ولا يزال الخبراء يحذرون.. هذه الأطعمة تسبب السرطان

يحذر الخبراء من بعض الأطعمة التي تسبب مرض السرطان، منها ما يتناوله الإنسان يوميا، كما أوضحوا البدائل المناسبة لكل منها لتجنب الإصابة بهذا المرض اللعين الذي أصبح آفة عصرنا

تحرير:أميرة شرف ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

أطعمة تسبب مرض السرطان

لا يزال العلم يحذّر مرارًا وتكرارًا من بعض الأطعمة التي تسبب إصابة الإنسان بمرض السرطان، ذلك المرض اللعين الذي أصبح آفة العصر الحديث، فكلما كان الإنسان على دراية أكبر بما يسبب هذا المرض، تجنَّب الإصابة به، أو استطاع السيطرة عليه. وفي هذا التقرير، الذي نشره موقع "Food prevent"، تم رصد 10 أنواع من الأطعمة التي اعتادها البعض، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من طعامهم اليومي، وقد يتسبب الإكثار منها في الإصابة بهذا المرض، كما نشر أيضا البدائل المفيدة لها.

1- الصودا جاءت الصودا في مقدمة مسببات مرض السرطان، حيث تكمن خطورتها في كمية السكر الذي تحتوي عليه الزجاجة الواحدة والتي تجعل السكر في الجسم يرتفع لأعلى مستوياته، وعلى الرغم من ذلك لا يشعر الجسم بالشبع، ومن ثم تحفز تناول المزيد من الطعام. ومن ضمن الصودا الكولا بأنواعها حيث تحتوي على لون الكراميل الصناعي