الرطوبة تفسد تراجع الحرارة.. تفاصيل طقس اليوم
٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ ص
الأرصاد تعلن طقس الخميس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:
الصغرى العظمىالقاهرة 25 35
شبين الكوم 25 35طنطا 24 35
دمنهور 24 33
الإسكندرية 24 31
بلطيم 25 31
مطروح 22 31
السلوم 23 32
سيوة 24 37
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
الزقازيق 25 35
الإسماعيلية 23 36
السويس 25 36
العريش 24 32
رفح 23 32
رأس سدر 25 37
نخل 21 34
نويبع 28 35
طابا
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 35
شبين الكوم 25 35
طنطا 24 35
دمنهور 24 33
الإسكندرية 24 31
بلطيم 25 31
مطروح 22 31
السلوم 23 32
سيوة 24 37
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
الزقازيق 25 35
الإسماعيلية 23 36
السويس 25 36
العريش 24 32
رفح 23 32
رأس سدر 25 37
نخل 21 34
نويبع 28 35
طابا 28 34
كاترين 19 32
الطور 27 35
شرم الشيخ 29 36
الغردقة 28 37
مرسى علم 28 35
الفيوم 23 36
بني سويف 23 36
المنيا 23 36
أسيوط 24 37
سوهاج 26 38
قنا 27 39
الأقصر 27 40
أسوان 31 41
أبوسمبل 31 41
الوادي الجديد 28 42
شلاتين 28 36
أبو رماد 29 35
حلايب 30 34
رأس حدربة 30 33