البرلمان الكيني يطرد نائبة اصطحبت رضيعها للبرلمان

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص

النائبة زليخة حسن

بالتزامن مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، أثار أعضاء مجلس النواب الكيني حالة من الغضب الكبيرة على خلفية قرار الرئيس المؤقت لمجلس النواب، بطرد النائبة زليخة حسن، بسبب أنها اصطحبت رضيعها البالغ من العمر 5 أشهر داخل قاعة الجمعية الوطنية في العاصمة نيروبي في أثناء إحدى الجلسات. وأظهر فيديو نشرته وكالة "رويترز"، تحية أعضاء البرلمان لزليخة رداً على قرار رئيس المجلس، بينما قالت النائبة الكينية إنها اضطرت لجلب رضيعها إلى البرلمان، لأنها لم ترغب في التغيب عن عملها وبسبب عجزها عن إنجاز أعمالها البيتية قبل الجلسة.

وقال كريستوفر أوموليلي، الرئيس المؤقت للجمعية الوطنية، إنه «بقدر ما قد ترغب في رعاية طفلها، فهذا ليس هو المكان المناسب لذلك،» ليقوم رجال الأمن بإجبار زليخة على مغادرة القاعة لينسحب عدد من المشرعين إلى خارج البرلمان احتجاجا على طردها. (اقرأ أيضا: عارضة أزياء سمراء ضمن «الرائدات»