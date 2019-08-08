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إلى عرفات فجرا.. إجراءات جديدة لمساعدة حجاج مصر

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
جبل عرفات
جبل عرفات
أكد اللواء حسام طلعت، نائب الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أنه بدءا من فجر غد الجمعة سيتم تجهيز الحافلات لنقل الحجاج المصريين إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج. وقال طلعت، فى تصريحات صحفيه اليوم الخميس، إنه سيتم نقل جميع المرضى المحتجزين في المستشفيات السعودية، إلى المشاعر عبر سيارات الإسعاف، لافتًا إلى أنه سيتم حصر أعداد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الفنادق، تمهيدا لنقلهم عبر حافلات مخصصة لهم ومجهزة للصعود عليها بواسطة الكراسي المتحركة.
وتابع: «تم التنسيق مع المستشفيات السعودية من أجل نقل الحجاج من مرضى الغسيل الكلوي والأورام بعد انتهائهم مباشرة من جلسات الغسيل الكلوي والكيماوي وتصعيدهم على عرفات». وأشار طلعت، إلى أنه تم تكثيف المرور على الفنادق من أجل توعية الحجاج بالإرشادات الواجب اتباعها خلال عملية التصعيد إلى عرفات
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السيسي (2)

السيسى يوافق على قرض للاستثمار بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، القرار رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية»، بين مصر والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018. كما أصدر القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16 / 10 / 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

الرطوبة تفسد تراجع الحرارة.. تفاصيل طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق رغباتهم لليوم الثاني-11

بدء تنسيق رغبات التحويل بالجامعات لتقليل الاغتراب

بدأ طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 - 2020، تنسيق رغبات التحويلات لتقليل الاغتراب. وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح مرحلة تقليل الاغتراب «التحويلات» أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، بداية من اليوم الخميس على أن يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس الحالي. وبشأن التحويل بين الكليات الجامعية، أكدت الوزارة أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة «10%».
نافورة ميدان معبد إدفو 1

رئيس مدينة إدفو يحذر من الاستحمام في النافورة

حذر العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مركز ومدينة إدفو، شمال محافظة أسوان، من خطورة استخدام الأطفال نافورة المياه الموجودة بميدان معبد إدفو فى السباحة أو الاستحمام. وأكد عامر أن غياب الوعى لدى الأطفال بخطورة السباحة أو الاستحمام فى النافورة قد يعرضهم إلى الصعق بالكهرباء، نظرا لوجود وصلات كهربائية تعمل على إنارتها مساء، وطالب الأهالى بمتابعة أبنائهم ومنعهم من السباحة والاستحمام داخلها حرصًا على سلامتهم وسلامة أرواحهم، كما طالب المواطنيين بالإبلاغ عن أى مخالفة بالسباحة أو الاستحمام داخل النافورة.
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الحج

قرعة وتضامن وسياحة.. وفاة 3 حجاج مصريين لأسباب صحية

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج المصرية، وفاة 3 حجاج بسبب أزمات صحية، بينهم حاج من حجاج القرعة بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، وحاج آخر من حجاج التضامن نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، وحاج ثالث من حجاج السياحة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، موضحا في بيان، أن عدد الحالات التي تعاني من الفشل الكلوي وخضعت لعملية الغسيل الكلوي وصلت إلى 20 حالة بعدد مرات غسيل 59 مرة.
الحج

بفضل «QR كود».. لا مفقودين بين صفوف الحجاج المصريين

قال اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية، إنه لا توجد أية حالات لمفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، بفضل غرف العمليات المتمركزة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وكارت التعارف لكل حاج وتقنية (كيو آر كود) التي تتيح قراءة بيانات كل حاج كاملة. وأشار "لطفي" إلى أن هناك 3 غرف عمليات إحداها مركزية في مكة المكرمة وواحدة في جدة والأخرى بالمدينة المنورة وسيكون لها دور مهم خلال بدء المشاعر والتصعيد لعرفات والنفرة إلى المزدلفة ثم منى.
الحج

الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج استقبلت 12065 مصريا

قالت وزارة الصحة والسكان إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم الأربعاء، 12065 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 9448 حالة مرضية بمكة المكرمة، و2617 حالة في المدينة المنورة. وأشارت الوزارة إلى دخول 29 حالة للمستشفيات السعودية، بينما غادرت 7 حالات بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 22 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، مؤكدا أن وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
مرضى

متى تنتهى أزمة عجز الأطباء في المستشفيات؟

صرخات يومية من المواطنين من خلال صفحات السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة، تشكو من عدم وجود أطباء بشكل كاف فى العديد من المستشفيات، وهو ما يشكل أزمة كبيرة للغاية، ولا تتوقف المعاناة لدى المريض وحده فى قضية عجز الأطباء بالمستشفيات، بل تؤكد معاناة الأطباء أيضا، والتى دفعتهم للهجرة بحثا عن فرص أفضل من التى تقدمها لهم وزارة الصحة فى مصر، وعلى الرغم من تفاقم الأزمة يوما بعد يوم، ورغم تصريحات المسئولين أيضا عن وضع مقترح لسد عجز الأطباء فإنه لا توجد حلول ملموسة على أرض الواقع، لذا لا يكف نواب البرلمان عن طلبات الإحاطة فمتى تنتهى الأزمة؟
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