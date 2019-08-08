رئيس سموحة يكشف قيمة انتقال حمدي زكي للإسماعيلي

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

فرج عامر

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، قيمة صفقة انتقال محمد حمدي زكي، مهاجم الفريق السكندري، إلى الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وكتب عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «شكرًا محمد حمدي زكى لاعب سموحة الكبير في كرة القدم الذي انتقل أمس إلى الإسماعيلي بعد أن قدم كل ما لديه من مجهود بإخلاص وأمانة لخدمة نادي سموحة ونتمنى له التوفيق والنجاح في تجربته الجديدة»، متابعًا: «للعلم سموحة اشتراه من الأهلي منذ 3 سنوات نظير مليون جنيه، وما تحصلنا علية 2.1 مليون جنيه».

وأعلن نادي الإسماعيلي تعاقده رسميا مع جناح سموحة محمد حمدي زكي، ووقع اللاعب على عقود انضمامه لقلعة الدراويش لمدة 3 سنوات في حضور وكيلي أعماله ميدو حزين وسيد مرعي، جاء التعاقد مع زكي بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق السكندري بقيادة حسام حسن. وشارك صاحب الـ27 عاما مع سموحة منذ انضمامه للفريق في