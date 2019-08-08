الإرهاب العنصري مستمر.. مقتل 4 أشخاص في حادث طعن بكاليفورنيا

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

الشرطة الأمريكية

قتل 4 أشخاص وأصيب اثنان آخرين إثر تعرضهم للطعن من قبل أحد الأشخاص في مناطق متفرقة بمنطقة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت السلطات الأمريكية، وفقا لشبكة «سي إن إن»، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال المشتبه به في ارتكاب هذه الحوادث، حيث كان بحوزته سكين ومسدس، مشيرة إلى أن من بين القتلى شخصين يقيمان في المجمع السكني الذي يقيم فيه المشتبه به، ولم تتضح بعد الدوافع وراء ارتكاب حادث الطعن. وفى بداية الشهر الحالي قتل مالا يقل عن 20 شخصا وأصيب 26 آخرون إثر عملية إطلاق نار استهدفت متجر وولمارت بمدينة إل باسو بولاية تكساس.

وتم القبض على مشتبه به وهو، وفقا لما قاله رئيس شرطة المقاطعة، «رجل أبيض يبلغ الحادية والعشرين» ويقطن مدينة آلين بالولاية نفسها، ويدعى باتريك كروزيوس. وعثرت الشرطة على أدلة تشير إلى أنها جريمة كراهية ضد ذوي الأصول اللاتينية الذي هاجروا قديما إلى تكساس. وفيما أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب