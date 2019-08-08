ولا يزال الخبراء يحذرون.. هذه الأطعمة تسبب السرطان

يحذر الخبراء من بعض الأطعمة التي تسبب مرض السرطان، منها ما يتناوله الإنسان يوميا، كما أوضحوا البدائل المناسبة لكل منها لتجنب الإصابة بهذا المرض اللعين الذي أصبح آفة عصرنا
لا يزال العلم يحذّر مرارًا وتكرارًا من بعض الأطعمة التي تسبب إصابة الإنسان بمرض السرطان، ذلك المرض اللعين الذي أصبح آفة العصر الحديث، فكلما كان الإنسان على دراية أكبر بما يسبب هذا المرض، تجنَّب الإصابة به، أو استطاع السيطرة عليه.
وفي هذا التقرير، الذي نشره موقع "Food prevent"، تم رصد 10 أنواع من الأطعمة التي اعتادها البعض، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من طعامهم اليومي، وقد يتسبب الإكثار منها في الإصابة بهذا المرض، كما نشر أيضا البدائل المفيدة لها.
1- الصودا
جاءت الصودا في مقدمة مسببات مرض السرطان، حيث تكمن خطورتها في كمية السكر الذي تحتوي عليه الزجاجة الواحدة والتي تجعل السكر في الجسم يرتفع لأعلى مستوياته، وعلى الرغم من ذلك لا يشعر الجسم بالشبع، ومن ثم تحفز تناول المزيد من الطعام.
ومن ضمن الصودا الكولا بأنواعها حيث تحتوي على لون الكراميل الصناعي
1- الصودا
جاءت الصودا في مقدمة مسببات مرض السرطان، حيث تكمن خطورتها في كمية السكر الذي تحتوي عليه الزجاجة الواحدة والتي تجعل السكر في الجسم يرتفع لأعلى مستوياته، وعلى الرغم من ذلك لا يشعر الجسم بالشبع، ومن ثم تحفز تناول المزيد من الطعام.
ومن ضمن الصودا الكولا بأنواعها حيث تحتوي على لون الكراميل الصناعي حلو المذاق، ولكنه يعد من الألوان الصناعية الخطرة.
البديل: تعد المياه الغازية التي لا تحتوي على ألوان صناعية وغنية بنكهات الفواكه الطبيعية بديلا جيدا للصودا بأنواعها.
2- اللحوم الحمراء المشوية
نصح الخبراء بالحد من تناول اللحوم الحمراء المشبعة بالدهون لتجنب الإصابة بمرض السرطان، فطهي اللحوم لدرجة حرارة عالية على الفحم يتسبب في إنتاج "الأكريلاميد" وهو مركب كيميائي سام ضار بالصحة، ومن الممكن أن يكون مدخل المرض إلى الجسم.
البديل: التقليل من اللحوم الحمراء المشوية، وتناول اللحوم التي تأتي من الماشية التي تتغذى على الأعشاب الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار ألا تكون مطهية بشكل زائد على اللزوم.
3- الفشار المصنوع في الميكروويف
على الرغم من أن حبوب الذرة في حد ذاتها تعد صحية في المطلق، فإن طهيها في الميكروويف، والتي تباع في أكياس جاهزة الآن بالمحلات، يعد من المسببات القوية لمرض السرطان، لأن نكهة الزبد المضافة إليها تحتوي على مادة سامة بالإضافة إلى أن الأكياس نفسها مدرجة تحت مواد كيميائية تسمى PFOA وهي مادة مسرطنة.
البديل: شراء حبوب الفشار الطبيعية وطهيها على البوتاجاز مع قليل من زيت الزيتون والأعشاب المجففة التي تضفي مذاقا لذيذا عليها.
4- الأطعمة المعلبة وخاصة الصلصة
تعد الخضراوات والفواكه المعلبة من مسببات مرض السرطان، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح والسكريات المركزة، غير أن المعلبات تصنع من مادة تسمى "BPA" وهي مادة مسرطنة في حد ذاتها وتظهر أكثر مع الأطعمة الحمضية مثل الطماطم.
البديل: شراء الخضراوات والفواكه الطازجة والابتعاد عن المعلبة أو على الأقل اختيار المعلبات المسجل عليها "خالية من مادة BPA".
5- الزيوت المهدرجة
الزيوت التي لا تستخرج من مصادرها الطبيعية تصبح زيوتا مهدرجة بواسطة العمليات الكيميائية التي تتم عليها؛ فعلى سبيل المثال الزيوت النباتية ليست فقط تمت معالجتها كيميائيا، بل تمت إضافة ألوان صناعية إليها فلا يتبقى شيء من صفاتها الطبيعية، فمعظم الأطعمة الخفيفة المقلية يتم طهيها في الزيوت المهدرجة.
البديل: اختيار زيت الزيتون أو فول الصويا وزيت الكانولا الذي يستخرج بشكل طبيعي في المنزل.
6- محلى السكر الصناعي
هناك الكثير من الجدل حول محليات السكر الصناعية التي يظن البعض أنها تتحكم في مستويات السكر بالدم وتساعد على التخلص من الوزن الزائد، إلا أن الخبراء أكدوا أنها لا تجعل الجسم مدركا كمية السعرات الحرارية التي يكتسبها، ما يتسبب في تحفيز الجسم لتناول السكريات بشكل أكبر، حيث تتحول مادة السبارتيم في أثناء الهضم إلى مادة تسمى DKB وهي مادة سامة قد تتسبب في الإصابة بمرض السرطان.
البديل: السكر المستخرج من نبات Stevia فهو آمن إذا تم تقنين استخدامه واستبدال المكونات الطبيعية بالمكونات المصنعة فيه في أثناء الطبخ.
7- الفاكهة والخضراوات المهجنة
تناول الخضراوات والفاكهة المهجنة أو المعالجة بمنظمات النمو من أكثر مسببات مرض السرطان، فثبت أن الهرمونات والأدوية الكيميائية التي تستخدم في هذا الغرض لها تأثيرات خطرة فى صحة الإنسان إذا استعملت بتركيزات عالية، حيث تقوم هذه المواد بتدمير الحمض النووي في خلايا الإنسان وتهيئ البيئة المناسبة لنمو السرطان في أثناء انقسام الخلايا، خصوصا لدى الأطفال والرضع.
البديل: شراء الخضراوات والفاكهة الطبيعية بقدر المستطاع وغسلها بعناية قبل الأكل.
8- اللحوم المصنعة:
في الغالب، القيام بمعالجة اللحوم قبل أو في أثناء الطهي قد يجعلها أكثر خطورة على صحة الإنسان، فتناول منتجات مثل الهوت دوج واللحوم المدخنة والبرجر والسوسيس والسجق، والتي تحتوي على كميات كبيرة من الملح بالإضافة إلى المواد الكيميائية مثل النترات والنتريت والتي تجعل المنتج يبدو أفضل ويدوم لفترة أطول، قد تسبب الإصابة بمرض السرطان.
البديل: شراء اللحوم الطبيعية من الجزار المناسب والحد من تناول اللحوم بشكل عام.
9- رقائق البطاطس المقلية أو الشيبسي
يحذر الخبراء من تناول البطاطس المقلية بكثرة، حيث يتم وضعها في أكياس لكى تصبح جاهزة للأكل، وذلك بعد إضافة العديد من المواد الحافظة والزيوت التى تم القلى بها، والدهون التى قد تعد خطرا على صحة الإنسان، وأخيرا السكريات التى لم يتم ذكرها فى قائمة المحتويات الخاصة بأكياس الشيبسى، والتي تجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان.
البديل: الرقائق المملحة الخفيفة أو الفواكه المجففة أو رقائق الحبوب الكاملة مع سلطة الحمص.
10- السمن النباتي أو المارجرين
يعد السمن النباتي أو المارجرين الذي يفضله الكثيرون كبديل للزبد من أكثر الأطعمة خطورة على صحة الإنسان، حيث يتم تصنيعه من الزيوت النباتية المشبعة بالدهون والتي تسبب الموت المبكر وأمراض القلب، كما أنها تسبب مرض السرطان بسبب تسخين هذه الزيوت إلى درجة حرارة عالية في أثناء الإنتاج، وفي أثناء الهضم تتحول المواد الكيميائية بها إلى مواد سامة بالجسم.
البديل: استخدام زيت الزيتون كبديل طبيعي للزبد، وإضافة بعض الأعشاب اللذيذة في الطعام والسلطة الخضراء.