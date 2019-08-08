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صحف سعودية: كشمير تغلي.. ولا شعارات في الحج

الصحف تناولت التوترات التي شهدتها عدن، حيث وقعت اشتباكات أعقبت تشييع جنازة قائد من قوات الحزام الأمني ودعا قيادي في المجلس الانتقالي الجنوب لاقتحام القصر الرئاسي
تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، الأحداث التي يشهدها إقليم كشمير، كما أبرزت الصحف توتر الأوضاع في العاصمة اليمنية المؤقتة، واستعرضت العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "كشمير تغلي.. وسريناجار مدينة أشباح"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن كشمير تخضع لإغلاق شامل تفرضه السلطات الهندية، لليوم الثالث على التوالي، تحسبا لعنف، بعدما ألغت نيودلهي حكما ذاتيا دستوريا للإقليم الذي شهد مقتل متظاهر.
وقال مسؤول أمني هندي في سريناجار: "نعلم أن كشمير تغلي، وستنفجر بعنف، لكننا لا نعرف متى، لا أعرف كيف يمكن رفع حظر التجول ولا تحدث تظاهرات عنيفة؟". وتوحي شوارع مقفرة في سريناجار، عاصمة كشمير، بأنها مدينة أشباح، إذ إن كل المتاجر مغلقة، ويقف جنود مسلحون على حواجز مسيَّجة بأسلاك شائكة. بينما أشارت صحيفة
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مظاهرات السودان

«المهنيين السودانيين»: لن نشارك في المجلس السيادي

أعلن تجمع المهنيين رفضه المشاركة في المجلس السيادي أو الحكومة الانتقالية، على أن يشارك في السلطة التشريعية كسلطة رقابية مستقلة، إذ قال في بيان صباح اليوم الخميس: «أبقى تجمع المهنيين السودانيين على قراراه بعدم المشاركة في السلطة الانتقالية المزمع تكوينها وذلك في مستوييها السيادي والتنفيذي على أن يشارك في السلطة التشريعية كسلطة رقابية مستقلة»، ويأتى هذا القرار على الرغم من أن تجمع المهنيين هو من أطلق الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: وضع مقلق بعدن والإفراج عن نائب البشير

تصدرت الأحداث في اليمن عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، وتناولت تطورات الأزمة بين إيران وطهران، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. وذكرت صحيفة "البيان" أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أن القيادة المشتركة للتحالف تتابع بقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن. وأكد العقيد المالكي الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، وأنها لن تقبل أي عبث بمصالح الشعب اليمني.
قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

العثور على جثة مجند إسرائيلي بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه عثر على جثة مجند بصفوفه، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مرجحًا وقوف فلسطينيين وراء قتله. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إنه عثر على جثة المجند، البالغ من العمر 18 عامًا، بين مستوطنتي أفرات ومجدال عوز، المقامتين على أراضٍ فلسطينية بين بيت لحم والخليل. وأوضح أن المجند كان في المرحلة الأولى من مسار تجنيده بالجيش، في مسار خاص بالمستوطنين.
الأسد وزوجته يستقبلان أبناء وبنات ضحايا الحرب 5

أول ظهور لبشار مع زوجته بعد تعافيها من السرطان (صور)

نشرت الرئاسة السورية صورا جديدة للرئيس بشار الأسد وقرينته أسماء، في أول ظهور مشترك لهما بعد شفائها من مرض السرطان. وأوضحت الرئاسة السورية، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أن الصور تم التقاطها أثناء استقبال الأسد وقرينته مجموعة من أبناء وبنات ضحايا الحرب من المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، برفقة أمهاتهم. وكتبت الرئاسة السورية: «بتفوقكم اليوم وتسلحكم بالعلم والمعرفة، تسيرون على دروب النور التي سار عليها آباؤكم حين بذلوا نفوسهم ليدفعوا عن سوريا عتمة الظلام وإرهاب الظلاميين».
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: وضع مقلق بعدن والإفراج عن نائب البشير

تصدرت الأحداث في اليمن عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، وتناولت تطورات الأزمة بين إيران وطهران، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. وذكرت صحيفة "البيان" أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أن القيادة المشتركة للتحالف تتابع بقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن. وأكد العقيد المالكي الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، وأنها لن تقبل أي عبث بمصالح الشعب اليمني.
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تحالف دعم الشرعية يعلن رفضه لأي إجراءات تضر بأمن عدن

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن. وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني. ودعا العقيد تركي المالكي جميع الأطراف والمكونات إلى تحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
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صحف سعودية: قطر تمول التطرف.. وجاهزية تامة للحج

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي مسلطة الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط والتفجير الإرهابي الذي شهدته القاهرة، بالإضافة إلى الاستعداد لموسم الحج. وذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزارة الداخلية المصرية، كشفت في بيان أمس الإثنين، أن حركة "حسم" هي المسؤولة عن تجهيز السيارة المتسببة بانفجار أسفر عن وقوع 20 قتيلا. وقالت الوزارة: "توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء تجهيز تلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".
صحف سعودية

صحف سعودية: اختفاء ناقلة وفتح متاجر المملكة 24 ساعة

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدّر اختفاء ناقلة في الخليج عناوين الصحف، كما تناولت إقرار المملكة بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة. وتحت عنوان "اختفاء ناقلة في الخليج.. والاشتباه بإيران"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن اختفاء ناقلة نفط صغيرة خلال عبورها مضيق هرمز، وسط تهديدات إيرانية لبريطانيا على خلفية احتجازها ناقلة نفط كانت في طريقها إلى سوريا عبر جبل طارق.
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