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«الإفتاء»: إرهاب اليمين العنصري يفوق «القاعدة وداعش»

تحرير:باهر القاضى ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م
داعش
داعش
ذكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء، أنه على أثر موجة الإرهاب التي تزامنت مع ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي، شهدت المجتمعات الغربية موجة مماثلة من إرهاب الجماعات اليمينية المتطرفة التي تتبنى خطابًا معاديا للمسلمين والمهاجرين بشكل عام، نتج عن هذا الصعود موجة من "الإرهاب المحلي" بلغت ذروتها بالأحداث الإرهابية في مسجدي "كرايست تشيرش" بنيوزلندا وهجومي "دايتون". وأوضح المرصد أنه حسب قاعدة بيانات مركز التقارير الاستقصائية التابع لمعهد الأمة، فإن حوادث "الإرهاب المحلي"، حسبما رصدت الدراسة قد رصدت "201 حادث إرهابي" داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وبيَّن المرصد أن 63 هجومًا من تلك الحوادث الإرهابية قام بها أشخاص ينتمون إلى تنظيمات دينية مثل داعش وتنظيم القاعدة. في حين نفذ المتطرفون اليمينيون 115 هجومًا. وأشار إلى أنه في حين تم إحباط (76%) من هجمات التنظيمات الإرهابية ذات الخلفية الدينية، فقد تم إحباط (35%) من هجمات التنظيمات اليمينية المتطرفة؛
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شرطة-ميلانو (1)

طعنات في رقبته.. تفاصيل مقتل مواطن مصري بإيطاليا

أصدر الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي في ميلانو، التابع للوزارة، بمتابعة حادث مقتل الشاب المصري ،«ميلاد شاكر كامل جرجس"، وعمره 30 عاما، وترجع جذوره إلى محافظة أسيوط، إذ لقي حتفه في مدينة ميلانو الإيطالية، والتى يقيم بها، حيث يعمل في مجال التشييد والبناء. ووجه سعفان المكتب بمتابعة سير التحقيقات الجارية من جانب السلطات الإيطالية، بالتعاون مع القنصلية المصرية، وإنهاء الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان لأرض الوطن، والوقوف على مستحقاته لدى جهة عمله.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يكلف بسرعة صرف تعويضات أسر شهداء معهد الأورام

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بدعوة أعضاء الحكومة إلى الوقوف دقيقة حداد، على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط معهد الأورام. وأكد على تعامل الحكومة السريع مع الحادث، من خلال التحرك الفوري للوزراء المعنيين، سواء في إطار رعاية المصابين، وتقديم سبل العناية الطبية الكاملة لهم، لافتاً إلى تكليف رئيس الجمهورية بسرعة صرف التعويضات والمعاشات للمصابين وأسر الشهداء، والبدء على الفور في أعمال إصلاح مبنى معهد الأورام.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (19)

الحكومة تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء معهد الأورام

انطلق اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة للمرة الثانية، وبدأت الحكومة اجتماعها بدقيقة حداد على شهداء ضحايا حادث معهد الأورام الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن عدد من الضحايا ما بين شهداء ومصابين. وكان قد أكد رئيس الوزراء، أن هناك توجها للدولة أن تصبح مدينة العلمين الجديدة مستدامة بمعنى أن تعمل طوال العام، وليس مصيفا فقط، وبالتالي ستقوم الحكومة بعقد عدد من الاجتماعات في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
تامر-الرفاعى

القوات المسلحة: تدريبات جوية قد ينتج عنها اختراق لحاجز الصوت

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أنه اعتبارا من الساعة 12 ظهر اليوم، ستقوم القوات الجوية ببعض التدريبات قد ينتج عنها سماع اختراق لحاجز الصوت
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الحوثيون

حقيقة استهداف الحوثيين قاعدة جوية بالسعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، قائلا: "إنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيات الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية"، واصفا أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيات.
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الجيش اليمني: الحسم العسكري السبيل لإعادة الشرعية

صرح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، أن الحسم العسكري هو السبيل لحماية الشعب اليمني من عمليات القتل الممنهج، الذي ترتكبه المليشيا الحوثية الانقلابية، والتي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جراء الغارات التي شنها طيران التحالف العربي، والعمليات التي ينفذها الجيش، لافتا إلى استمرار العمليات العسكرية للسيطرة على باقي المدن اليمنية، إذ أن المليشيا الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بجبهات كثيرة في محافظات: الجوف وصعدة وحجة ومأرب شمالي اليمن، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء.
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تمديد دفع تعويضات هجمات 11 سبتمبر حتى عام 2092

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة مشروع قانون يمدد تمويل دفع تعويضات للمسعفين والجرحى الذين أصيبوا خلال هجمات 11 سبتمبر حتى عام 2092، أي بما يسمح بتعويض الأشخاص الذين ساعدوا في عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وسط ظروف محفوفة بالمخاطر بشكل دائم. وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن القانون ينص على تأمين تمويل بمليارات الدولارات لصندوق التعويضات، بما في ذلك نحو 10 مليارات مخصصة للعقد المقبل، تم إقراره بموافقة 97 عضوا بالمجلس مقابل معارضة اثنين.
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وزير الأوقاف: الإخوان على استعداد للتحالف مع الشيطان

حذر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من خطر جماعة الإخوان الإرهابية، إذ أن شعارها الوحيد (نحكم أو نقتل ونخرب وندمر، ونهلك الحرث والنسل ونحرق الأخضر واليابس)، فالدنيا إما أن تكون لهم أو لا تكون لغيرهم، قائلا: "إن الإخوان يزعمون أنهم جماعة الله المختارة، وإن ما سواهم طبقة أخرى دون طبقتهم، حيث أن هذه الجماعة الإرهابية لم تكف منذ نشأتها ولن تكف عن إلحاق الأذى بأوطانها، لأمرين: الأول عمالتها وخيانتها وكونها أداة طيعة في يد أعداء أمتنا العربية، والثاني: إيمانها بأن سلطانها لا يبنى إلا على أنقاض دولها".
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