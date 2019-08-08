رياضة

ميدو: المقاصة يحتاج إلى مهاجم يسجل 15 هدفا في الموسم

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
أحمد حسام «ميدو»
أحمد حسام «ميدو»
شدد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على أن النادي يجب أن يعوض رحيل جون أنتوي بمهاجم كبير، كما تغنى «ميدو» بمحمد إبراهيم، المنضم للفريق الفيومي آتيا من صفوف الزمالك، وقال أحمد حسام «ميدو»: "لا ننظر إلى صفقات باقي الأندية وإنما إلى ما نحتاج إليه من مراكز. تعاقدنا مع خالد أوتشو، لاعب منتخب أوغندا، وهو أحد اللاعبين الذين سيكون لهم شأن كبير في الدوري، وضممنا إيدو موسيس من حرس الحدود، وهو لاعب صغير واستثمار جيد جدا للنادي، وكذلك صلاح أمين، فهو مهاجم يتمتع بخبرات وإضافة في الخط الأمامي".
وفي ما يخص محمد إبراهيم، قال «ميدو»: "محمد إبراهيم عملة نادرة، وصانع ألعاب برؤية مختلفة ورائعة وننتظر منه الكثير، فهو مقاتل وسيحاول إثبات قدرته على العودة للمنتخب من جديد". وواصل «ميدو»: "نتفاوض في الوقت الحالي مع أحد المهاجمين، مهاجم كبير وسيعوض رحيل جون أنتوي الذي كانت خبرته
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سعد سمير: «كريم نيدفيد أوروبي وزي حسام غالي»

كشف سعد سمير، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، عن موعد عودته للملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها بتمزق في الرباطين الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، كما كال المديح لزميله كريم نيدفيد. وقال مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، في تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه: "أواصل حاليا أداء التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، وسأشارك في التدريبات الجماعية بعد 3 أسابيع من الآن، وأتمنى أن أكون جاهزًا للمشاركة في المباريات مع بداية الموسم الجديد".
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ماذا قدمت الأندية المصرية في الكونفيدرالية؟

يخوض بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه غمار المنافسات الإفريقية، ليصبح الفريق المصري رقم 13 الذي يشارك في الكونفيدرالية منذ انطلاق البطولة بالمسمى الجديد عام 2004، ويبدأ بيراميدز مشواره بمواجهة النجم الكونغولي في ذهاب دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية، يوم السبت المقبل، على استاد الدفاع الجوي. ويبحث بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، عن تحقيق نتائج مميزة في أول تجربة خارجية له، بعيدا عن النطاق المحلي، خاصة بعد نجاحه في الحصول على المركز الثالث بترتيب الدوري الممتاز (2018- 2019)، خلف القطبين الأهلي (البطل) والزمالك (الوصيف).
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الزمالك: تأجيل السوبر الإفريقي في صالحنا

تحدث طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين بطل دوري الأبطال (الترجي التونسي) وبطل الكونفيدرالية (الزمالك) إلى أجل غير مسمى، وقال يحيى في تصريحات تليفزيونية: «التأجيل في صالح الزمالك قلبا وقالبا، حتى يكون الفريق وكل اللاعبين في كامل جاهزيتهم، ونواجه الترجي في وقت جيد، ويستطيع اللاعبون تحمل المسؤولية»، مضيفا: «بإذن الله يتوج الفريق بلقب السوبر ويضيفه إلى جوار الكونفيدرالية».
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ميدو: ننتظر الكثير من محمد إبراهيم «النادر»

تحدث أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لمصر المقاصة، عن الصفقات التي أبرمها ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد، مؤكدًا أن هناك مفاوضات في الفترة الحالية مع مهاجم كبير على حد وصفه، لتعويض رحيل الغاني جون أنتوي إلى بيراميدز. وأضاف ميدو، خلال تصريحات عبر القناة الرسمية للمقاصة، أنه حريص على تعاقد النادي مع الصفقات التي يحتاجها الفريق فقط دون النظر لصفقات الفريق الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع خالد أوتشو، لاعب منتخب أوغندا، متوقعًا أن يكون أحد نجوم الدوري المصري.
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محمد إبراهيم يصل معسكر المقاصة بالإسكندرية (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لنادي مصر المقاصة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لوصول محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق، المنتقل حديثا للفريق الفيومي، إلى معسكر الأخير المقام حاليا بمدينة الاسكندرية. وأعلن لمقاصة، التعاقد مع إبراهيم، بعدما وقع على عقود انتقاله لمدة موسمين، وتم شراؤه بشكل نهائي، حيث عقد مسؤولو نادي مصر المقاصة جلسة مع اللاعب بحضور وكيله، والدكتور عصام سراج، مدير التسويق بالنادي، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة ببنود عقده مع المقاصة.
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رسميا.. المقاصة يتعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك

أعلن مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك، بعدما وقع على عقود انتقاله لمدة موسمين، وتم شراؤه بشكل نهائي من القلعة البيضاء، حيث عقد مسئولو نادي مصر المقاصة جلسة مع اللاعب بحضور وكيله، والدكتور عصام سراج، مدير التسويق بالنادي، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة ببنود عقده مع المقاصة. وتسلم الدكتور عصام سراج، مدير التعاقدات والاستثمار بالمقاصة، الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الزمالك، وسيتم قيد محمد إبراهيم بقائمة المقاصة رسميًا في اتحاد الكرة.
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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