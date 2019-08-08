تطور جديد في قضية قتل محامٍ وإصابة آخر في شبرا
تحرير:هيثم بطاح
٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
صورة أرشيفية
أحالت نيابة جنوب بنها الكلية، شقيقين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بقتل محام وإصابة زميله بعد إطلاق الرصاص عليهما، في أثناء قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى، فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى.
ترجع بداية الواقعة إلى تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
وبالتحري تبين أن المجنى عليه يدعى "محمد. ز- 35 عاما"، محام، تعرض زميله "همام. أ- 37 عاما" محام، لسرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما فرّغ الكاميرات شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها قام بالاتصال به لمقابلته، وفي أثناء سيرهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، شاهدا السيارة التي استُخدمت فى واقعة السرقة.
وقام
وبالتحري تبين أن المجنى عليه يدعى "محمد. ز- 35 عاما"، محام، تعرض زميله "همام. أ- 37 عاما" محام، لسرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما فرّغ الكاميرات شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها قام بالاتصال به لمقابلته، وفي أثناء سيرهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، شاهدا السيارة التي استُخدمت فى واقعة السرقة.
وقام المحاميان بالتحفظ على السيارة ووجدا بها بعض المسروقات، وعندما حاولا ضبط سائق السيارة قام بالهرب، وقام اثنان بإطلاق النار، ما أصاب المجنى عليه الأول بطلقة في الصدر توفي على أثرها، والثاني بالكتف.
وأكدت التحريات أن وراء الواقعة "حسن. م. م- 36 عاما" صاحب مكتبة، وشقيقه "إبراهيم" وشهرته "فليس"، 38 عاما، عاطل.
بالعرض على النيابة أصدرت قرارها بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات برقم 1531 كلى جنوب بنها.