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هل يجوز ذبح «الهدى» في الحج بنية الهدى والأُضحية؟

تحرير:باهر القاضى ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
الأضحية
الأضحية
قالت دار الإفتاء إنه لا يجوز ذبح الهدى فى أثناء الحج بنية الأُضْحِية مع الهدي؛ لأن سبب مشروعية كل منهما مختلف ولا يقبل التداخل، فالأُضْحِية مشروعة لشكر الله تعالى على سبيل الندب، أما ما يذبح فى الحج فقد يكون واجبا كهدى التمتع، وهو واجب بسبب ترك الإحرام بالحج من الميقات. مضيفة: "لأن المحرم يحرم لحجه من مكة، وكهدى القِران، وهو للجمع بين الحج والعمرة فى سَفرة واحدة، وهو واجب أيضًا، وكالذبح لترك واجب من واجبات الحج، أو كفارة عن فعل محظور من ممنوعات الحج، وكلاهما واجب، وقد يكون ما يذبح فى الحج قربة وليس بواجب كمن يهدى تطوعا لفقراء الحرم".
  الاشتراك في الأضحية وأكدت دار الإفتاء، فى فتوى لها عن جواز الاشتراك فى الأُضْحِية، أنه لا يجوز الاشتراك فى الشاة والماعز؛ لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أُضْحِية واحدة، ويجوز لسبعة الاشتراك فى الأُضْحِية إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر. دعاء المضحي قالت الدار يستحب أن يدعو فيقول: "اللهم منك
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الحكومة تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء معهد الأورام

انطلق اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة للمرة الثانية، وبدأت الحكومة اجتماعها بدقيقة حداد على شهداء ضحايا حادث معهد الأورام الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن عدد من الضحايا ما بين شهداء ومصابين. وكان قد أكد رئيس الوزراء، أن هناك توجها للدولة أن تصبح مدينة العلمين الجديدة مستدامة بمعنى أن تعمل طوال العام، وليس مصيفا فقط، وبالتالي ستقوم الحكومة بعقد عدد من الاجتماعات في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
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القوات المسلحة: تدريبات جوية قد ينتج عنها اختراق لحاجز الصوت

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أنه اعتبارا من الساعة 12 ظهر اليوم، ستقوم القوات الجوية ببعض التدريبات قد ينتج عنها سماع اختراق لحاجز الصوت
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السيسى يوافق على قرض للاستثمار بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، القرار رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية»، بين مصر والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018. كما أصدر القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16 / 10 / 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
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السيسي يوافق على قرض بـ214 مليون يورو لتطهير مصرف كتشنر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن مشروع مصرف كتشنر، وتم نشره فى الجريدة الرسمية، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ويتمثل المشروع فى إزالة الملوثات من مصرف كتشنر فى منطقة دلتا النيل فى مصر من خلال الاستثمارات فى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
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كيف نذبح الأضحية وفق الشريعة؟.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء إن موضع الذبح يكون فى الحلق من الشاة والبقرة، وأما تذكية الإبل فتسمى بالنحر، ويكون فى اللبة. وحقيقة الذبح قطع الأوداج كلها أو بعضها فى الحلق على حسب اختلاف المذاهب. وأضافت الإفتاء، فى فتوى لها، أن الأوداج أربعة، وهي الحلقوم والمريء والعرقان اللذان يحيطان بهما ويسميان الودجين، ولا بد من قطع اثنين على الأقل وهما الحلقوم والمريء عند الشافعية والحنابلة، وهو المفتى به؛ لأن الذبح إزالة الحياة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا قطع أى ثلاثة من الأوداج أجزأ، وقال المالكية: "إذا قطع جميع الحلقوم والودجين حل".
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أحكام الأضحية وشروطها.. الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء اختلاف الفقهاء فى حكم الأضحية على مذهبين، الأول أن الأضحية سُنة مؤكدة فى حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبى يوسف، وهذا قول أبى بكر وعمر وبلال وأبى مسعود البدرى وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبى ثور وابن المنذر، وهو المفتى به فى الديار المصرية. والمذهب الثانى أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروى عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبى يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعى والثورى ومالك فى أحد قوليه.
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قبل ما تشتري.. تعرف على شروط الأضحية

قالت دار الإفتاء عن شروط الأضحية: "لها شروط عامة تشملها وتشمل غيرها من الذبائح، ولها شروط خاصة بها، فأما الشروط العامة: أن يكون الحيوان حيا وقت الذبح، وأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يغلب المحرم على المبيح فتصير ميتة لا مزكاة، وألا يكون الحيوان صيدا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة سواء كان ذابحه محرما أم حلالا، ويشترط فى الذابح أن يكون عاقلا، ومسلما أو كتابيا، وألا يكون محرما إذا ذبح صيد البر، وألا يذبح لغير اسم الله تعالى، ويشترط فى آلة الذبح أن تكون قاطعة، معدنية أو غير معدنية".
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