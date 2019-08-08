«الإفتاء»: إرهاب اليمين العنصري يفوق «القاعدة وداعش»

تحرير:باهر القاضى ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م

داعش

ذكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء، أنه على أثر موجة الإرهاب التي تزامنت مع ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي، شهدت المجتمعات الغربية موجة مماثلة من إرهاب الجماعات اليمينية المتطرفة التي تتبنى خطابًا معاديا للمسلمين والمهاجرين بشكل عام، نتج عن هذا الصعود موجة من "الإرهاب المحلي" بلغت ذروتها بالأحداث الإرهابية في مسجدي "كرايست تشيرش" بنيوزلندا وهجومي "دايتون". وأوضح المرصد أنه حسب قاعدة بيانات مركز التقارير الاستقصائية التابع لمعهد الأمة، فإن حوادث "الإرهاب المحلي"، حسبما رصدت الدراسة قد رصدت "201 حادث إرهابي" داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وبيَّن المرصد أن 63 هجومًا من تلك الحوادث الإرهابية قام بها أشخاص ينتمون إلى تنظيمات دينية مثل داعش وتنظيم القاعدة. في حين نفذ المتطرفون اليمينيون 115 هجومًا. وأشار إلى أنه في حين تم إحباط (76%) من هجمات التنظيمات الإرهابية ذات الخلفية الدينية، فقد تم إحباط (35%) من هجمات التنظيمات اليمينية المتطرفة؛