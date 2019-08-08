مستويات التأييد ترجح كفة ترامب لولاية رئاسية جديدة

استطاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوصول بمستويات شعبيته إلى مراحل جديدة يمكن من خلالها انتظاره كرئيس للولايات المتحدة مجددًا في العام المقبل

تحرير:محمود نبيل ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

على مدى العامين الماضيين، ظنت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الانتقادات التي نالت الرئيس دونالد ترامب قد تحول دون حصوله على ولاية ثانية في البيت الأبيض، خاصة وأنها تؤثر بشكل رئيسي على مستويات شعبيته. التقديرات السياسية التي لم ترجح كفة ترامب في الحصول على ولاية ثانية لم تستطع قراءة الأمور وسير الاحداث بشكل صحيح، وذلك بعد أن نجح الرئيس الأمريكي في زيادة مستويات التأييد العامة له في الشارع الأمريكي خلال العامين الماضيين بشكل قد يقوده لولاية رئاسية جديدة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الرئيس ترامب لا يبدو منشغلًا بمستويات تأييده، على الأقل في الوقت الحالي، خاصة في ظل تمكنه من الحصول على نسبة تأييد تفوق تلك التي حصل عليها الرئيس الأمريكي خلال فوزه بالانتخابات الرئاسية في 2016. اقرأ أيضا: ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الرئيس ترامب لا يبدو منشغلًا بمستويات تأييده، على الأقل في الوقت الحالي، خاصة في ظل تمكنه من الحصول على نسبة تأييد تفوق تلك التي حصل عليها الرئيس الأمريكي خلال فوزه بالانتخابات الرئاسية في 2016.

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وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن الأمريكيين الذين يقولون إن لديهم وجهة نظر إيجابية عن دونالد ترامب، قد زادت أعدادهم بشكل كبير منذ انتخابات عام 2016.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أظهرت بعض استطلاعات الرأي العامة ذات الموثوقية العالية، وإن لم تكن كلها، أن معدل الرضا عن أدائه في البيت الأبيض -وهو إجراء مختلف عن التفضيل الشخصي- قد ارتفع إلى مستوى أعلى من الذي حققه في الانتخابات الرئاسية.

الزيادة في دعمه منذ عام 2016، واحتمال استمرارها في الارتفاع، لا تجعل ترامب بالضرورة المرشح الأول للفوز بانتخابات البيت الأبيض 2020، حيث تبقى معدلات الموافقة على أدائه الوظيفي أقل من 50%، حيث لم يستطع اجتياز هذا الحاجز على مدى ثلاث سنوات تقريبًا، لكن الصعود المتواصل له بعض الآثار الهامة في كيفية عرض احتمالات إعادة انتخابه.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الديمقراطيين على الجانب الآخر، لم يحققوا أي تقدم على مستوى الشعبية، وبالتالي فإن أي عدد من التغييرات، مثل الزيادة في إقبال السود، ستكون كافية لضمان فوز الديمقراطيين بالانتخابات في عام 2020.

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وتفترض هذه الطريقة في التعامل مع الأوضاع داخل الولايات المتحدة، أن دعم الرئيس لن يتغير، أو أنه لا يستطيع فعل الكثير لمواكبة الزيادات المتوقعة في الإقبال الديمقراطي مقارنة بعام 2016.

وعلى الرغم من هذا التصور، فإن الملايين من الأمريكيين الذين لم يعجبهم الرئيس في عام 2016 يقولون الآن إنهم راضون عن أدائه، حيث ارتفع معدلات تأييده الشخصية بحوالي 10 نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين منذ يوم الانتخابات 2016، لتصل إلى 44% من 34%، وفقًا لتقديرات مؤسسة Upshot.

ربما قام بعض هؤلاء الناخبين بالتصويت لصالح ترامب في عام 2016، وذلك على الرغم من أنهم لم يعجبهم في ذلك الوقت، لكن من المحتمل أن البعض لم يصوت لصالحه، خاصة أن الجمهوريين الذين لديهم رأي غير مؤيد لترامب كانوا أكثر من ضعفيهم في الانتخابات الرئاسية 2016.

ويبدو من المحتمل أن هناك عددًا كبيرًا من هؤلاء الناخبين لديهم الآن نظرة إيجابية تجاه الرئيس، وهو ما يعني أن نسبة الجمهوريين غير المؤيدين لترامب قبل ثلاثة أعوام ستقل عن مستوياتها في ذلك الوقت، والتي بلغت 28% من الناخبين.

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ووفقًا للبيانات من مجموعة دراسة الناخبين، فإن ترامب قد حصل على دعم أكبر من ذلك -إن لم يكن من الجمهوريين- فربما من بعض المستقلين أو الديمقراطيين السابقين، وهو ما يعني أنه لا يزال الأوفر حظًا خلال المستقبل القريب للفوز بالانتخابات الرئاسية.