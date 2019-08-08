الرطوبة تفسد تراجع الحرارة.. تفاصيل طقس اليوم

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ ص

الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمىالقاهرة 25 35 شبين الكوم 25 35طنطا 24 35 دمنهور 24 33 الإسكندرية 24 31 بلطيم 25 31 مطروح 22 31 السلوم 23 32 سيوة 24 37 بورسعيد 25 32 دمياط 25 32 الزقازيق 25 35 الإسماعيلية 23 36 السويس 25 36 العريش 24 32 رفح 23 32 رأس سدر 25 37 نخل 21 34 نويبع 28 35 طابا