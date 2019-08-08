جثتان لشاب ومسن بالسلام في 48 ساعة.. من الجاني؟

عثرت مباحث القاهرة على جثتين بمنطقة السلام لشاب ومسن في أقل من أسبوع، والمباحث تكثف جهودها لكشف ملابسات كل واقعة على حدة وتفريغ كاميرات المراقبة

تحرير:تهامى البندارى ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

جثة- صورة أرشيفية

جثتان في أقل من 48 ساعة، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور عليهما في منطقة السلام بالقاهرة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعتين، للتصرف في الجثتين اللتين وُجدتا في الشارع، غير أن العامل المشترك في الواقعتين هو تكييفهما على أنهما توفيا نتيجة تناولهما جرعة زائدة من مخدر الأستروكس، في الوقت الذي يعكف فيه رجال المباحث على القيام بأعمال البحث والتحري عن تفاصيل وخيوط كل واقعة على حدة، وصولا إلى أى نتيجة تقود فريق البحث الجنائي المشكّل لكشف ملابسات وظروف العثور عليهما كاملةً وعلى وجه الدقة.

فتحت النيابة العامة تحقيقات في واقعة العثور على جثة شاب في وسط الشارع بمنطقة السلام، اليوم الخميس، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، التي تلقت بها غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي بالعثور عليها، بينما ناظرت النيابة العامة جثة المجني عليه. تلقى قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالي يفيد عثورهم على