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باكستان تُعلق حركة القطارات مع الهند

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
السكة الحديد الباكستانية
السكة الحديد الباكستانية
أعلن شيخ راشد أحمد وزير السكك الحديدية الباكستاني، تعليق الحكومة الباكستانية حركة القطارات مع الهند، بعد إلغاء «نيودلهي» الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، ويأتى هذا القرار استمرارا للتصعيد بين البلدين بعدما قررت باكستان، أمس، سحب دبلوماسيها من نيودلهي، وطرد دبلوماسي الهند من أراضيها، وذلك ردا على قرار الهند حول كشمير، بحسب الخارجية الباكستانية. وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية، أن اجتماعًا للجنة الأمن القومي بالحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة القرارات التصعيدية مثل تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند، وتعليق التجارة الثنائية، ومراجعة الترتيبات الثنائية، ورفع القضية إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي".(اقرأ أيضا: اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق بسبب قضية فساد مع قطر وقالت باكستان: إنها "ستستخدم
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بوريس-جونسون (2)

مخاوف من نقص الأغذية لشهور في بريطانيا

حذر اتحاد الأغذية والمشروبات في بريطانيا من احتمال أن تواجه بريطانيا نقصا في بعض الأغذية الطازجة على مدى أسابيع أو شهور، إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، حذرت سلاسل متاجر للتجزئة مثل تيسكو من أن الخروج من الاتحاد، المقرر في 31 أكتوبر، بدون اتفاق، سيمثل مشكلة، إذ أن كثيرًا من المنتجات الطازجة يتم استيرادها، كما يجري ملء المستودعات قبل موسم عطلات عيد الميلاد. ونقلت وكالة «رويترز» عن تيم ريكروفت، رئيس العمليات في اتحاد الأغذية والمشروبات قوله: «لن نجوع لكن سيحدث نقص في الأغذية الطازجة وبعض المكونات».
مروحية تايجر الألمانية

ألمانيا توقف تشغيل مروحيات «تايجر»

أفادت مجلة دير شبيجل الألمانية، الأربعاء، بأن القوات المسلحة الألمانية أوقفت تشغيل كل طائرات الهليكوبتر من طراز تايجر «النمر». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت المجلة إن يوروكوبتر، وهي وحدة تابعة لشركة إيرباص، حذرت من أن أحد مكونات مروحة الطائرة معرض للتلف مما قد يؤدي إلى تحطمها. ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الدفاع للتعقيب، بحسب وكالة «رويترز». ولقي طيار ألماني مصرعه وأصيب آخر في تحطم طائرة من إنتاج يوروكوبتر الشهر الماضي. وكان تقرير صحفي قد كشف، في وقت سابق، عن قلة جاهزية جزء كبير من أنظمة تسلح مهمة في الجيش الألماني.
ترامب-اردوغان

أمريكا تتفق مع تركيا على إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا

أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات سريعة استجابة لمطالب تركيا الأمنية. ووفقا للسفارة، فسيكون هدف هذا المركز إدارة التوترات بين المقاتلين الأكراد والقوات التركية في شمال سوريا، بحسب "فرانس برس". وأضاف البيان، أن الجانبين اتفقا على تطبيق أولى الإجراءات الهادفة إلى تبديد المخاوف التركية بدون تأخير، موضحا "في هذا الإطار إنشاء وبسرعة مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة بالاشتراك مع الولايات المتحدة".
عمران-خان

في تصعيد خطير.. باكستان تطرد دبلوماسيي الهند

قررت باكستان، اليوم الأربعاء، سحب دبلوماسيها من نيودلهي، وطرد دبلوماسي الهند من أراضيها، وذلك ردا على قرار الهند حول كشمير، بحسب الخارجية الباكستانية. وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية، أن اجتماعًا للجنة الأمن القومي بالحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، خلص إلى قرارات بـ"تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند، وتعليق التجارة الثنائية، ومراجعة الترتيبات الثنائية، ورفع القضية إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي".
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عمران-خان

في تصعيد خطير.. باكستان تطرد دبلوماسيي الهند

قررت باكستان، اليوم الأربعاء، سحب دبلوماسيها من نيودلهي، وطرد دبلوماسي الهند من أراضيها، وذلك ردا على قرار الهند حول كشمير، بحسب الخارجية الباكستانية. وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية، أن اجتماعًا للجنة الأمن القومي بالحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، خلص إلى قرارات بـ"تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند، وتعليق التجارة الثنائية، ومراجعة الترتيبات الثنائية، ورفع القضية إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي".
الهند-وباكستان

هل يشعل إلغاء المادة 370 الحرب بين الهند وباكستان؟

يبدو أن التوترات التي اندلعت في بداية العام الجاري بين الهند وجارتها باكستان، بسبب الخلاف على سيادة منطقة "كشمير"، في طريقها للاندلاع مرة أخرى، إذ ألغت الحكومة الهندية مادة من دستور البلاد تمنح كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وضعا خاصا في خطوة غير مسبوقة من المحتمل أن تثير الاضطرابات. وتضمن المادة 370 من الدستور الهندي صلاحيات هائلة تمنح الحكم الذاتي للولاية ذات الأغلبية المسلمة، حيث إن المنطقة كلها متنازع عليها بين الهند وباكستان، وتطالب كل منها بالسيطرة عليها بشكل كامل، ولكن تسيطر إسلام آباد ونيودلهي على أجزاء منها فقط.
قطار (2)

الحكومة: منشآت وخطوط السكة الحديد وحرمها أموال عامة

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك الحديد. ونصت التعديلات على أنه «تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر، من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم».
قطار (1)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الأربعاء، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير. وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط القاهرة/ أسيوط 30 دقيقة، وأسيوط/ أسوان 30 دقيقة، وعلى خط بنها/ بورسعيد 30 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التحديات في بعض مواقع العمل.
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