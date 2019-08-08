رفض الزواج بها.. حبس قاتل عجوز وحفيدتها في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

صورة أرشيفية

أصدرت نيابة ديرب نجم العامة، برئاسة المستشار جمعة الششتاوي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بحبس شاب في بداية العقد الرابع من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل والدة صديقه، ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، على أثر خلافات بينهما سببها وجود علاقة غير شرعية تربطه بالعجوز، التي طلبت منه الزواج عرفيا، لكنه رفض وقتلها هي وحفيدتها.

البداية كانت بورود بلاغ بالعثور على كل من «آ. ع. ع» 65 عامًا، بائعة فاكهة، وحفيدتها «ح. أ. ع» 3 سنوات، مقتولتين داخل منزل الأولى بناحية شارع «المرور» ببندر مركز ومدينة ديرب نجم. تبين من التحريات والمعاينة الأولية العثور على الجثتين بهما ضربات بأنحاء متفرقة بالرأس،

البداية كانت بورود بلاغ بالعثور على كل من «آ. ع. ع» 65 عامًا، بائعة فاكهة، وحفيدتها «ح. أ. ع» 3 سنوات، مقتولتين داخل منزل الأولى بناحية شارع «المرور» ببندر مركز ومدينة ديرب نجم.



تبين من التحريات والمعاينة الأولية العثور على الجثتين بهما ضربات بأنحاء متفرقة بالرأس، بينما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق نجل العجوز، ويُدعى «إبراهيم. ص»، 30 عامًا، إذ قتلها وتخلص من الطفلة بعدما شاهدته رفقة جدتها في المنزل، ونشبت بينهما خلافات سببها علاقة عاطفية غير شرعية، وانتهى الخلاف بالقتل، الذي طال الصغيرة خوفًا من كشف العلاقة، قبل أن يبعثر القاتل محتويات المنزل ويهرب إلى مدينة العاشر من رمضان، لكن جرى ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.





