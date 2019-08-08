11.4 % نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كشفت نتائج التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة لعام 2018، عن تصدر البنوك نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، تليها الشركات المدرجة في البورصة ثم شركات قطاع الأعمال العام. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات القطاع المصرفي تصل إلى 11.4%، في حين تصل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة إلى 10.2%، كما تصل نسبة تمثيل المرأة في قطاع الأعمال العام إلى 8.3%، موضحة الفجوة في أعداد السيدات في مجالس الإدارات بتلك القطاعات.

وأضافت السعيد أن التقرير يوصي بضرورة دعم وصول 54 امرأة مؤهلة للانضمام إلى مجالس إدارة هذه القطاعات الثلاثة كل عام، ما يسهم فى تحقيق ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة إلى 30% بحلول عام 2030. من جانبها، أوضحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن التقرير السنوي لمرصد المرأة