خارجية النواب: مصر تتبني استراتيجية لمكافحة الإرهاب

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص

مجلس النواب

أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أهمية تعزيز الجهود المشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب فى ضوء العلاقات الاستراتيجية القوية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وقال إنه التقي المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب السفير ناثان سيلز، بحضور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية طارق الخولى، وتم بحث سبل التعاون المصري الأمريكي في مواجهة الإرهاب وسبل تعزيز هذا التعاون لمواجهة التطورات التي تشهدها ظاهرة الإرهاب وتنسيق الجهود وتبادل الرؤى في هذا الشأن.

وشدد درويش، على أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب ذات أبعاد متعددة إضافة إلى البعدين العسكري والأمني الذي حققت من خلاله مصر نجاحات في مواجهة الإرهاب، لافتًا إلى ما تقوم به المؤسسات الدينية المصرية وغيرها من المؤسسات في المواجهة الفكرية للفكر الإرهابى استنادا لموروث حضاري وديني مصري راسخ