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البرلمان الكيني يطرد نائبة اصطحبت رضيعها للبرلمان

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص
النائبة زليخة حسن
النائبة زليخة حسن
بالتزامن مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، أثار أعضاء مجلس النواب الكيني حالة من الغضب الكبيرة على خلفية قرار الرئيس المؤقت لمجلس النواب، بطرد النائبة زليخة حسن، بسبب أنها اصطحبت رضيعها البالغ من العمر 5 أشهر داخل قاعة الجمعية الوطنية في العاصمة نيروبي في أثناء إحدى الجلسات. وأظهر فيديو نشرته وكالة "رويترز"، تحية أعضاء البرلمان لزليخة رداً على قرار رئيس المجلس، بينما قالت النائبة الكينية إنها اضطرت لجلب رضيعها إلى البرلمان، لأنها لم ترغب في التغيب عن عملها وبسبب عجزها عن إنجاز أعمالها البيتية قبل الجلسة.
وقال كريستوفر أوموليلي، الرئيس المؤقت للجمعية الوطنية، إنه «بقدر ما قد ترغب في رعاية طفلها، فهذا ليس هو المكان المناسب لذلك،» ليقوم رجال الأمن بإجبار زليخة على مغادرة القاعة لينسحب عدد من المشرعين إلى خارج البرلمان احتجاجا على طردها. (اقرأ أيضا: عارضة أزياء سمراء ضمن «الرائدات»
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ترامب

أمريكا تدين «تفجير معهد الأورام»: نقف مع مصر ضد الإرهاب

أعلنت الخارجية الأمريكية، إدانتها للهجوم على مركز المعهد القومي للأورام في المنيل، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر في حربها على الإرهاب، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكشفت وزارة الداخلية عن هوية المتهم بالتفجير الذي وقع صبيحة الإثنين الماضي أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة 47 آخرين. وذكرت الداخلية في بيان لها أن منفذ الهجوم يدعى عبد الرحمن خالد محمود، عضو حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأن الأجهزة الأمنية توصلت إلى تحديد هوية الخلية العنقودية التي ينتمي لها منفذ الهجوم الإرهابي.
ارتفاع-درجات-الحرارة (4)

الأرصاد: طقس الجمعة حار رطب نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، ولطيف ليلاً. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية. وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

رئيس الوزراء: سنصبح دولة متقدمة رغما عن الإرهاب

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرهاب لن يوقف أعمالنا، ورغمًا عن قوى الشر سنصبح في مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن الحكومة تسارع الزمن لتعويض ما فُقد في الفترة الماضية. وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى مدينة العلمين الجديدة، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، أن ما تشهده المدينة من إنجازات نُفّذ على مدار عامين، وإذا كنا فى ظروف أخرى كان سينفذ فى 10 سنوات. وفي رسالة إلى الشعب المصري، أكد مدبولي، أن العنف والتخريب لن يبني دولة أو مجتمعا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو التحرك للمستقبل.
رئاسة-مجلس-الوزراء

استيراد دواجن وتعويضات.. 10 قرارات مهمة للحكومة

مجموعة من القوانين والقرارات المهمة التى أسفر عنها اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، البداية كانت بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2000، الخاص بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات، ثم أعقبه الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء لمصلحة المحافظتين لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية.
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فلوس

صرف «بدل بطالة» للعاطلين.. إعانة أم دعوة للتكاسل؟

بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والذى سمح بصرف بدل بطالة للعاطلين عن العمل، كإحدى المساعدات التى تقدمها الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة جديدة، طرح هذا الأمر عدة تساؤلات حول صرف «بدل البطالة» من قبيل: هل يعد إعانة أو دعوة للتكاسل؟ وما شروط الحصول عليه؟ وكيف يتم احتساب تأمين البطالة؟ وهل تصرف بشكل مستمر للعاطلين عن العمل؟ ومتى تتوقف الدولة عن تقديمها؟
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

بالأغلبية.. البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على قرار رئيس الجمهورية، بمد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجارى، إذ قال عبد العال، إنه ورد إلى المجلس فى تاريخ 4 يوليو الجارى، قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2019، بمد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
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مصادر: انتخابات «الشيوخ» أكتوبر المقبل.. والبرلمان يمد دور الانعقاد

كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، موضحة أنها ستكون في نهاية شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيمد دور الانعقاد الجاري، الذى كان من المقرر الانتهاء منه اليوم الخميس، إلى الأسبوع المقبل. وتقدم النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميا، بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتتم إحالة المشروع المقترح إلى اللجنة التشريعية بجلسة البرلمان المنعقدة اليوم.
فلوس

تصل لـ75% من الأجر.. شروط الحصول على إعانة البطالة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المواد الخاصة بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وحسب القانون الجديد ستقدم الحكومة دعما للعاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة. ووافق مجلس النواب أمس، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ويهدف التشريع الجديد إلى دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
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