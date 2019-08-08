موظف يستولى على 30 مليون جنيه من المواطنين بالسويس

تحرير:مصطفى خليل ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

صورة أرشيفية

هرب موظف بإحدى الشركات في محافظة السويس، بعد استيلائه على 30 مليون جنيه، من مواطنين بينهم زملائة في العمل، تحت مزاعم توظيف أموالهم في شراء الشاليهات بالعين السخنة، وحرر الضحايا محاضر بوقائع النصب والاحتيال عليهم. وقدم المواطنين الذين تعرضوا للنصب مستندات بينها عقود وإيصالات أمانة وقع عليها المتهم "ع. م." بالاستيلاء على أموالهم، مؤكدين أنه يعمل بإحدى الشركات المنتجة للبتروكيماويات بالعين السخنة وأيضا يعمل خارج الشركة في شراء الشاليهات وتنظيم الرحلات السياحية.

ووصل عدد البلاغات المقدمة ضده 20 بلاغا، تقدم بهم مواطنين من بين الضحايا الذين، قام المتهم بالنصب عليهم، وقدموا المستندات الخاصة بإدانة المتهم، فيما أكد عدد من الضحايا أن المتهم هرب إلى دولة تركيا. وقال "م . ب." موظف، في المحضر، أن المتهم حصل منه على مبلغ مليون و400 ألف جنيه من أجل شراء حصص في شاليهات