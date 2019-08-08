رياضة

رئيس سموحة يكشف قيمة انتقال حمدي زكي للإسماعيلي

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
فرج عامر
فرج عامر
كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، قيمة صفقة انتقال محمد حمدي زكي، مهاجم الفريق السكندري، إلى الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وكتب عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «شكرًا محمد حمدي زكى لاعب سموحة الكبير في كرة القدم الذي انتقل أمس إلى الإسماعيلي بعد أن قدم كل ما لديه من مجهود بإخلاص وأمانة لخدمة نادي سموحة ونتمنى له التوفيق والنجاح في تجربته الجديدة»، متابعًا: «للعلم سموحة اشتراه من الأهلي منذ 3 سنوات نظير مليون جنيه، وما تحصلنا علية 2.1 مليون جنيه».
وأعلن نادي الإسماعيلي تعاقده رسميا مع جناح سموحة محمد حمدي زكي، ووقع اللاعب على عقود انضمامه لقلعة الدراويش لمدة 3 سنوات في حضور وكيلي أعماله ميدو حزين وسيد مرعي، جاء التعاقد مع زكي بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق السكندري بقيادة حسام حسن. وشارك صاحب الـ27 عاما مع سموحة منذ انضمامه للفريق في
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فيليب-كوتينيو (2)

هل يرحل كوتينيو عن برشلونة؟.. فالفيردي يجيب

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن مصير الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو مع البارسا، وذلك حسبما أفاد عقب الفوز على نابولي بهدفين مقابل هدف. وقال فالفيردي ملمحًا لبقاء اللاعب الموهوب مع البارسا: «نحن نعول على كوتينيو، فسوق الانتقالات الصيفية ما زالت مفتوحة، لكنني أتوقع بقاءه معنا هذا الموسم. كوتينيو معنا حتى الآن، وعدم مشاركته في مباراة نابولي تعود إلى أنه تدرب مرتين منذ انضمامه للفريق مثل مواطنه آرثر والتشيلي أرتورو فيدال، وسنرى إذا كان بمقدور هؤلاء الثلاثة اللعب يوم السبت لبعض الدقائق أمام نابولي، أم لا».
فالفيردي‎

«غياب ميسي والمشاركة الأولى لفيربو».. فالفيردي يتحدث

أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه أمام نابولي، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين فجر الخميس، في ولاية ميامي، ضمن جولة الفريق الكتالوني الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت بفوز البارسا بهدفين مقابل هدف. وأكد فالفيردي أنه يسعى للاعتماد على كل اللاعبين خلال الفترة الحالية من أجل الاستقرار على أفضل تشكيلة يخوض بها فريقه مباريات الموسم الجديد، مضيفا: «أحاول الاعتماد على جميع اللاعبين، من أجل تجربة الجميع قبل انطلاق الموسم الجديد رسميا».
محمد صلاح

بيانات جديدة بسبب العنصرية ضد محمد صلاح

أصدرت شرطة مقاطعة ميرسيسايد الإنجليزية بيانا بشأن واقعة العنصرية ضد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن تعرض صلاح لهجوم عنصري من قبَل أحد مشجعي إيفرتون عبر تويتر. وقال بيان شرطة مقاطعة ميرسيسايد: "نحن على دراية بتغريدة عنصرية نُشرت في ما يتعلق بلاعب كرة قدم في ليفربول، وشاركها الآخرون، وسنحقق في الأمر، ولن يتم التسامح مع جريمة الكراهية بأي شكل من الأشكال ومع الذين يستخدمون الإنترنت لاستهداف الآخرين، والذين يرتكبون جريمة جنائية مثل جريمة الكراهية عند القيام بذلك، يحتاجون إلى فهم أنهم ليسوا خارج نطاق القانون".
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سموحة يرفض عرضا عراقيا لاستعارة حسام حسن

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تمسكه ببقاء حسام حسن، هدّاف الفريق رغم تلقي عرض مُغرٍ من الشرطة العراقي لاستعارته في الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. رئيس نادي سموحة أكد في تصريحات سابقة، وجود رغبة من ناديي الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع حسام حسن، صاحب الـ25 عاما، الذي انتقل إلى الأمواج الزرقاء آتيًا من الداخلية في يناير 2016، وتألق مع الفريق السكندري في الموسم الماضي بإحراز 11 هدفا خلال 28 مباراة بجميع المسابقات.
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فكري صالح: الزمالك سيعاني بسبب ضم عواد وأبو جبل

أكد فكري صالح، مدرب حراس المنتخب الوطني لكرة القدم الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيعاني في الموسم الجديد (2019- 2020)، بسبب ضم محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي السابق، ومحمد أبو جبل، حارس سموحة، خاصة بعد عودة محمود عبد الرحيم (جنش)، الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، موضحًا في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء: «الثلاثي يريد حجز مكان أساسي في التشكيل لأن هذا الثلاثي يمثل مستقبل حراسة المرمى في منتخب مصر الذي لن يضم إلا واحدا منهم».
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رئيس سموحة: هذه أقوى صفقة للزمالك بالميركاتو الصيفي

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن أقوى صفقة نجح الزمالك في ضمها خلال الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، إذ كتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «أبو جبل أقوى صفقة عملها الزمالك، أبو جبل عملاق شكلا وفعلا، والأيام سوف تثبت هذا الكلام، أبو جبل أحسن حارس مرمى في مصر في رد فعله السريع وصد الانفرادات، ولولا رغبته في الانتقال للزمالك وإصراره على ذلك لَما كنا تركناه، على الرغم من وجود طلب كبير على الفوز به داخل مصر وخارجها».
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سموحة يضم حارس الزمالك لمدة 3 مواسم

أعلن عمر صلاح، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن توقيع عقود الانتقال لنادي سموحة لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل، وجاء توقيع حارس القلعة البيضاء على عقود الانتقال لسموحة بعد المفاوضات التي أجراها مسؤولو النادي السكندري للتعاقد معه. وحضر جلسة توقيع العقود كل من والد عمر صلاح وسيد مرعي وكيل اللاعبين ومسؤولي النادي السكندري، لتنتهي مسيرة الحارس الشاب مع نادي الزمالك. وتعاقد الزمالك مع الثنائي محمد أبو جبل قادمًا من سموحة ومحمد صبحي قادمًا من بتروجت.
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