جريمة

«الكبوت» قتل وأصاب 7 بقنا.. خرجوا لشراء أغراض العيد

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
محافظ قنا
محافظ قنا
شهد طريق مصر- أسوان الشرقي بمحافظة قنا حادثا مروريا مروعا، تحولت خلاله بهجة 7 مواطنين بالعيد إلى مأساة توفى خلالها 3 منهم وتعرض الباقون لإصابات خطيرة، جراء حادث مروري على الطريق، حيث انقلبت سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها إلى مركز دشنا، بقصد شراء مستلزمات العيد، واستغاث الأهالي والمارة ممّن شهدوا الحادث بشرطة النجدة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى أقرب مستشفى، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادث لتسيير الحركة على الطريق.
تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز دشنا بوقوع حادث مروري على طريق مصر- أسوان الشرقى، بزمام قرية السمطا التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، حيث انقلبت سيارة نصف نقل "كبوت"، ما تسبب فى مصرع 3 أشخاص أحدهم ما زال مجهول الهوية، وجار التحري بشأنه للوقوف على هويته، والضحيتان الأخريان هما أحمد
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سقوط-أسانسير

«متعلقون في الهوا» إنقاذ 3 موظفين تعطل بهم الأسانسير

نجحت قوة من رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية بالقاهرة، في استخراج 3 موظفين عالقين داخل مصعد عقار بمنطقة النزهة، قبل تعريض حياتهم للخطر، وذلك في ضوء البلاغ الذي تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة بتعطل المصعد الكهربائي الخاص بأحد العقارات، واحتجاز ثلاثة مواطنين بداخله، وقدم الأهالي الشكر لأجهزة الأمن على حسن وسرعة استجابتهم لبلاغهم على وجه السرعة، وإنقاذ أرواحهم، عقب قضاء وقت كبير داخل المصعد لم يخلُ من نوبات الهلع والذعر، إذ لم يكن بمقدورهم معرفة سبب تعطل المصعد.
أحداث-شغب-وعنف-من الثورة (3)

«هتاف وتنحي الرشيدي» محطات مهمة بقضية «مسجد الفتح»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما، سبق الحكم عليهم «غيابيا» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الفتح»، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، وهي الأحداث التي وقعت في غضون شهر أغسطس من عام 2013، بمنطقة رمسيس ومحيط مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلا، وأصيب خلالها 59 آخرون، بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
جثة-فتاة

جثتان لشاب ومسن بالسلام في 48 ساعة.. من الجاني؟

جثتان في أقل من 48 ساعة، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور عليهما في منطقة السلام بالقاهرة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعتين، للتصرف في الجثتين اللتين وُجدتا في الشارع، غير أن العامل المشترك في الواقعتين هو تكييفهما على أنهما توفيا نتيجة تناولهما جرعة زائدة من مخدر الأستروكس، في الوقت الذي يعكف فيه رجال المباحث على القيام بأعمال البحث والتحري عن تفاصيل وخيوط كل واقعة على حدة، وصولا إلى أى نتيجة تقود فريق البحث الجنائي المشكّل لكشف ملابسات وظروف العثور عليهما كاملةً وعلى وجه الدقة.
محكمة-ارشفية

«خلية طنطا» وطلاب بيلا أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتتنوع بين قضايا وجرائم الإرهاب، وكذلك وقائع الفساد المالي، بجانب القضايا الإدارية، ومن المنتظر اليوم أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على 7 متهمين فى إعادة محاكمتهم فى اتهامهم وآخرين بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، في القضية المعروفة بـ"خلية طنطا الإرهابية"، بعدما كانت الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.
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تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (6)

تصادم يعطل محور جوزيف تيتو وتدخلات لفتح الطريق

تسيطر حالة من التكدس المروري على محور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية اليوم الأحد، وذلك جراء حادث مروري شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، بينما تعطلت حركة المرور بسبب السيارتين المتصادمتين، وعلى الفور وصلت إلى مكان الحادث أوناش المرور، وجار العمل على فتح الطريق جزئيًا لحين رفع السيارتين المتصادمتين وفتح الطريق بكامل طاقته، فيما تم الاستعانة بخدمات إضافية لتسيير الحركة ومنع التكتلات المرورية فى نطاق موقع الحادث.
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مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بسوهاج

لقى 5 أشخاص بينهم 3 طلاب مصرعهم، وأصيب 2 آخرين، في انقلاب سيارة أجرة داخل ترعة عقب تصادم مع سيارة أخري علي الطريق الزراعي بناحية قرية الجلايلة مركز دار السلام، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثث والمصابين. تلقي اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارتين بترعة الفاروقية بناحية الجلايلة، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة اجرة قيادة "رمضان. م. ا" 40 عاما سائق ويقيم مركز جرجا اصطدمت بها من الخلف سيارة ملاكي سوهاج قيادة "هيثم. و. ف" 31 عاما سائق، ما أدى إلى انقلابهما بالترعة المجاورة للطريق.
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إصابة 14 عاملا زراعيا في حادث تصادم بالدلنجات

أصيب 14 شخصا، اليوم السبت، بكدمات وخدوش وكسور إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية على طريق أحمد رامي البستان بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم جميعا لمستشفى الدلنجات العام لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها، إذ تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من المقدم حاتم محمد السمري نائب مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية على طريق أحمد رامي.
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تكدس أعلى «الأتوستراد» بسبب تصادم سيارتين

شهد محور الأتوستراد حادثا مروريا، تصادمت خلاله سيارتان جراء السرعة الزائدة وعدم الالتزام بتعليمات القيادة وترك مسافة أمان بين السيارتين المتصادمتين. وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور أعلى الطريق، بينما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتسيير حركة السيارات، فور تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الأتوستراد بوقوع حادث مرورى.
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