إرهاب

الإرهاب العنصري مستمر.. مقتل 4 أشخاص في حادث طعن بكاليفورنيا

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
قتل 4 أشخاص وأصيب اثنان آخرين إثر تعرضهم للطعن من قبل أحد الأشخاص في مناطق متفرقة بمنطقة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت السلطات الأمريكية، وفقا لشبكة «سي إن إن»، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال المشتبه به في ارتكاب هذه الحوادث، حيث كان بحوزته سكين ومسدس، مشيرة إلى أن من بين القتلى شخصين يقيمان في المجمع السكني الذي يقيم فيه المشتبه به، ولم تتضح بعد الدوافع وراء ارتكاب حادث الطعن. وفى بداية الشهر الحالي قتل مالا يقل عن 20 شخصا وأصيب 26 آخرون إثر عملية إطلاق نار استهدفت متجر وولمارت بمدينة إل باسو بولاية تكساس.
وتم القبض على مشتبه به وهو، وفقا لما قاله رئيس شرطة المقاطعة، «رجل أبيض يبلغ الحادية والعشرين» ويقطن مدينة آلين بالولاية نفسها، ويدعى باتريك كروزيوس. وعثرت الشرطة على أدلة تشير إلى أنها جريمة كراهية ضد ذوي الأصول اللاتينية الذي هاجروا قديما إلى تكساس. وفيما أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
اقرأ المزيد
اثار-وتوابع-حادث-نيوزيلندا (3)

المتعصبون البيض.. إرهابيون غير منظمين يهددون العالم

دق عام 2019 ناقوس الخطر بشأن ارتفاع موجة عدائية جديدة تهدف لنشر الإرهاب والتطرف في العالم خلال الفترة الماضية، برعاية مجموعات من اليمين المتطرف تعرف باسم المتعصبين البيض، الذين ارتبطت أفكارهم بالعديد من منفذي المذابح الدموية هذا العام. وكانت حادثتا ولايتي أوهايو وتكساس الأمريكيتين قد أظهرتا أن هناك المزيد من المخاطر التي يمكن أن ترتبط في المستقبل بزيادة نشاط تلك المجموعات المتطرفة، سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو في العديد من البلدان الغربية خلال السنوات المقبلة.
الشرطة-الأمريكية

الإرهاب المحلي يكشف عجز القوانين الأمريكية

أعطت الحوادث الدامية التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، مؤشرات واضحة إلى ضعف استعداد واشنطن للتعامل مع الإرهاب والتطرف الداخلي، وذلك على الرغم من توجيهها اهتماما واسعا بمجابهة التنظيمات الإرهابية في الخارج. وعلى مدى أكثر من نصف قرن، أولت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض الاهتمام الرئيسي في ملف مكافحة الإرهاب إلى التنظيمات الخارجية، والتي تمتلك مخططات للعمل داخل الولايات المتحدة، متناسية الأسباب والدوافع التي قد تصنع نفس التطرف في الداخل.
ترامب (2)

سياسات ترامب والإرهاب المحلي.. اتهامات وأزمات كبرى

كشفت الحوادث الدامية التي مرت بالولايات المتحدة الأمريكية على مدى الأيام القليلة الماضية، العديد من الأزمات السياسية التي تحيط بالمشهد في البيت الأبيض، وخاصة أن قرارات الرئيس دونالد ترامب، بشأن الحادثتين أشارت لخلل واضح في التعامل مع الأزمة، إذ حاول المضي قدمًا في استغلال الحادثتين لأغراض سياسية تتعلق بضرورة التكاتف بين الحزبين لمواجهة مثل هذه الأزمات، وكشف خلال تعامله مع الحوادث عن أوجه فشل كثيرة، خاصة فيما يتعلق بطريقة التناول السياسي للأزمة والتعامل معها.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (15)

معهد الأورام ليس هدفا.. ماذا تعني عودة التفجيرات للقاهرة؟

مفاجآت عديدة فجرتها وزارة الداخلية حول تفجير معهد الأورام والذي وقع مساء الأحد، من خلال التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة لفحص السيارات محل الحادث، إذ أكدت الوزارة أن الفحص المبدئى لإحدى السيارات بمنطقة القصر العينى كشف عن أن الانفجار نتج عن تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في تأكيد الوزارة أن الفحص الفنى للسيارة كشف عن وجود كمية من المتفجرات بداخلها تسببت فى وقوع الانفجار عقب التصادم.
اقرأ المزيد من الأخبار
اثار-وتوابع-حادث-نيوزيلندا (3)

المتعصبون البيض.. إرهابيون غير منظمين يهددون العالم

دق عام 2019 ناقوس الخطر بشأن ارتفاع موجة عدائية جديدة تهدف لنشر الإرهاب والتطرف في العالم خلال الفترة الماضية، برعاية مجموعات من اليمين المتطرف تعرف باسم المتعصبين البيض، الذين ارتبطت أفكارهم بالعديد من منفذي المذابح الدموية هذا العام. وكانت حادثتا ولايتي أوهايو وتكساس الأمريكيتين قد أظهرتا أن هناك المزيد من المخاطر التي يمكن أن ترتبط في المستقبل بزيادة نشاط تلك المجموعات المتطرفة، سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو في العديد من البلدان الغربية خلال السنوات المقبلة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org