وفاة والدة الفنان فتحي عبد الوهاب

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

فتحي عبد الوهاب

توفيت والدة الفنان فتحي عبد الوهاب، حسبما أعلن أحد المسئولين عن الصفحة الرسمية الخاصة بالفنان، إذ نشروا اليوم: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت الى رحمة الله تعالى والدة الفنان فتحي عبد الوهاب"، ولم يعلن حتي الاَن، موعد إقامة الجنازة أو العزاء.. فتحي عبد الوهاب شارك مؤخرًا في مسلسل "لمس أكتاف" الذي تدور أحداثه حول (أدهم عبد الجابر) المصارع الطموح والقوي والذي فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن بعد اتهامه بارتكاب جريمةمة قتل، وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية.

كما تواجد أيضا فى نفس الموسم بمسلسل "لأخر نفس" الذي تدور أحداثه في إطار درامي مشوق حول امرأة قُتل زوجها الضابط حازم في ظروف غامضة، ثم تعرض أولادها لعملية خطف، وتصدم بحقائق في حياة زوجها لم تكن تعلم عنها شيء، تهدد حياتها وحياة أطفالها. ويشارك أيضا فى بطولة العمل كل من " ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي،