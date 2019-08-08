هل يجوز ذبح «الهدى» في الحج بنية الهدى والأُضحية؟

تحرير:باهر القاضى ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

الأضحية

قالت دار الإفتاء إنه لا يجوز ذبح الهدى فى أثناء الحج بنية الأُضْحِية مع الهدي؛ لأن سبب مشروعية كل منهما مختلف ولا يقبل التداخل، فالأُضْحِية مشروعة لشكر الله تعالى على سبيل الندب، أما ما يذبح فى الحج فقد يكون واجبا كهدى التمتع، وهو واجب بسبب ترك الإحرام بالحج من الميقات. مضيفة: "لأن المحرم يحرم لحجه من مكة، وكهدى القِران، وهو للجمع بين الحج والعمرة فى سَفرة واحدة، وهو واجب أيضًا، وكالذبح لترك واجب من واجبات الحج، أو كفارة عن فعل محظور من ممنوعات الحج، وكلاهما واجب، وقد يكون ما يذبح فى الحج قربة وليس بواجب كمن يهدى تطوعا لفقراء الحرم".

الاشتراك في الأضحية وأكدت دار الإفتاء، فى فتوى لها عن جواز الاشتراك فى الأُضْحِية، أنه لا يجوز الاشتراك فى الشاة والماعز؛ لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أُضْحِية واحدة، ويجوز لسبعة الاشتراك فى الأُضْحِية إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر. دعاء المضحي قالت الدار يستحب أن يدعو فيقول: "اللهم منك