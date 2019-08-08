صحف سعودية: كشمير تغلي.. ولا شعارات في الحج

الصحف تناولت التوترات التي شهدتها عدن، حيث وقعت اشتباكات أعقبت تشييع جنازة قائد من قوات الحزام الأمني ودعا قيادي في المجلس الانتقالي الجنوب لاقتحام القصر الرئاسي

تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، الأحداث التي يشهدها إقليم كشمير، كما أبرزت الصحف توتر الأوضاع في العاصمة اليمنية المؤقتة، واستعرضت العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "كشمير تغلي.. وسريناجار مدينة أشباح"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن كشمير تخضع لإغلاق شامل تفرضه السلطات الهندية، لليوم الثالث على التوالي، تحسبا لعنف، بعدما ألغت نيودلهي حكما ذاتيا دستوريا للإقليم الذي شهد مقتل متظاهر.

وقال مسؤول أمني هندي في سريناجار: "نعلم أن كشمير تغلي، وستنفجر بعنف، لكننا لا نعرف متى، لا أعرف كيف يمكن رفع حظر التجول ولا تحدث تظاهرات عنيفة؟". وتوحي شوارع مقفرة في سريناجار، عاصمة كشمير، بأنها مدينة أشباح، إذ إن كل المتاجر مغلقة، ويقف جنود مسلحون على حواجز مسيَّجة بأسلاك شائكة. بينما أشارت صحيفة

وقال مسؤول أمني هندي في سريناجار: "نعلم أن كشمير تغلي، وستنفجر بعنف، لكننا لا نعرف متى، لا أعرف كيف يمكن رفع حظر التجول ولا تحدث تظاهرات عنيفة؟".

وتوحي شوارع مقفرة في سريناجار، عاصمة كشمير، بأنها مدينة أشباح، إذ إن كل المتاجر مغلقة، ويقف جنود مسلحون على حواجز مسيَّجة بأسلاك شائكة.

بينما أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنه في خطوة تنذر بتدهور متزايد في العلاقات بين باكستان والهند، أعلنت الحكومة الباكستانية خفض التمثيل الدبلوماسي بينها وبين الهند إلى أقل مستوى، ووقف التجارة كليا مع الهند، إضافةً إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى في القوات المسلحة الباكستانية، بعد قيام الهند بإلغاء الوضعية الخاصة لإقليم كشمير في الدستور الهندي، وإعادة تقسيم الإقليم وإدارته من قبل الحكومة المركزية في نيودلهي.

كما طلبت إسلام آباد عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن للنظر في "الانتهاكات الخطيرة" لقراراته من جانب الهند في جامو وكشمير، متهمةً نيودلهي ببناء "جدار فولاذي" للتعتيم على "حملة القمع الضخمة" في المنطقة المتنازع عليها.

وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن المملكة العربية السعودية تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير، الناتجة عن إلغاء الهند للمادة (370) من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير.

والمملكة إذ تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة، تؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة ومراعاة مصالح سكان الإقليم.



وبالانتقال إلى اليمن، كشفت "الشرق الأوسط" عن التوترات التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس، حيث وقعت اشتباكات أعقبت تشييع جنازة قائد من قوات الحزام الأمني، لكنها تطورت لاحقا حين خرج قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ليعلن "النفير العام" ويدعو إلى اقتحام القصر الرئاسي الموجود في منطقة معاشيق، في الوقت الذي عبر فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عن قلقه على مؤسسات الدولة.



جاء ذلك بعدما شارك الآلاف من أتباع "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يتزعمه محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، في تشييع القيادي في الحزام الأمني العميد منير اليافعي، المكنى بأبي اليمامة، إلى مقبرة قريبة من القصر الرئاسي، وتطور الأمر إلى اشتباكات متبادلة بين مسلحي الانتقالي وحرس القصر الرئاسي.

وقالت قوات الحماية الرئاسية في بيان إنها "لن تعترض أو تفض أي تجمع شعبي سلمي، لكنها لن تسمح بتجاوز الحدود، كالذي يشاع عن اقتحام القصر الرئاسي والمؤسسات السيادية التابعة للدولة".

وأفادت "الجزيرة" أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، صرح بأن القيادة المشتركة للتحالف تتابع بقلق تطور الأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن).

وأوضح العقيد المالكي الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، وأنها لن تقبل أي عبث بمصالح الشعب اليمني، داعيا في الوقت نفسه كل الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية على تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، اللذين أوقدا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني.





وتحت عنوان "تركيا تتحدث عن محادثات إيجابية مع الأمريكيين حول سوريا"، تناولت "الحياة" إعلان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الأربعاء، أن المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف تفادي تدخل عسكري تركي في شمال سوريا، يجري في شكل "إيجابي".

وقال أكار: "رأينا بارتياح أن شركاءنا اقتربوا أكثر من موقفنا. الاجتماعات كانت إيجابية وبناءة"، بينما دخلت المحادثات التي تنعقد في أنقرة في يومها الثالث. مضيفا: "نفضل العمل بالتنسيق مع حليفنا الأمريكي".





وتحت عنوان "العيبان: تسييس الحج مرفوض.. وخدمة ضيوف الرحمن شرف"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، جدد رفض المملكة التام لكل المحاولات الساعية إلى تسييس الحج، والزج بالعلاقات والمواقف السياسية في هذه الشعيرة الدينية.

وأكد أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تولي اهتماما وعناية خاصة بحجاج البيت الحرام، وتعمل على تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية لتوفير سبل الراحة لهم ليتمكنوا من أداء المناسك بكل سهولة ويسر.



ونقلت "الجزيرة" عن وزير الحج الدكتور محمد بنتن تأكيده أن الحج لا شعارات فيه، ويخلو من التوجهات السياسية والأيديولوجيات الحزبية، وأنه فريضة عظيمة، تؤكد معنى المساواة بين المسلمين في الزي والتوجه والعبادة.



وبلغ عدد الحجاج الآتين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم حتى نهاية يوم أمس (1.819.790) حاجا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.