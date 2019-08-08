رياضة

8 ملايين جنيه إسترليني تقرب مدافع تشيلسي من أرسنال

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
ديفيد لويز
ديفيد لويز
توصل نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، إلى اتفاق مع جاره تشيلسي لضم المدافع البرازيلي ديفيد لويز، وسيخضع صاحب الـ32 عاما للفحص الطبي في أرسنال في وقت لاحق اليوم، تمهيدا لتوقيع العقود رسميا في صفقة تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه إسترليني. وجدد تشيلسي عقد ديفيد لويز الذي انضم من باريس سان جيرمان في 2016 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2021، في مايو الماضي، ويتبقى لديفيد لويز عام واحد فقط في عقده الحالي مع تشيلسي، ما خفض من قيمته السوقية، واضطر البلوز لبيعه بثمن قليل.
وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى رغبة مدافع تشيلسي في الانتقال إلى أرسنال، كما أنه حصل على موافقة مدرب الفريق فرانك لامبارد لإتمام الصفقة. ديفيد لويز امتنع عن خوض التمارين للضغط على إدارة تشيلسي لإتمام الصفقة، علمًا بأنه أزال أي ذكر لتشيلسي من حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.   ويسعى
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أفيس يشكو الزمالك واتحاد الكرة لفيفا بسبب كهربا

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ميدو: المقاصة يحتاج إلى مهاجم يسجل 15 هدفا في الموسم

شدد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على أن النادي يجب أن يعوض رحيل جون أنتوي بمهاجم كبير، كما تغنى «ميدو» بمحمد إبراهيم، المنضم للفريق الفيومي آتيا من صفوف الزمالك، وقال أحمد حسام «ميدو»: "لا ننظر إلى صفقات باقي الأندية وإنما إلى ما نحتاج إليه من مراكز. تعاقدنا مع خالد أوتشو، لاعب منتخب أوغندا، وهو أحد اللاعبين الذين سيكون لهم شأن كبير في الدوري، وضممنا إيدو موسيس من حرس الحدود، وهو لاعب صغير واستثمار جيد جدا للنادي، وكذلك صلاح أمين، فهو مهاجم يتمتع بخبرات وإضافة في الخط الأمامي".
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سعد سمير: «كريم نيدفيد أوروبي وزي حسام غالي»

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دافيد لويز يرغب في الانتقال إلى آرسنال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة الدولى البرازيلي دافيد لويز مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، الانتقال لنادى أرسنال، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. وفى تقرير لشبكة سكاي سبورت الإنجليزية كشفت خلاله عن رغبة المدافع البرازيلي الانتقال للجانرز، وأضافت أن ذلك يأتى فى الوقت الذى يتدرب فيه لويز بعيدا عن أبناء لامبارد. وكشف أوناى إيمرى المدير الفنى لأرسنال خلال تصريحات للشبكة الإنجليزية عن رغبته فى ضم مدافع للفريق قبل إغلاق موسم الانتقالات الصيفية لهذا الموسم فى إنجلترا مساء الخميس المقبل.
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السيتي يطارد أرقاما قياسية جديدة في البريميرليج

حطم مانشستر سيتي العديد من الأرقام القياسية خلال تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ويعد المرشح الأبرز للتتويج باللقب من جديد الموسم المقبل، وهناك بعض الأرقام القياسية التي يبحث السيتي عن تحقيقها في الموسم الجديد، وهي التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، وهو أمر لم يتحقق منذ مانشستر يونايتد في موسم 2008- 2009، ولم يسبق أن توج فريق بلقب الدوري الإنجليزي 4 مواسم متتالية، ويعد اليونايتد الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز مرتين بين أعوام 1998- 2001 و2006- 2009.
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لماذا وضع دي ليخت شرطا جزائيا في عقده مع يوفنتوس؟

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بيبي يفتح الباب أمام انتقاله إلى البريميرليج

قال وكيل أعمال النجم الإيفواري نيكولاس بيبي، لاعب فريق ليل الفرنسي، إن اللاعب متفتح لجميع العروض، سواء الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو أرسنال، وذلك على الرغم من أن باريس سان جيرمان يبدو الأقرب لضم اللاعب البالغة قيمته 59 مليون جنيه إسترليني، إلا أن رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي قد تحسم الأمور، وقال وكيل أعماله بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية: "نيكولاس متفتح لكل شيء، الهدف الأساسي بالنسبة له هو التوقيع في المكان المناسب، ويبقى باريس سان جيرمان احتمالية قائمة".
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