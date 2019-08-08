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الرطوبة تفسد تراجع الحرارة.. تفاصيل طقس اليوم

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ ص
الأرصاد تعلن طقس الخميس
الأرصاد تعلن طقس الخميس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمىالقاهرة 25 35 شبين الكوم 25 35طنطا 24 35 دمنهور 24 33 الإسكندرية 24 31 بلطيم 25 31 مطروح 22 31 السلوم 23 32 سيوة 24 37 بورسعيد 25 32 دمياط 25 32 الزقازيق 25 35 الإسماعيلية 23 36 السويس 25 36 العريش 24 32 رفح 23 32 رأس سدر 25 37 نخل 21 34 نويبع 28 35 طابا
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السيسي (2)

السيسى يوافق على قرض للاستثمار بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، القرار رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية»، بين مصر والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018. كما أصدر القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16 / 10 / 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
حج-وعمرة (5)

إلى عرفات فجرا.. إجراءات جديدة لمساعدة حجاج مصر

أكد اللواء حسام طلعت، نائب الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أنه بدءا من فجر غد الجمعة سيتم تجهيز الحافلات لنقل الحجاج المصريين إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج. وقال طلعت، فى تصريحات صحفيه اليوم الخميس، إنه سيتم نقل جميع المرضى المحتجزين في المستشفيات السعودية، إلى المشاعر عبر سيارات الإسعاف، لافتًا إلى أنه سيتم حصر أعداد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الفنادق، تمهيدا لنقلهم عبر حافلات مخصصة لهم ومجهزة للصعود عليها بواسطة الكراسي المتحركة.
جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق رغباتهم لليوم الثاني-11

بدء تنسيق رغبات التحويل بالجامعات لتقليل الاغتراب

بدأ طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 - 2020، تنسيق رغبات التحويلات لتقليل الاغتراب. وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح مرحلة تقليل الاغتراب «التحويلات» أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، بداية من اليوم الخميس على أن يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس الحالي. وبشأن التحويل بين الكليات الجامعية، أكدت الوزارة أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة «10%».
نافورة ميدان معبد إدفو 1

رئيس مدينة إدفو يحذر من الاستحمام في النافورة

حذر العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مركز ومدينة إدفو، شمال محافظة أسوان، من خطورة استخدام الأطفال نافورة المياه الموجودة بميدان معبد إدفو فى السباحة أو الاستحمام. وأكد عامر أن غياب الوعى لدى الأطفال بخطورة السباحة أو الاستحمام فى النافورة قد يعرضهم إلى الصعق بالكهرباء، نظرا لوجود وصلات كهربائية تعمل على إنارتها مساء، وطالب الأهالى بمتابعة أبنائهم ومنعهم من السباحة والاستحمام داخلها حرصًا على سلامتهم وسلامة أرواحهم، كما طالب المواطنيين بالإبلاغ عن أى مخالفة بالسباحة أو الاستحمام داخل النافورة.
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ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

الأرصاد:طقس الخميس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حر

الأرصاد: طقس الأربعاء حار رطب على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد معتدلًا على السواحل الشمالية حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وخليج السويس. وتوقع الخبراء ارتفاع الموج في البحر المتوسط ليتراوح من متر ونصف إلى مترين، وفي البحر الأحمر يرتفع الموج ليتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-مياه

حار نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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