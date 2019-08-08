أفيس يشكو الزمالك واتحاد الكرة لفيفا بسبب كهربا

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

كهربا

أرسل نادي أفيس البرتغالي شكوى رسمية، عن طريق الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي الزمالك؛ وذلك بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب محمود عبد المنعم (كهربا)، الهارب من القلعة البيضاء إلى النادي البرتغالي، وتسلم اتحاد الكرة إخطارا من «فيفا» بشكوى نادي أفيس، وجاء ذلك بعدما أعلن النادي البرتغالي تعاقده لمدة موسمين مع كهربا الذي يرتبط بعقد مع الزمالك وينوي استخراج بطاقة مؤقتة للعب مع الفريق البرتغالي.

وكان الاتحاد البرتغالي أرسل خطابا لنظيره المصري يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية لكهربا بعدما وقع على عقود انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس الذي يدربه أوجستو إيناسيو مدرب الزمالك السابق. وقال مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة في تصريحات صحفية في وقت سابق: «أحد الأندية البرتغالية طلب منا البطاقة الدولية

وكان الاتحاد البرتغالي أرسل خطابا لنظيره المصري يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية لكهربا بعدما وقع على عقود انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس الذي يدربه أوجستو إيناسيو مدرب الزمالك السابق.



وقال مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة في تصريحات صحفية في وقت سابق: «أحد الأندية البرتغالية طلب منا البطاقة الدولية لكهربا، لكننا رفضنا بسبب عدم ورود موافقة من نادي الزمالك على ذلك. سنرسل خطابا للاتحاد البرتغالي نوضح فيه أن كهربا لديه عقد مبرم مع الزمالك، ومستمر لـ4 سنوات مقبلة، وكل شيء مثبت على النظام الخاص بالانتقالات التابع للاتحاد الدولي».



وتابع المصدر: «من شروط إرسال البطاقة الدولية لأي لاعب أن يخطرنا ناديه بذلك وفي حالة كهربا لم يطلب منا الزمالك إرسال بطاقته إلى الاتحاد البرتغالي».