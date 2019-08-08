كريم قاسم: أراهن على «ولاد رزق 2».. وهذا سبب مشاركتي

تحرير:التحرير ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

العرض الخاص فيلم ولاد رزق 2

عبر الفنان كريم قاسم عن سعادته بالمشاركة فى الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق 2» الذى ينطلق عرضه رسميا اليوم الخميس، وقال إن من الأسباب التي دفعته للمشاركة فى الفيلم، التطور الكبير الذي ستشهده شخصية (رمضان رزق)، مؤكدًا أن هذا هو ما حمسه للمشاركة، قائلًا: «دومًا ما تكشف الأجزاء الثانية من الأعمال عن تفاصيل وأبعاد مختلفة للشخصيات، وهذا ما نجح فيه المخرج طارق العريان، بجانب التعاون مع عدد كبير من النجوم الذين أضافوا ثقلًا للفيلم، ليخرج أكثر جرأة وإثارة عن جزئه الأول».

وتابع كريم قاسم: «أراهن على نجاح الجزء الثاني أكثر من الجزء الأول، والأهم في هذه المعادلة هو الجمهور، نجاح الفيلم يُقاس دائمًا بدرجة ارتباط الجمهور به، وإلى أي مدى تلامس مع حياتهم الحقيقية». فيلم «ولاد رزق 2» من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف،