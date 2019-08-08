جثتان لشاب ومسن بالسلام في 48 ساعة.. من الجاني؟
عثرت مباحث القاهرة على جثتين بمنطقة السلام لشاب ومسن في أقل من أسبوع، والمباحث تكثف جهودها لكشف ملابسات كل واقعة على حدة وتفريغ كاميرات المراقبة
تحرير:تهامى البندارى
٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
جثة- صورة أرشيفية
جثتان في أقل من 48 ساعة، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور عليهما في منطقة السلام بالقاهرة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعتين، للتصرف في الجثتين اللتين وُجدتا في الشارع، غير أن العامل المشترك في الواقعتين هو تكييفهما على أنهما توفيا نتيجة تناولهما جرعة زائدة من مخدر الأستروكس، في الوقت الذي يعكف فيه رجال المباحث على القيام بأعمال البحث والتحري عن تفاصيل وخيوط كل واقعة على حدة، وصولا إلى أى نتيجة تقود فريق البحث الجنائي المشكّل لكشف ملابسات وظروف العثور عليهما كاملةً وعلى وجه الدقة.
فتحت النيابة العامة تحقيقات في واقعة العثور على جثة شاب في وسط الشارع بمنطقة السلام، اليوم الخميس، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، التي تلقت بها غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي بالعثور عليها، بينما ناظرت النيابة العامة جثة المجني عليه.
تلقى قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالي يفيد عثورهم على
فتحت النيابة العامة تحقيقات في واقعة العثور على جثة شاب في وسط الشارع بمنطقة السلام، اليوم الخميس، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، التي تلقت بها غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي بالعثور عليها، بينما ناظرت النيابة العامة جثة المجني عليه.
تلقى قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالي يفيد عثورهم على جثة شاب، دلت التحريات الأولية لرجال المباحث على أن المجني عليه توفى جراء تناوله جرعة من مخدر "الأستروكس"، ليتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.
قال شهود العيان، خلال تحقيقات النيابة، إنهم شاهدوا المجني عليه يتعاطى المخدرات مع آخرين في ذات المكان أكثر من مرة، قبل أن تطلب النيابة من رجال المباحث تحديد هويته، وصولا لأى من أفراد أسرته لسماع أقوالهم حول الحادث.
ناظرت النيابة جثة المجني عليه، وتحفظ وكيل النيابة على سيجارة "أستروكس" عثر عليها بجواره، وأمرت النيابة بإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.
بينما قررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة لبيان وتحديد أسباب وفاة الشاب، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، في الوقت الذي يكثف فيه رجال المباحث جهودهم لبيان التفاصيل الكاملة لوفاة المجني عليه.
وبذات المنطقة (منطقة السلام) أقصى شرق العاصمة، لا يزال الغموض يحيط بواقعة العثور على جثة رجل مسن، تخطى الخمسين من عمره، إلا أن تحريات المباحث أشارت إلى تعاطيه جرعات مختلفة من العقاقير المخدرة، حيث حضر رجال المباحث فى موقع العثور على الجثة، ووجدوها مغطاة بـ«شيكارة»، وجرى إخطار وكيل النيابة المختص بالواقعة، لفحصها ومناظرتها.
بخلاف محضر الشرطة الذي تم تكييف الواقعة به على أنها وفاة طبيعية نتيجة تناول جرعة زائدة من مخدر الأستروكس، فإن حديث الأهالي يشي بوجود شبهة جنائية في الحادث الأخير، إذ شوهد قبل وفاته بيوم مع آخرين وهو في حالة صحية جيدة، كما أن ما يدعو لوجود شبهة جنائية هو اختفاء متعلقاته الشخصية فلم يعثر على أى أوراق ثبوتية معه تفيد في التعرف على هويته، واختفت بطاقة الرقم القومي والمحفظة الخاصة به.
تلقى قسم شرطة السلام إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد تلقيهم بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مسن داخل شارع بمنطقة السلام، يدعى «سيد. ك»، يبلغ من العمر 54 عاما، في ظروف غامضة، قبل أن يتم إخطار النيابة التي قررت تشريح الجثة لبيان وتحديد أسباب الوفاة، والتحفظ عليها بمشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، كما استعجلت تحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع أمن القاهرة، لكشف غموض الواقعة.
النيابة العامة أمرت كذلك بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان العثور على جثة المسن، للتوصل إلى أى خيوط تفيد في كشف ملابسات الواقعة.
ويعكف فريق من رجال المباحث على فحص علاقات المجني عليهما، وتتبع خطوط سيرهما قبل الوفاة، وفحص كاميرات المراقبة، للتوصل إلى أى خيوط تفيد في كشف تفاصيل وملابسات الحادثتين، وتم استدعاء عدد من شهود العيان القريبين من موقع العثور على الجثة، من أصحاب المحال القريبة، لسؤالهم في الواقعتين.