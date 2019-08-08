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كريم قاسم: أراهن على «ولاد رزق 2».. وهذا سبب مشاركتي

تحرير:التحرير ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
العرض الخاص فيلم ولاد رزق 2
العرض الخاص فيلم ولاد رزق 2
عبر الفنان كريم قاسم عن سعادته بالمشاركة فى الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق 2» الذى ينطلق عرضه رسميا اليوم الخميس، وقال إن من الأسباب التي دفعته للمشاركة فى الفيلم، التطور الكبير الذي ستشهده شخصية (رمضان رزق)، مؤكدًا أن هذا هو ما حمسه للمشاركة، قائلًا: «دومًا ما تكشف الأجزاء الثانية من الأعمال عن تفاصيل وأبعاد مختلفة للشخصيات، وهذا ما نجح فيه المخرج طارق العريان، بجانب التعاون مع عدد كبير من النجوم الذين أضافوا ثقلًا للفيلم، ليخرج أكثر جرأة وإثارة عن جزئه الأول».
وتابع كريم قاسم: «أراهن على نجاح الجزء الثاني أكثر من الجزء الأول، والأهم في هذه المعادلة هو الجمهور، نجاح الفيلم يُقاس دائمًا بدرجة ارتباط الجمهور به، وإلى أي مدى تلامس مع حياتهم الحقيقية». فيلم «ولاد رزق 2» من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف،
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الفنان أبو بكر عزت

أبو بكر عزت.. بطل مرة واحدة وتوفى خلال التصوير

أبو بكر عزت هو أحد أبرز فناني الأدوار الثانية في العصر الذهبي للسينما والمسرح والتليفزيون، وأحد الفنانين القلائل الذين استطاعوا بذكاء وخبرة أن يطوروا من أنفسهم وأدوارهم بما يتلاءم مع مراحل عمره المختلفة، لم يهتم كغيره من الفنانين بطول الدور أو قصره، إنما بقيمته الفنية وقدرته على تجسيد الشخصية بحرفية، ورفض تقديم أدوار نمطية ثابتة، فنجح في مد عمره الفني رغم عدم تقديمه بطولة مطلقة في أي مسلسل، وتقديمه بطولة سينمائية واحدة طوال تاريخه الفني الذي لم ينته سوى برحيله.
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«حلم الشهرة» يتحقق في فيلم «أولاد رزق»

في تجربة تعد هي الأولى في الدمج بين قطاعي الفن والاتصالات، نظمت حملة بعنوان "حلم الشهرة" بقيادة شركة فودافون مصر، وبالتعاون مع القائمين على فيلم "ولاد رزق 2"، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته مجموعة من النجوم، بينهم الفنانان أحمد عز وأحمد الفيشاوي، وهو من إخراج طارق العريان. تمثلت تجربة "حلم الشهرة" في اختيار مواهب جديدة للمشاركة في الجزء الثاني من الفيلم، وبالفعل تم اليوم استضافة الموهبتين الجديدتين اللتين تم اختيارهما، كما شهد اليوم وقائع الكشف عن تفاصيل الشراكة بين القائمين على العمل الفني وفودافون.
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أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير «يوم مصري»

انتهى الفنانان أحمد الفيشاوي وخالد النبوي من تصوير جميع مشاهدهما في فيلم "يوم مصري"، اليوم الأربعاء، إذ تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، هو يوم مولد السيدة زينب، حيث يستعرض حياة مجموعة من سكان الحي، ويلقي الضوء على بعض الظواهر السلبية، كما يكشف عن الجوانب الإيجابية في حياة أبطاله. يشارك في بطولة الفيلم أيضًا عدد من النجوم، وهم درة، وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد جمعة وسامي مغاوري، والعديد من النجوم. الفيلم من تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للانتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.
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ولاد-رزق

العريان: واجهنا هذه الصعوبات خلال تصوير «ولاد رزق2»

عقد مؤتمر صحفي لصناع فيلم أولاد رزق الجزء الثاني، اليوم الأربعاء، حيث حرص على حضوره مخرج العمل، طارق العريان، الذي تحدث عن كواليس الفيلم، معبرًا في بداية حديثه، عن سعادته بطرح الجزء الجديد من "ولاد رزق"، والذي يحمل عنوان "عودة أسود الأرض"، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أنهم بذلوا فيه مجهودا كبيرا؛ لأن نجاح الجزء الأول كان مسئولية كبيرة على فريق العمل كله؛ ما جعلهم يحرصون على أن يخرج الجزء الثاني بنفس الصورة الجيدة، متمنيا أن يحقق نفس الجماهيرية التي حازها سابقه.
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هل يخرج تامر حسني من سباق أفلام عيد الأضحى؟

أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي يعد الموسم الأصعب سينمائيا خلال عام 2019، خاصة أنه يضم أسماء كبيرة من النجوم، وأغلبهم نجوم شباك، حيث يشهد منافسة شرسة بين كل من: «كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى، مى كساب»، وحتى هذه اللحظة مصير مشاركة النجم تامر حسنى خلال الموسم المقبل مجهول، خاصة أنه حتى الآن لم يستقر بعد على اسم فيلمه، رغم انتهاء عملية التصوير والمكساج الخاصة بالفيلم؛ إلا أن صناعه فى مأزق فكيف يروجون لعمل لم يستقروا بعد على اسمه، لنجد أنه لم يتم طرح بوستر الترويج للفيلم أو حتى الإعلان الرسمي له.
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لماذا اختفى محمد ممدوح من بوستر «ولاد رزق 2»؟

حرص نجوم فيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال موسم عيد الأضحى المقبل، على نشر الأفيش الرسمي للفيلم على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج له، وظهر على البوستر الرسمي كل من "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم"، فى الوقت الذى اختفى فيه الفنان محمد ممدوح من الأفيش، وأثار ذلك الكثير من التساؤلات عن أسباب غيابه، خاصة أنه يلعب دورا أساسيا في الفيلم وليس ضيف شرف، ليقوم بعد ذلك "ممدوح" بنشر بوستر منفرد له على موقع «إنستجرام» معلقا عليه: «رؤوف حمزاوي، عودة أسود الأرض، (ولاد رزق 2) فيلم عيد الأضحى».
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