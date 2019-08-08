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«المهنيين السودانيين»: لن نشارك في المجلس السيادي

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص
السودان
السودان
أعلن تجمع المهنيين رفضه المشاركة في المجلس السيادي أو الحكومة الانتقالية، على أن يشارك في السلطة التشريعية كسلطة رقابية مستقلة، إذ قال في بيان صباح اليوم الخميس: «أبقى تجمع المهنيين السودانيين على قراراه بعدم المشاركة في السلطة الانتقالية المزمع تكوينها وذلك في مستوييها السيادي والتنفيذي على أن يشارك في السلطة التشريعية كسلطة رقابية مستقلة»، ويأتى هذا القرار على الرغم من أن تجمع المهنيين هو من أطلق الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وعلل تجمع المهنيين رفضه المشاركة بقوله إنه «مستمر طيلة الفترة الانتقالية بالمساهمة في رد الحقوق وإقامة الحكم الرشيد وترسيخ الديمقراطية والمساواة والحرية والعدالة.. ولا يزال السودانيون يطالبون بالعدالة لمقتل أكثر من 140 شخصا تقريبا منذ فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة.(اقرأ أيضا: «العسكري
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صحف سعودية: كشمير تغلي.. ولا شعارات في الحج

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، الأحداث التي يشهدها إقليم كشمير، كما أبرزت الصحف توتر الأوضاع في العاصمة اليمنية المؤقتة، واستعرضت العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "كشمير تغلي.. وسريناجار مدينة أشباح"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن كشمير تخضع لإغلاق شامل تفرضه السلطات الهندية، لليوم الثالث على التوالي، تحسبا لعنف، بعدما ألغت نيودلهي حكما ذاتيا دستوريا للإقليم الذي شهد مقتل متظاهر.
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صحف الإمارات: وضع مقلق بعدن والإفراج عن نائب البشير

تصدرت الأحداث في اليمن عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، وتناولت تطورات الأزمة بين إيران وطهران، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. وذكرت صحيفة "البيان" أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أن القيادة المشتركة للتحالف تتابع بقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن. وأكد العقيد المالكي الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، وأنها لن تقبل أي عبث بمصالح الشعب اليمني.
قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

العثور على جثة مجند إسرائيلي بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه عثر على جثة مجند بصفوفه، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مرجحًا وقوف فلسطينيين وراء قتله. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إنه عثر على جثة المجند، البالغ من العمر 18 عامًا، بين مستوطنتي أفرات ومجدال عوز، المقامتين على أراضٍ فلسطينية بين بيت لحم والخليل. وأوضح أن المجند كان في المرحلة الأولى من مسار تجنيده بالجيش، في مسار خاص بالمستوطنين.
الأسد وزوجته يستقبلان أبناء وبنات ضحايا الحرب 5

أول ظهور لبشار مع زوجته بعد تعافيها من السرطان (صور)

نشرت الرئاسة السورية صورا جديدة للرئيس بشار الأسد وقرينته أسماء، في أول ظهور مشترك لهما بعد شفائها من مرض السرطان. وأوضحت الرئاسة السورية، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أن الصور تم التقاطها أثناء استقبال الأسد وقرينته مجموعة من أبناء وبنات ضحايا الحرب من المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، برفقة أمهاتهم. وكتبت الرئاسة السورية: «بتفوقكم اليوم وتسلحكم بالعلم والمعرفة، تسيرون على دروب النور التي سار عليها آباؤكم حين بذلوا نفوسهم ليدفعوا عن سوريا عتمة الظلام وإرهاب الظلاميين».
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احتجاجات- شعبية- فى- السودان ‎

أمريكا تعلن موقفها من السودان خلال الفترة الانتقالية

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، اليوم الأربعاء،: إن "الولايات المتحدة ستقف إلى جانب الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية". وأضاف هيل خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السودانية "الخرطوم"، أن بلاده تركز على مساعدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية التي ستنطلق في الأيام المقبلة". وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل على مساعدة الشعب السوداني على جعل المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، تسير بدرجة من الشرعية التي يطلبها الشعب السوداني.
مظاهرات السودان

من التوقيع لتشكيل الحكومة.. الخطة الزمنية لتنفيذ اتفاق السودان

أعلنت المعارضة والمجلس العسكري السوداني التوقيع بشكل نهائي على الإعلان الدستوري 17 أغسطس، وهو ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية الأمر الذي يعد أحد أبرز مطالب المحتجين، وأوضحت مصادر لرويترز، أن تشكيل مجلس السيادة في السودان سيعلن يوم 18 أغسطس، فيما يعين رئيس الوزراء يوم 20 من الشهر ذاته، وتشكل الحكومة بعد ذلك بـ8 أيام، وسيعقد أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء بالسودان في أول سبتمبر، حسب المصادر ذاتها.
مظاهرات السودان

سنحرق كل شيء| ماذا وراء تهديد الإسلاميين في السودان؟

«استمعوا لنا أو سنحرق كل شيء»، كان هذا تهديدا حادا أطلقته الحركة الإسلامية في السودان نحو القوات المسلحة السودانية والمجلس العسكري السوداني، في محاولة منها لفرض نفسها على الساحة السياسية. التهديد لم يقتصر على ما سبق فقط، وإنما تعدى إلى التهديد بإعلان الجهاد في البلاد مؤكدين أن الحرب مع الإسلاميين أمر مكلف جدا وفواتيره عالية، وأنهم سيحرقون كل شيء إذا ما لم يستمع لهم، مشددة على أنهم يعرفون عن الجميع ما لا يعرفونه عن أنفسهم، على حد قولهم «إننا أبناء السجون والمعتقلات التي لا تزيدنا إلا إيمانا وتمسكا بقيمنا ومبادئنا».
النيابة السودانية

لماذا رفضت المعارضة السودانية تقرير مجزرة الاعتصام؟

أثار تقرير لجنة التحقيق في مقتل المعتصمين في السودان حالة من الغضب، بعد أن أرجعت اللجنة فض الاعتصام إلى تصرفات فردية اتهمت فيها عددا من الضباط، حيث وجه النائب العام في السودان تهما جنائية متعلقة بجرائم ضد الإنسانية بحق ضباط وعناصر من الدعم السريع، لدورهم في مجزرة فض اعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني الشهر الماضي. اللجنة وجهت في تقريرها الذي أعلنت عنه أمس، اتهامات إلى قادة عسكريين رفيعي المستوى أشارت إلى أسمائهم بالأحرف الأولى، بالإضافة إلى أفراد تحت إمرتهم وملثمين مدنيين مجهولين، بقتل عشرات المعتصمين السلميين وجرح المئات.
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