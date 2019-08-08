السيسى يوافق على قرض للاستثمار بـ300 مليون دولار

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، القرار رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية»، بين مصر والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018. كما أصدر القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16 / 10 / 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن الدولة في حاجة إلى موازنة بقيمة تريليون دولار، لا فتا إلى أن الصحف كتبت أن الدولة في حاجة إلى تريليون دولار لحل المشكلات. وأوضح «السيسي»، خلال افتتاحه مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، صباح أمس الأربعاء، بحضور