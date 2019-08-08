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السيسي يوافق على قرض بـ214 مليون يورو لتطهير مصرف كتشنر

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن مشروع مصرف كتشنر، وتم نشره فى الجريدة الرسمية، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ويتمثل المشروع فى إزالة الملوثات من مصرف كتشنر فى منطقة دلتا النيل فى مصر من خلال الاستثمارات فى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن الدولة في حاجة إلى موازنة بقيمة تريليون دولار، لا فتا إلى أن الصحف كتبت أن الدولة في حاجة إلى تريليون دولار لحل المشكلات. وأوضح «السيسي»، خلال افتتاحه مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، صباح أمس الأربعاء، بحضور الدكتور
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باكستان تُعلق حركة القطارات مع الهند

أعلن شيخ راشد أحمد وزير السكك الحديدية الباكستاني، تعليق الحكومة الباكستانية حركة القطارات مع الهند، بعد إلغاء «نيودلهي» الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، ويأتى هذا القرار استمرارا للتصعيد بين البلدين بعدما قررت باكستان، أمس، سحب دبلوماسيها من نيودلهي، وطرد دبلوماسي الهند من أراضيها، وذلك ردا على قرار الهند حول كشمير، بحسب الخارجية الباكستانية. وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية، أن اجتماعًا للجنة الأمن القومي بالحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.
تامر-الرفاعى

القوات المسلحة: تدريبات جوية قد ينتج عنها اختراق لحاجز الصوت

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أنه اعتبارا من الساعة 12 ظهر اليوم، ستقوم القوات الجوية ببعض التدريبات قد ينتج عنها سماع اختراق لحاجز الصوت
السيسي (2)

السيسى يوافق على قرض للاستثمار بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، القرار رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية»، بين مصر والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018. كما أصدر القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16 / 10 / 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
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إلى عرفات فجرا.. إجراءات جديدة لمساعدة حجاج مصر

أكد اللواء حسام طلعت، نائب الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أنه بدءا من فجر غد الجمعة سيتم تجهيز الحافلات لنقل الحجاج المصريين إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج. وقال طلعت، فى تصريحات صحفيه اليوم الخميس، إنه سيتم نقل جميع المرضى المحتجزين في المستشفيات السعودية، إلى المشاعر عبر سيارات الإسعاف، لافتًا إلى أنه سيتم حصر أعداد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الفنادق، تمهيدا لنقلهم عبر حافلات مخصصة لهم ومجهزة للصعود عليها بواسطة الكراسي المتحركة.
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السيسي (2)

السيسى يوافق على قرض للاستثمار بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، القرار رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية»، بين مصر والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018. كما أصدر القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16 / 10 / 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
الرئيس-السيسى

انتهاء حفل تخرج «تأهيل الشباب الإفريقي» بحضور الرئيس

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة ، والتي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية، صباح اليوم الأربعاء، والتقط الرئيس صورة تذكارية مع الخريجين في نهاية حفل التخرج. ومن المقرر أن يعقب حفل التخرج إطلاق مبادرة التحول الرقمي، ثم المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، تعقبه استراحة لتبدأ جلسة "اسأل الرئيس"، وبعدها استراحة لمدة نصف الساعة، لتعقد الجلسة الختامية.
الرئيس-السيسى

السيسي يشهد تخرج الدفعة الأولى لـ«تأهيل شباب إفريقيا» (بث مباشر)

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الأولى بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، والتي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية، في بدء فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدوري السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تعقد فعالياته فى الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري. ويعقب حفل التخرج إطلاق مبادرة التحول الرقمي، ثم المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، تعقبه استراحة لتبدأ جلسة "اسأل الرئيس"، وبعدها استراحة لمدة نصف الساعة، لتعقد الجلسة الختامية.
ملك-الاردن

عاهل الأردن يتوجه إلى مصر للقاء السيسي

غادر عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى البلاد، اليوم الإثنين، متوجها إلى مصر، فى زيارة رسمية يبحث خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك، إضافة إلى التطورات فى المنطقة. وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه من المقرر أن يتوجه الملك عبد الله من القاهرة إلى تونس، لتقديم العزاء بوفاة الرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسى.
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