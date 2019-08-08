جريمة

موظف يستولى على 30 مليون جنيه من المواطنين بالسويس

تحرير:مصطفى خليل ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هرب موظف بإحدى الشركات في محافظة السويس، بعد استيلائه على 30 مليون جنيه، من مواطنين بينهم زملائة في العمل، تحت مزاعم توظيف أموالهم في شراء الشاليهات بالعين السخنة، وحرر الضحايا محاضر بوقائع النصب والاحتيال عليهم. وقدم المواطنين الذين تعرضوا للنصب مستندات بينها عقود وإيصالات أمانة وقع عليها المتهم "ع. م." بالاستيلاء على أموالهم، مؤكدين أنه يعمل بإحدى الشركات المنتجة للبتروكيماويات بالعين السخنة وأيضا يعمل خارج الشركة في شراء الشاليهات وتنظيم الرحلات السياحية.
ووصل عدد البلاغات المقدمة ضده 20 بلاغا، تقدم بهم مواطنين من بين الضحايا الذين، قام المتهم بالنصب عليهم، وقدموا المستندات الخاصة بإدانة المتهم، فيما أكد عدد من الضحايا أن المتهم هرب إلى دولة تركيا. وقال "م . ب." موظف، في المحضر، أن المتهم حصل منه على مبلغ مليون و400 ألف جنيه من أجل شراء حصص في شاليهات
اقرأ المزيد
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (14)

ارتفاع ضحايا تفجير معهد الأورام إلى 23 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث الانفجار أمام معهد الأورام الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي، وسط حالة من الحزن الشديد، جراء فقد أكثر من 20 شخصا من عائلة واحدة، كانوا فى طريق عودتهم من حفل خطبة، واصطدمت بهم سيارة الإرهابي التى كان ينقل فيها متفجرات، فانفجرت بهم أمام مقر معهد الأورام.
انهيار-عقار-فى-الاسكندرية (4)

انهيار عقار بالزيتون.. ومصرع موظف وإصابة 3 آخرين

انهار عقار مكون من 6 طوابق، اليوم الخميس، بمنطقة الزيتون في القاهرة، وتم انتشال جثة موظف من أسفل الأنقاض، لقى مصرعه جراء الانهيار، بينما أصيب 3 آخرون، وتباشر النيابة العامة التحقيق وأمرت بنقل جثة المتوفى للمستشفى تحت تصرفها، بينما يتلقى المصابون الإسعافات اللازمة، وأجرت النيابة معاينة لموقع الحادث، وطلبت ترخيص العقار المنهار من حى الزيتون وتشكيل لجنة هندسية فنية لإعداد تقرير بشأنه، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
سقوط-أسانسير

«متعلقون في الهوا» إنقاذ 3 موظفين تعطل بهم الأسانسير

نجحت قوة من رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية بالقاهرة، في استخراج 3 موظفين عالقين داخل مصعد عقار بمنطقة النزهة، قبل تعريض حياتهم للخطر، وذلك في ضوء البلاغ الذي تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة بتعطل المصعد الكهربائي الخاص بأحد العقارات، واحتجاز ثلاثة مواطنين بداخله، وقدم الأهالي الشكر لأجهزة الأمن على حسن وسرعة استجابتهم لبلاغهم على وجه السرعة، وإنقاذ أرواحهم، عقب قضاء وقت كبير داخل المصعد لم يخلُ من نوبات الهلع والذعر، إذ لم يكن بمقدورهم معرفة سبب تعطل المصعد.
أحداث-شغب-وعنف-من الثورة (3)

«هتاف وتنحي الرشيدي» محطات مهمة بقضية «مسجد الفتح»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما، سبق الحكم عليهم «غيابيا» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الفتح»، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، وهي الأحداث التي وقعت في غضون شهر أغسطس من عام 2013، بمنطقة رمسيس ومحيط مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلا، وأصيب خلالها 59 آخرون، بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
اقرأ المزيد من الأخبار
صفائح-جبن

ضبط 10 أطنان أجبان وسمن مغشوشة داخل مخزنين بالسويس

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وسط توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق لكبار مساعديه ومديري الأمن على مستوى الجمهورية بالتصدي لغش التجار وأصحاب المحلات والسلاسل التجارية ومصانع "بير السلم" والمخازن غير المرخصة، حرصا على حياة المواطنين وسلامة ذويهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل قصارى الجهد حفاظا على الأرواح.
زياد-العليمى-حسام-مؤنس-عمر-عمر الشنيطى

«إهانة القضاء وخلية الأمل» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، مرافعة الدفاع في المعارضة المقدمة من متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "إهانة القضاء"، المتهمين فيها بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
حادث-الاوتوستراد ‎ (1)

3 قتلى في حادث بـ«السويس الصحراوي».. وتوقف الحركة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين بطريق السويس الصحراوي، ما أدى إلى توقف حركة المرور اتجاه القاهرة، وتم نقل جثث المتوفين إلى المستشفى، بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق السويس الصحراوي بوقوع حادث تصادم، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش مرور لرفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية ورفع أى معوقات أمام السيارات بالطريق.
اسعدادات-الاسكندرية (2)

شاب يستولى على مليون جنيه من مواطنين أوهمهم بالسفر

استغل شاب بالإسكندرية، حاجة الشباب خاصة العاطلين والطامحين فى الحصول على فرص عمل بالخارج، توفر لهم مستقبل مشرق وحياة كريمة، وادعى قدرته على توفير فرص عمل جيدة لقطاع كبير من الشباب على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بلغت نحو مليون جنيه، وتمكن ضباط ورجال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط وتوجيه اتهام النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد على خلاف الحقيقة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org