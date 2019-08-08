السيسي يوافق على قرض بـ214 مليون يورو لتطهير مصرف كتشنر

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن مشروع مصرف كتشنر، وتم نشره فى الجريدة الرسمية، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ويتمثل المشروع فى إزالة الملوثات من مصرف كتشنر فى منطقة دلتا النيل فى مصر من خلال الاستثمارات فى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن الدولة في حاجة إلى موازنة بقيمة تريليون دولار، لا فتا إلى أن الصحف كتبت أن الدولة في حاجة إلى تريليون دولار لحل المشكلات. وأوضح «السيسي»، خلال افتتاحه مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، صباح أمس الأربعاء، بحضور الدكتور