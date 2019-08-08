8 ملايين جنيه إسترليني تقرب مدافع تشيلسي من أرسنال

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

ديفيد لويز

توصل نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، إلى اتفاق مع جاره تشيلسي لضم المدافع البرازيلي ديفيد لويز، وسيخضع صاحب الـ32 عاما للفحص الطبي في أرسنال في وقت لاحق اليوم، تمهيدا لتوقيع العقود رسميا في صفقة تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه إسترليني. وجدد تشيلسي عقد ديفيد لويز الذي انضم من باريس سان جيرمان في 2016 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2021، في مايو الماضي، ويتبقى لديفيد لويز عام واحد فقط في عقده الحالي مع تشيلسي، ما خفض من قيمته السوقية، واضطر البلوز لبيعه بثمن قليل.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى رغبة مدافع تشيلسي في الانتقال إلى أرسنال، كما أنه حصل على موافقة مدرب الفريق فرانك لامبارد لإتمام الصفقة. ديفيد لويز امتنع عن خوض التمارين للضغط على إدارة تشيلسي لإتمام الصفقة، علمًا بأنه أزال أي ذكر لتشيلسي من حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي. ويسعى

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى رغبة مدافع تشيلسي في الانتقال إلى أرسنال، كما أنه حصل على موافقة مدرب الفريق فرانك لامبارد لإتمام الصفقة.



ديفيد لويز امتنع عن خوض التمارين للضغط على إدارة تشيلسي لإتمام الصفقة، علمًا بأنه أزال أي ذكر لتشيلسي من حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.



ويسعى لامبارد للاعتماد على أنطونيو روديجير وأندرياس كريستينسن وسيزار أزبيليكويتا والشاب فيكايو توموري في عمق الدفاع، الأمر الذي يخفض فرص لويز في اللعب مع الفريق.



ديفيد لويز انضم إلى تشيلسي في 2011 آتيا من بنفيكا البرتغالي، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2014، ثم يعود مجددا للنادي الإنجليزي في صيف 2016.



