رياضة

أفيس يشكو الزمالك واتحاد الكرة لفيفا بسبب كهربا

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
كهربا
كهربا
أرسل نادي أفيس البرتغالي شكوى رسمية، عن طريق الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي الزمالك؛ وذلك بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب محمود عبد المنعم (كهربا)، الهارب من القلعة البيضاء إلى النادي البرتغالي، وتسلم اتحاد الكرة إخطارا من «فيفا» بشكوى نادي أفيس، وجاء ذلك بعدما أعلن النادي البرتغالي تعاقده لمدة موسمين مع كهربا الذي يرتبط بعقد مع الزمالك وينوي استخراج بطاقة مؤقتة للعب مع الفريق البرتغالي.
وكان الاتحاد البرتغالي أرسل خطابا لنظيره المصري يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية لكهربا بعدما وقع على عقود انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس الذي يدربه أوجستو إيناسيو مدرب الزمالك السابق. وقال مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة في تصريحات صحفية في وقت سابق: «أحد الأندية البرتغالية طلب منا البطاقة الدولية
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فرج-عامر (2)

رئيس سموحة يكشف قيمة انتقال حمدي زكي للإسماعيلي

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، قيمة صفقة انتقال محمد حمدي زكي، مهاجم الفريق السكندري، إلى الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وكتب عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «شكرًا محمد حمدي زكى لاعب سموحة الكبير في كرة القدم الذي انتقل أمس إلى الإسماعيلي بعد أن قدم كل ما لديه من مجهود بإخلاص وأمانة لخدمة نادي سموحة ونتمنى له التوفيق والنجاح في تجربته الجديدة»، متابعًا: «للعلم سموحة اشتراه من الأهلي منذ 3 سنوات نظير مليون جنيه، وما تحصلنا علية 2.1 مليون جنيه».
ديفيد لويز

8 ملايين جنيه إسترليني تقرب مدافع تشيلسي من أرسنال

توصل نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، إلى اتفاق مع جاره تشيلسي لضم المدافع البرازيلي ديفيد لويز، وسيخضع صاحب الـ32 عاما للفحص الطبي في أرسنال في وقت لاحق اليوم، تمهيدا لتوقيع العقود رسميا في صفقة تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه إسترليني. وجدد تشيلسي عقد ديفيد لويز الذي انضم من باريس سان جيرمان في 2016 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2021، في مايو الماضي، ويتبقى لديفيد لويز عام واحد فقط في عقده الحالي مع تشيلسي، ما خفض من قيمته السوقية، واضطر البلوز لبيعه بثمن قليل.
أحمد حسام ميدو (1)

ميدو: المقاصة يحتاج إلى مهاجم يسجل 15 هدفا في الموسم

شدد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على أن النادي يجب أن يعوض رحيل جون أنتوي بمهاجم كبير، كما تغنى «ميدو» بمحمد إبراهيم، المنضم للفريق الفيومي آتيا من صفوف الزمالك، وقال أحمد حسام «ميدو»: "لا ننظر إلى صفقات باقي الأندية وإنما إلى ما نحتاج إليه من مراكز. تعاقدنا مع خالد أوتشو، لاعب منتخب أوغندا، وهو أحد اللاعبين الذين سيكون لهم شأن كبير في الدوري، وضممنا إيدو موسيس من حرس الحدود، وهو لاعب صغير واستثمار جيد جدا للنادي، وكذلك صلاح أمين، فهو مهاجم يتمتع بخبرات وإضافة في الخط الأمامي".
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كهربا (1)

ليلى شندول تكشف كواليس علاقتها بكهربا

ردت الإعلامية التونسية ليلى شندول، على الصورة التي كشف عنها رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لها مع لاعب الهارب محمود عبد المنعم (كهربا) خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس القلعة البيضاء أمس الأربعاء، للإعلان عن الصفقات الجديدة للنادي، وقالت شندول في تصريحات صحفية، أن الصورة التي أعلن عنها رئيس الزمالك كانت منذ عام أو أكثر في أحد الأماكن العامة حيث تقابلا بالصدفة، مضيفة: «في ذلك اليوم كنت مع خطيبي ونتناول العشاء وعندما شاهدت كهربا التقطت معه صورة مثل أي أحد من المعجبين حيث إنني لا تجمعني به صداقة قوية».
كهربا

الزمالك يتخذ قرارا جديدا في أزمته مع كهربا

كشف وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة أن نادي الزمالك أنهى إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا في قائمته، حيث أكد في تصريحات خاصة لموقع التحرير أن الإجراء يعد طبيعيا حتى يحفظ الزمالك حقه في كهربا. وأضاف العطار خلال تصريحاته لـ"التحرير" أن اتحاد الكرة رفض قيد الصفقات الجديدة للمصري لعدم سداد مديونياته لدى الجبلاية. وهرب محمود عبدالمنعم كهربا من نادي الزمالك إلى البرتغال، حيث وقع على عقود انضمام لنادي أفيس البرتغالي لمدة موسمين بالرغم من أن عقده مستمر مع القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم أخرى.
كهربا‎

كهربا يسخر من رئيس الزمالك: الأفعال أقوى من الكلام

في رسالة غامضة، نشرَ محمود عبد المنعم (كهربا)، مهاجم فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الإثنين، صورة له بقميص فريقه الجديد "ديسبورتيفو أفيس"، وكتب كهربا: «الكثير من الأشخاص يلجأ إلى استخدام الصوت العالي عند الخلافات كوسيلة لإثبات أنهم على حق وأنهم رمز القوة، فيقومون بتفسير هدوء الخصم بأنه غير قادر على المواجهة، فهل لا بد من الصوت العالي حتى ترهب الناس؟ في الحقيقة الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلام».
فرحة-الاهلى‎ (1)

جلال يحدز لاعبي الزمالك من ثلاثي الأهلي

حذر خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك، لاعبي فريقه من ثلاثي الأهلي، علي معلول وحسين الشحات ورمضان صبحي، قبل مباراة القمة المرتقبة أمام غريمه التقليدي المارد الأحمر، والمقرر لها الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، في ختام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وحرص مدرب الفارس الأبيض على منح اللاعبين بعض التعليمات لتطبيقها في اللقاء، خلال محاضرة فنية شرح خلالها نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.
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