس أن غياب محمود جنش حارس مرمى الزمالك كان أحد أسباب خسارة الفريق بطولة الدوري الممتاز والأمر نفسه تكرر في مباراة القمة بعد خسارة اللقاء نتيجة خطأ من عماد السيد حارس مرمى الزمالك الذي ساهم في إعادة تسديدة وليد سليمان داخل الملعب لينجح علي معلول في الوصول إلى الكرة وتسديدها داخل المرمى محرزًا هدف اللقاء. وحقق الأهلي فوزا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري.
تركي آل شيخ

رسالة مثيرة من تركي آل الشيخ: 72 ساعة حاسمة

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق الجدل بعدما وجه رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب:" 72 ساعة حاسمة"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى حول الحدث الذي ينتظره خلال الأيام القادمة، وسادت حالة من الجدل في التعليقات على منشور آل الشيخ البعض توقع عودته إلى نادي بيراميدز من جديد، والبعض الآخر توقع نيته في إعلان ناديه الجديد. ورحل تركي آل الشيخ نهائيًا عن نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية، ونقل ملكية النادي إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.
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