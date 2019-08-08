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منها الدواجن.. 5 سلع قادت تراجع التضخم خلال يوليو

واصل معدل التضخم في مصر تراجعه للشهر الثاني على التوالي مسجلا أدنى مستوى له منذ عام 2015، ليصل إلى مستوى 7.8% خلال يوليو، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5%
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
الدواجن
الدواجن
انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 312.5 نقطة. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما بين 6 و7% خلال العام المالي 2020- 2021، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال يوليو الماضي وفقا لما يلي: سلع انخفضت أسعارها في يوليو مجموعة اللحوم والدواجن انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.8%، لتساهم بمقدار 0.11 نقطة في معدل التغير الشهري، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 2.3%. مجموعة الأسماك والمأكولات
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

11.4 % نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك

كشفت نتائج التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة لعام 2018، عن تصدر البنوك نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، تليها الشركات المدرجة في البورصة ثم شركات قطاع الأعمال العام. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات القطاع المصرفي تصل إلى 11.4%، في حين تصل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة إلى 10.2%، كما تصل نسبة تمثيل المرأة في قطاع الأعمال العام إلى 8.3%، موضحة الفجوة في أعداد السيدات في مجالس الإدارات بتلك القطاعات.
سوق-الخضار (1)

الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لـ7.8% خلال يوليو

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018. بينما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 312.5 نقطة. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.
دولار

سعر الدولار اليوم الخميس 8 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، وبنك قناة السويس نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1509 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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سوق-الخضار (1)

الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لـ7.8% خلال يوليو

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018. بينما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 312.5 نقطة. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.
فقر

قبل إعلانها غدا.. ما خريطة الفقر في مصر؟

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الإثنين، نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، حيث يعد مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك من أهم المسوح التي يجريها جهاز الإحصاء كل عامين، وتهتم به المؤسسات الحكومية وغير الحكومية نظرا لما يتضمنه من بيانات تتعلق بمعدلات الفقر فى مصر، وكذلك كل التغيرات التى طرأت على المجتمع خلال العامين الماضيين ولمعرفة متوسط الدخل والإنفاق لدى المواطنين. ويحدد البنك الدولي 1.9 دولار فى اليوم حدًا للفقر المدقع عالميا.
خضار-وفاكهة (3)

بعد تراجع الدولار.. متى تنخفض أسعار السلع بالأسواق؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة يجب أن يكون له مردود على أسعار السلع والمنتجات، خاصة أن تحريك أسعار المنتجات البترولية في الفترة الأخيرة لن يؤثر بصورة كبيرة على الأسعار أيضاً في ظل توافر السلع الأساسية بمخزون كبير، وزيادة المعروض عن الطلب. وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري، لتفقد العملة الخضراء نحو 130 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.65 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
منفذ-بيع-لحوم

منها اللحوم.. انخفاض أسعار 6 سلع يقود التضخم للتراجع

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا، اليوم الأربعاء، أظهر تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأشار البيان إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 9.4% وهو أقل مستوى له منذ مارس 2016، فيما بلغ معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي 0.8% وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر 2018. وأرجع البيان أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%).
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