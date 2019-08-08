سعد سمير: «كريم نيدفيد أوروبي وزي حسام غالي»

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

كريم نيدفيد

كشف سعد سمير، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، عن موعد عودته للملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها بتمزق في الرباطين الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، كما كال المديح لزميله كريم نيدفيد. وقال مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، في تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه: "أواصل حاليا أداء التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، وسأشارك في التدريبات الجماعية بعد 3 أسابيع من الآن، وأتمنى أن أكون جاهزًا للمشاركة في المباريات مع بداية الموسم الجديد".

وأوضح سعد سمير أن كريم نيدفيد قدم موسما متميزا مع القلعة الحمراء، قبل أن يتعرض للإصابة، مضيفا: "نيدفيد لاعب أوروبي، فهو يلعب في خط الوسط، ويستطيع إحراز وصناعة الأهداف مثل حسام غالي، نجم الشياطين الحمر السابق". من جانبه أكد كريم نيدفيد أنه سيسافر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على ركبته، بعد

وأوضح سعد سمير أن كريم نيدفيد قدم موسما متميزا مع القلعة الحمراء، قبل أن يتعرض للإصابة، مضيفا: "نيدفيد لاعب أوروبي، فهو يلعب في خط الوسط، ويستطيع إحراز وصناعة الأهداف مثل حسام غالي، نجم الشياطين الحمر السابق".



من جانبه أكد كريم نيدفيد أنه سيسافر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على ركبته، بعد إجراء عملية جراحية، وأوضح نيدفيد أنه يتمنى العودة للمستطيل الأخضر، مؤكدا أنه يتابع باستمرار البرنامج التأهيلي مع الجهاز الطبي للفريق والطبيب الألماني المعالج له.



وكشف نيدفيد عن أن لقب "ابن البدري" الذي روجه البعض نسبةً لاهتمام المدرب السابق حسام البدري بإشراكه باستمرار، فجر مخاوفه، مضيفا: "كنت أخشى على مستقبلي بسبب لقب ابن البدري، والحديث عن مجاملة المدير الفني السابق لي، لدرجة أنني خشيت تأثر باتريس كارتيرون بالأمر".

