منها الدواجن.. 5 سلع قادت تراجع التضخم خلال يوليو

واصل معدل التضخم في مصر تراجعه للشهر الثاني على التوالي مسجلا أدنى مستوى له منذ عام 2015، ليصل إلى مستوى 7.8% خلال يوليو، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5%

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

الدواجن

انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 312.5 نقطة. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما بين 6 و7% خلال العام المالي 2020- 2021، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال يوليو الماضي وفقا لما يلي: سلع انخفضت أسعارها في يوليو مجموعة اللحوم والدواجن انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.8%، لتساهم بمقدار 0.11 نقطة في معدل التغير الشهري، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 2.3%. مجموعة الأسماك والمأكولات