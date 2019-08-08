رياضة

سعد سمير: «كريم نيدفيد أوروبي وزي حسام غالي»

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص
كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
كشف سعد سمير، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، عن موعد عودته للملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها بتمزق في الرباطين الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، كما كال المديح لزميله كريم نيدفيد. وقال مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، في تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه: "أواصل حاليا أداء التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، وسأشارك في التدريبات الجماعية بعد 3 أسابيع من الآن، وأتمنى أن أكون جاهزًا للمشاركة في المباريات مع بداية الموسم الجديد".
وأوضح سعد سمير أن كريم نيدفيد قدم موسما متميزا مع القلعة الحمراء، قبل أن يتعرض للإصابة، مضيفا: "نيدفيد لاعب أوروبي، فهو يلعب في خط الوسط، ويستطيع إحراز وصناعة الأهداف مثل حسام غالي، نجم الشياطين الحمر السابق". من جانبه أكد كريم نيدفيد أنه سيسافر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على ركبته، بعد
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ميدو: المقاصة يحتاج إلى مهاجم يسجل 15 هدفا في الموسم

شدد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على أن النادي يجب أن يعوض رحيل جون أنتوي بمهاجم كبير، كما تغنى «ميدو» بمحمد إبراهيم، المنضم للفريق الفيومي آتيا من صفوف الزمالك، وقال أحمد حسام «ميدو»: "لا ننظر إلى صفقات باقي الأندية وإنما إلى ما نحتاج إليه من مراكز. تعاقدنا مع خالد أوتشو، لاعب منتخب أوغندا، وهو أحد اللاعبين الذين سيكون لهم شأن كبير في الدوري، وضممنا إيدو موسيس من حرس الحدود، وهو لاعب صغير واستثمار جيد جدا للنادي، وكذلك صلاح أمين، فهو مهاجم يتمتع بخبرات وإضافة في الخط الأمامي".
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ماذا قدمت الأندية المصرية في الكونفيدرالية؟

يخوض بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه غمار المنافسات الإفريقية، ليصبح الفريق المصري رقم 13 الذي يشارك في الكونفيدرالية منذ انطلاق البطولة بالمسمى الجديد عام 2004، ويبدأ بيراميدز مشواره بمواجهة النجم الكونغولي في ذهاب دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية، يوم السبت المقبل، على استاد الدفاع الجوي. ويبحث بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، عن تحقيق نتائج مميزة في أول تجربة خارجية له، بعيدا عن النطاق المحلي، خاصة بعد نجاحه في الحصول على المركز الثالث بترتيب الدوري الممتاز (2018- 2019)، خلف القطبين الأهلي (البطل) والزمالك (الوصيف).
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الزمالك: تأجيل السوبر الإفريقي في صالحنا

تحدث طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين بطل دوري الأبطال (الترجي التونسي) وبطل الكونفيدرالية (الزمالك) إلى أجل غير مسمى، وقال يحيى في تصريحات تليفزيونية: «التأجيل في صالح الزمالك قلبا وقالبا، حتى يكون الفريق وكل اللاعبين في كامل جاهزيتهم، ونواجه الترجي في وقت جيد، ويستطيع اللاعبون تحمل المسؤولية»، مضيفا: «بإذن الله يتوج الفريق بلقب السوبر ويضيفه إلى جوار الكونفيدرالية».
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حازم إمام: الأهلي الأفضل ومعلول صنع الفارق مع الأحمر

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق، إن الأهلي كان الأفضل خلال الموسم الماضي، نظرا لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وقال إن الفارس الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري وكأس الكونفيدرالية الإفريقية معا لعدة أسباب. وصرح إمام لقناة أون سبورت، قائلا: "الأهلي أفضل فريق في الموسم المنصرم، لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وأعتقد أن ذلك كان أصعب عام مر عليه ليس فقط في الملعب لكن خارجه، المشاكل كانت كثيرة، والانتقادات والهجوم ضد الإدارة واللاعبين كانت عنيفة للغاية خصوصا بعد الخسارة من صنداونز".
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البدري يقترب من تدريب منتخب مصر و«ميدو» في الصورة

يسعى مسؤولو الكرة المصرية لوضع خارطة الطريق للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، عقب خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، من دور الـ16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل، على استاد القاهرة. وعقب خروج المنتخب من البطولة الإفريقية، تقدم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة باستقالة جماعية، كما قرر إقالة الجهاز الفني السابق، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
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أفشة: رفضت شنطة بـ10 ملايين جنيه من أجل الأهلي

كشف محمد مجدي "أفشة"، نجم النادي الأهلي الجديد، عن محاولة أحد الفرق إغراءه قبل التوقيع للقلعة الحمراء مباشرة. النادي الأهلي أعلن التعاقد مع محمد مجدي "أفشة"، حتى صيف 2024 بعد حصول نادي بيراميدز على 20 مليون جنيه نظير إتمام الصفقة بعد مرحلة طويلة من المفاوضات. وقال أفشة في حوار مع قناة الأهلي: "قبل دخول مقر النادي الأهلي جاءت مكالمة لوكيلي تعرض أموالا ضخمة للغاية من أحد الفرق، وهذا الفريق قدم مبلغا كبيرا ووافق على كل الشروط التي قدمها وكيلي، ولكنني أحسست بأني سأرتاح في الأهلي".
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أفشة يروي كيف وقع للأهلي على حساب الزمالك

كشف محمد مجدي "أفشة"، نجم النادي الأهلي الجديد، عن أن مدربه في نادي بيراميدز، الفرنسي سيباستيان ديسابر، كان يرغب في انتقاله للزمالك من أجل إبرام صفقة تبادلية لضم إبراهيم حسن. وقال أفشة في حوار مع قناة الأهلي: "ديسابر قال لي إنه لا يحتاج إليّ وطلب مني الانضمام إلى الزمالك، فأخبرته أنني مستمر معه في الفريق، وقلت له: لو أحسست بأي تقصير مني طبق اللائحة، وفوجئت بأنه يرشحني للزمالك لأنه يرغب في ضم إبراهيم حسن. عمرو بسيوني (مدير تعاقدات بيراميدز) جلس معي لنصف ساعة وأخبرني أنه يريد انضمامي للزمالك فقلت له: لن ألعب إلا للأهلي".
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