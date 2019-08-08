ميدو: المقاصة يحتاج إلى مهاجم يسجل 15 هدفا في الموسم

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

أحمد حسام «ميدو»

شدد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على أن النادي يجب أن يعوض رحيل جون أنتوي بمهاجم كبير، كما تغنى «ميدو» بمحمد إبراهيم، المنضم للفريق الفيومي آتيا من صفوف الزمالك، وقال أحمد حسام «ميدو»: "لا ننظر إلى صفقات باقي الأندية وإنما إلى ما نحتاج إليه من مراكز. تعاقدنا مع خالد أوتشو، لاعب منتخب أوغندا، وهو أحد اللاعبين الذين سيكون لهم شأن كبير في الدوري، وضممنا إيدو موسيس من حرس الحدود، وهو لاعب صغير واستثمار جيد جدا للنادي، وكذلك صلاح أمين، فهو مهاجم يتمتع بخبرات وإضافة في الخط الأمامي".

وفي ما يخص محمد إبراهيم، قال «ميدو»: "محمد إبراهيم عملة نادرة، وصانع ألعاب برؤية مختلفة ورائعة وننتظر منه الكثير، فهو مقاتل وسيحاول إثبات قدرته على العودة للمنتخب من جديد". وواصل «ميدو»: "نتفاوض في الوقت الحالي مع أحد المهاجمين، مهاجم كبير وسيعوض رحيل جون أنتوي الذي كانت خبرته

وفي ما يخص محمد إبراهيم، قال «ميدو»: "محمد إبراهيم عملة نادرة، وصانع ألعاب برؤية مختلفة ورائعة وننتظر منه الكثير، فهو مقاتل وسيحاول إثبات قدرته على العودة للمنتخب من جديد".



وواصل «ميدو»: "نتفاوض في الوقت الحالي مع أحد المهاجمين، مهاجم كبير وسيعوض رحيل جون أنتوي الذي كانت خبرته كبيرة للغاية فهو الهداف التاريخي للأجانب بالدوري ويجب تعويضه بلاعب في نفس المستوى".



وأردف أحمد حسام «ميدو»: "الإدارة تستجيب بشكل كبير لطلباتنا، فهم يعلمون أهدافنا للوجود في مركز جيد؛ ولهذا نحن بحاجة إلى مهاجم نضمن تسجيله 15 هدفا على الأقل في الموسم".



وعن مواجهة الزمالك في ربع نهائي الكأس قال أحمد حسام «ميدو»: "الزمالك فريق كبير وضم العديد من الصفقات ولديهم خبرة كبيرة في بطولة الكأس إذ حققوها كثيرا في السنوات الأخيرة، لكن لديّ ثقة بقدرتنا على تخطيهم إن شاء الله".

