جريمة

جثتان لشاب ومسن بالسلام في 48 ساعة.. من الجاني؟

عثرت مباحث القاهرة على جثتين بمنطقة السلام لشاب ومسن في أقل من أسبوع، والمباحث تكثف جهودها لكشف ملابسات كل واقعة على حدة وتفريغ كاميرات المراقبة
تحرير:تهامى البندارى ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
جثة- صورة أرشيفية
جثة- صورة أرشيفية
جثتان في أقل من 48 ساعة، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور عليهما في منطقة السلام بالقاهرة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعتين، للتصرف في الجثتين اللتين وُجدتا في الشارع، غير أن العامل المشترك في الواقعتين هو تكييفهما على أنهما توفيا نتيجة تناولهما جرعة زائدة من مخدر الأستروكس، في الوقت الذي يعكف فيه رجال المباحث على القيام بأعمال البحث والتحري عن تفاصيل وخيوط كل واقعة على حدة، وصولا إلى أى نتيجة تقود فريق البحث الجنائي المشكّل لكشف ملابسات وظروف العثور عليهما كاملةً وعلى وجه الدقة.
فتحت النيابة العامة تحقيقات في واقعة العثور على جثة شاب في وسط الشارع بمنطقة السلام، اليوم الخميس، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، التي تلقت بها غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي بالعثور عليها، بينما ناظرت النيابة العامة جثة المجني عليه. تلقى قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالي يفيد عثورهم على
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سقوط-أسانسير

«متعلقون في الهوا» إنقاذ 3 موظفين تعطل بهم الأسانسير

نجحت قوة من رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية بالقاهرة، في استخراج 3 موظفين عالقين داخل مصعد عقار بمنطقة النزهة، قبل تعريض حياتهم للخطر، وذلك في ضوء البلاغ الذي تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة بتعطل المصعد الكهربائي الخاص بأحد العقارات، واحتجاز ثلاثة مواطنين بداخله، وقدم الأهالي الشكر لأجهزة الأمن على حسن وسرعة استجابتهم لبلاغهم على وجه السرعة، وإنقاذ أرواحهم، عقب قضاء وقت كبير داخل المصعد لم يخلُ من نوبات الهلع والذعر، إذ لم يكن بمقدورهم معرفة سبب تعطل المصعد.
أحداث-شغب-وعنف-من الثورة (3)

«هتاف وتنحي الرشيدي» محطات مهمة بقضية «مسجد الفتح»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما، سبق الحكم عليهم «غيابيا» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الفتح»، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، وهي الأحداث التي وقعت في غضون شهر أغسطس من عام 2013، بمنطقة رمسيس ومحيط مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلا، وأصيب خلالها 59 آخرون، بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
اللواء-عبد-الحميد-الهجان-محافظ-قنا‎

«الكبوت» قتل وأصاب 7 بقنا.. خرجوا لشراء أغراض العيد

شهد طريق مصر- أسوان الشرقي بمحافظة قنا حادثا مروريا مروعا، تحولت خلاله بهجة 7 مواطنين بالعيد إلى مأساة توفى خلالها 3 منهم وتعرض الباقون لإصابات خطيرة، جراء حادث مروري على الطريق، حيث انقلبت سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها إلى مركز دشنا، بقصد شراء مستلزمات العيد، واستغاث الأهالي والمارة ممّن شهدوا الحادث بشرطة النجدة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى أقرب مستشفى، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادث لتسيير الحركة على الطريق.
محكمة-ارشفية

«خلية طنطا» وطلاب بيلا أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتتنوع بين قضايا وجرائم الإرهاب، وكذلك وقائع الفساد المالي، بجانب القضايا الإدارية، ومن المنتظر اليوم أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على 7 متهمين فى إعادة محاكمتهم فى اتهامهم وآخرين بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، في القضية المعروفة بـ"خلية طنطا الإرهابية"، بعدما كانت الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.
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جثة-فى-شقة

قتيلة ليلة الدخلة.. ماذا جرى في شقة «عروس الباجور»؟

الله وحده يعلم لماذا قتل «عريس الباجور» زوجته في ليلة الدخلة؟ ماذا جنت هذه الفتاة لتلقى مصيرها بهذه الطريقة؟ ما الدافع الذي تهور معه الزوج لارتكاب جريمة بشعة بتلك الطريقة؟ أسئلة لم تكشف عنها التحقيقات الأولية في الجريمة التي هزت أرجاء محافظة المنوفية، بعدما توجهت أسرة «منار» لمباركة ابنتهم الزوجة الشابة في يوم الصباحية، فوجدوها مذبوحة، وقد سدد إليها عدة طعنات قاتلة، وجدت الزوجة الشابة وحيدة داخل الشقة غارقة في دمائها، بينما لم يعثروا على الزوج، دوت سيارات شرطة النجدة مصحوبة برجال البحث الجنائي لكشف غموض الجريمة البشعة.
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بتدابير.. تأييد إخلاء سبيل خالد بسيوني وجمال عبد الفتاح

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: جمال عبد الفتاح، خالد بسيوني، خالد محمود، عبد العزيز فضالي، أحمد محيي، وأيدت إخلاء سبيلهم بتدابير أمنية احترازية في القضية المقيدة برقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني.
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سقوط 6 مسجلين خطر بحوزتهم 15 كيلو حشيش بمنيا القمح

في إطار جهودها لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط الشرطي في شوارع وأنحاء مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، نجحت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منيا القمح برئاسة الرائد محمد عليوة، معاون مباحث المركز، من القبض على 6 متهمين عاطلين، وجميعهم مسجلين خطر، وبحوزتهم 15 كيلو حشيش، في أحد الأكمنة المعدة لضبطهم على الطريق الإقليمي، قبل أن يتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بتحريز المضبوطات، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
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بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الناشطين السياسيين خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح، بتدابير أمنية احترازية على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني بحقهما تفيد بحضورهما احتفالية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والمشاركة في فاعليات سياسية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف.
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