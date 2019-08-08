«الكبوت» قتل وأصاب 7 بقنا.. خرجوا لشراء أغراض العيد

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

محافظ قنا

شهد طريق مصر- أسوان الشرقي بمحافظة قنا حادثا مروريا مروعا، تحولت خلاله بهجة 7 مواطنين بالعيد إلى مأساة توفى خلالها 3 منهم وتعرض الباقون لإصابات خطيرة، جراء حادث مروري على الطريق، حيث انقلبت سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها إلى مركز دشنا، بقصد شراء مستلزمات العيد، واستغاث الأهالي والمارة ممّن شهدوا الحادث بشرطة النجدة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى أقرب مستشفى، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادث لتسيير الحركة على الطريق.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز دشنا بوقوع حادث مروري على طريق مصر- أسوان الشرقى، بزمام قرية السمطا التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، حيث انقلبت سيارة نصف نقل "كبوت"، ما تسبب فى مصرع 3 أشخاص أحدهم ما زال مجهول الهوية، وجار التحري بشأنه للوقوف على هويته، والضحيتان الأخريان هما أحمد

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز دشنا بوقوع حادث مروري على طريق مصر- أسوان الشرقى، بزمام قرية السمطا التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، حيث انقلبت سيارة نصف نقل "كبوت"، ما تسبب فى مصرع 3 أشخاص أحدهم ما زال مجهول الهوية، وجار التحري بشأنه للوقوف على هويته، والضحيتان الأخريان هما أحمد حسين حنفي، 66 سنة، وأحمد كمال أحمد، 25 سنة، كما تسبب الحادث فى إصابة 4 أشخاص آخرين من مستقلي السيارة.



تبين من خلال الفحص أن السيارة التى تعرضت للحادث عبارة عن سيارة نصف نقل "كبوت" استقلها الضحايا فى طريقهم إلى مركز دشنا، بقصد شراء مستلزمات العيد، إلا أن عجلة القيادة اختلت فى يد قائدها، ما تسبب فى انقلاب السيارة، ومصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين.



