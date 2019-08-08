إلى عرفات فجرا.. إجراءات جديدة لمساعدة حجاج مصر

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

جبل عرفات

أكد اللواء حسام طلعت، نائب الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أنه بدءا من فجر غد الجمعة سيتم تجهيز الحافلات لنقل الحجاج المصريين إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج. وقال طلعت، فى تصريحات صحفيه اليوم الخميس، إنه سيتم نقل جميع المرضى المحتجزين في المستشفيات السعودية، إلى المشاعر عبر سيارات الإسعاف، لافتًا إلى أنه سيتم حصر أعداد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الفنادق، تمهيدا لنقلهم عبر حافلات مخصصة لهم ومجهزة للصعود عليها بواسطة الكراسي المتحركة.

وتابع: «تم التنسيق مع المستشفيات السعودية من أجل نقل الحجاج من مرضى الغسيل الكلوي والأورام بعد انتهائهم مباشرة من جلسات الغسيل الكلوي والكيماوي وتصعيدهم على عرفات». وأشار طلعت، إلى أنه تم تكثيف المرور على الفنادق من أجل توعية الحجاج بالإرشادات الواجب اتباعها خلال عملية التصعيد إلى عرفات