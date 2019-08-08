«المهنيين السودانيين»: لن نشارك في المجلس السيادي

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص

السودان

أعلن تجمع المهنيين رفضه المشاركة في المجلس السيادي أو الحكومة الانتقالية، على أن يشارك في السلطة التشريعية كسلطة رقابية مستقلة، إذ قال في بيان صباح اليوم الخميس: «أبقى تجمع المهنيين السودانيين على قراراه بعدم المشاركة في السلطة الانتقالية المزمع تكوينها وذلك في مستوييها السيادي والتنفيذي على أن يشارك في السلطة التشريعية كسلطة رقابية مستقلة»، ويأتى هذا القرار على الرغم من أن تجمع المهنيين هو من أطلق الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وعلل تجمع المهنيين رفضه المشاركة بقوله إنه «مستمر طيلة الفترة الانتقالية بالمساهمة في رد الحقوق وإقامة الحكم الرشيد وترسيخ الديمقراطية والمساواة والحرية والعدالة.. ولا يزال السودانيون يطالبون بالعدالة لمقتل أكثر من 140 شخصا تقريبا منذ فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة.(اقرأ أيضا: «العسكري