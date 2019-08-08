منها الدواجن.. 5 سلع قادت تراجع التضخم خلال يوليو

واصل معدل التضخم في مصر تراجعه للشهر الثاني على التوالي مسجلا أدنى مستوى له منذ عام 2015، ليصل إلى مستوى 7.8% خلال يوليو، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5%
انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 312.5 نقطة.
وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما بين 6 و7% خلال العام المالي 2020- 2021، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وجاء
معدل التغير الشهري في أسعار السلع
والخدمات خلال يوليو الماضي وفقا لما
يلي:
سلع
انخفضت أسعارها في يوليو
مجموعة
اللحوم والدواجن
انخفضت
أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.8%،
لتساهم بمقدار 0.11 نقطة
في معدل التغير الشهري، وذلك بسبب انخفاض
أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 2.3%.
مجموعة
الأسماك والمأكولات
وجاء
معدل التغير الشهري في أسعار السلع
والخدمات خلال يوليو الماضي وفقا لما
يلي:
سلع
انخفضت أسعارها في يوليو
مجموعة
اللحوم والدواجن
انخفضت
أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.8%،
لتساهم بمقدار 0.11 نقطة
في معدل التغير الشهري، وذلك بسبب انخفاض
أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 2.3%.
مجموعة
الأسماك والمأكولات البحرية
انخفضت
أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية
بنسبة 0.8%،
لتساهم بمقدار 0.02 نقطة
في معدل التغير الشهري، وذلك بسبب انخفاض
أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة
بنسبة 0.9%.
مجموعة
الألبان والجبن والبيض
انخفضت
أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض
بنسبة 1.1%،
لتساهم بمقدار 0.07 نقطة
في معدل التغير الشهري، وذلك بسبب انخفاض
أسعار مجموعة البيض بنسبة 4.2%.
مجموعة
الفاكهة
انخفضت
أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 0.5%،
لتساهم بمقدار 0.02 نقطة
في معدل التغير الشهري، وذلك بسبب انخفاض
أسعار مجموعة التفاح بنسبة 7.4%،
ومجموعة الجوافة والكمثرى بنسبة 5.5%.
سلع
ارتفعت أسعارها في يوليو
مجموعة
الخضراوات
ارتفعت
أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 3.7%،
لتساهم بمقدار 0.52 نقطة
في معدل التغير الشهري، وذلك بسبب ارتفاع
أسعار الكوسة بنسبة 30.4%،
والفاصوليا الخضراء بنسبة 23.9%،
والخيار بنسبة 19.4%،
والبطاطس بنسبة 12.4%.
مجموعة
الحبوب والخبز
ارتفعت
أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.2% لتساهم
بمقدار 0.02 نقطة
في معدل التغير الشهري، وذلك بسبب ارتفاع
أسعار مجموعة الخبز بنسبة 0.4%،
وأسعار مجموعة منتجات مخابز فاخرة بنسبة 0.6%.
مجموعة
البن والشاي والكاكاو
ارتفعت
أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.7%،
لتساهم بمقدار 0.01 نقطة
في معدل التغير الشهري، وذلك بسبب ارتفاع
أسعار مجموعة الشاي بنسبة 0.8%.
قسم
المشروبات الكحولية والدخان
ارتفعت
أسعار قسم المشروبات الكحولية والدخان
بنسبة 0.5%،
لتساهم بمقدار 0.02 نقطة
في معدل التغير الشهري، وذلك بسبب ارتفاع
أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.5%.
مجموعة
الكهرباء والغاز والوقود
ارتفعت
أسعار مجموعة الكهرباء والغاز والوقود
بنسبة 7.9%،
لتساهم بمقدار 0.87 نقطة
في معدل التغير الشهري، وذلك بسبب ارتفاع
أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود
الأخرى بنسبة 20.4%.
أدنى
مستوى لمعدل التضخم منذ 4 سنوات
قالت
وكالة بلومبيرج الأمريكية إن معدل التضخم
السنوي في الأسعار سجل أقل مستوى له منذ
نحو 4 سنوات،
لافتة إلى أن التضخم السنوي لأسعار
المستهلكين بالمدن هبط إلى 8.7% في
يوليو مخالفا توقعات المحللين، ومسجلا
أدنى مستوياته منذ أغسطس 2015 عندما
بلغ 7.9%، وذلك
من 9.4% في
يونيو.
وأضافت
الوكالة أن هذا الانخفاض يأتي على خلاف
توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاع
الأسعار نتيجة قرار خفض دعم أسعار الوقود
في بداية الشهر الماضي.
وكان
معدل التضخم السنوي العام شهد تراجعا
كبيرا بنحو 5% مسجلا 9.4% في
يونيو، لينخفض إلى خانة الأحاد للمرة
الأولى منذ مارس 2016.
ولا
يعني تراجع معدل التضخم السنوي أن أسعار
السلع قد انخفضت بالضرورة، ولكن المقصود هو أن معدل الزيادة في الأسعار تراجع مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وتوقع
محمد أبو باشا، المحلل المالي، ألا يكون
لزيادات أسعار الوقود والكهرباء نفس
الأثر التضخمي الذي حدث في العامين
الأخيرين.
بينما
توقع بنك استثمار «فاروس» أن تسجل معدلات
التضخم الشهرية أعلى مستوى قدره 3.5% شهريا
خلال شهري أغسطس، وسبتمبر المقبل، إذ عمل فصل الصيف وموسم العودة إلى المدارس
على ارتفاع الأسعار بشكل عام بنسبة تتراوح
من 1% إلى 2% تقريبا.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس"، إن إعادة تقييم أسعار الوقود في إطار آلية التسعير التلقائية الجديدة وموسم العودة للمدارس في سبتمبر قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية في تلك الفترة.
وتوقع
تقرير صادر عن مؤسسة «فوكس
إيكونوميكس» البحثية،
أن يصل معدل التضخم إلى 12.3% فى
ديسمبر المقبل، أى أعلى 0.1% من
توقعاتها الشهر الماضى، على أن يتراجع إلى 10.3% فى
نهاية العام المقبل 2020.
وأكد
التقرير أن السيطرة على التضخم تفسح
المجال أمام خفض أسعار الفائدة على الإيداع
لليلة واحدة إلى 14.93% بنهاية
العام الجاري 2019،
وإلى13.13% بنهاية
العام المقبل 2020.
ومنذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف فى عام 2016، شهدت معدلات التضخم ارتفاعات قياسية لتصل إلى أعلى مستوى لها فى يوليو 2017 مسجلة نحو 34.2%، بسبب الزيادة فى أسعار الوقود والكهرباء، ثم بعد ذلك بدأت معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض، وفى نفس الوقت استمرت أسعار السلع فى الارتفاع.
ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1- 28 من كل شهر.