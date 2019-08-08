جريمة

تطور جديد في قضية قتل محامٍ وإصابة آخر في شبرا

تحرير:هيثم بطاح ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحالت نيابة جنوب بنها الكلية، شقيقين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بقتل محام وإصابة زميله بعد إطلاق الرصاص عليهما، في أثناء قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى، فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى. ترجع بداية الواقعة إلى تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
وبالتحري تبين أن المجنى عليه يدعى "محمد. ز- 35 عاما"، محام، تعرض زميله "همام. أ- 37 عاما" محام، لسرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما فرّغ الكاميرات شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها قام بالاتصال به لمقابلته، وفي أثناء سيرهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، شاهدا السيارة التي استُخدمت فى واقعة السرقة. وقام
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تنظيم-داعش-في-ليبيا

«خطف وقتل وإرهاب» تفاصيل تحقيقات «تخابر خلية الردع»

تفاصيل جديدة حملتها أوراق التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع عامل بمحافظة الفيوم؛ لاتهامه بالتخابر لصالح «خلية الردع بليبيا» وتنظيم داعش الإرهابي، قبل أن تأمر النيابة بإحالته محبوسًا مع 9 آخرين "هاربين"، بينهم 4 يحملون الجنسية الليبية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك لاتهامهم بالتخابر لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، إلى جانب قيامهم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين المصريين إلى ليبيا عبر الحدود الغربية، بغرض ارتكاب جرائم تضر بمصلحة البلاد.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (14)

ارتفاع ضحايا تفجير معهد الأورام إلى 23 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث الانفجار أمام معهد الأورام الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي، وسط حالة من الحزن الشديد، جراء فقد أكثر من 20 شخصا من عائلة واحدة، كانوا فى طريق عودتهم من حفل خطبة، واصطدمت بهم سيارة الإرهابي التى كان ينقل فيها متفجرات، فانفجرت بهم أمام مقر معهد الأورام.
انهيار-عقار-فى-الاسكندرية (4)

انهيار عقار بالزيتون.. ومصرع موظف وإصابة 3 آخرين

انهار عقار مكون من 6 طوابق، اليوم الخميس، بمنطقة الزيتون في القاهرة، وتم انتشال جثة موظف من أسفل الأنقاض، لقى مصرعه جراء الانهيار، بينما أصيب 3 آخرون، وتباشر النيابة العامة التحقيق وأمرت بنقل جثة المتوفى للمستشفى تحت تصرفها، بينما يتلقى المصابون الإسعافات اللازمة، وأجرت النيابة معاينة لموقع الحادث، وطلبت ترخيص العقار المنهار من حى الزيتون وتشكيل لجنة هندسية فنية لإعداد تقرير بشأنه، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
سقوط-أسانسير

«متعلقون في الهوا» إنقاذ 3 موظفين تعطل بهم الأسانسير

نجحت قوة من رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية بالقاهرة، في استخراج 3 موظفين عالقين داخل مصعد عقار بمنطقة النزهة، قبل تعريض حياتهم للخطر، وذلك في ضوء البلاغ الذي تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة بتعطل المصعد الكهربائي الخاص بأحد العقارات، واحتجاز ثلاثة مواطنين بداخله، وقدم الأهالي الشكر لأجهزة الأمن على حسن وسرعة استجابتهم لبلاغهم على وجه السرعة، وإنقاذ أرواحهم، عقب قضاء وقت كبير داخل المصعد لم يخلُ من نوبات الهلع والذعر، إذ لم يكن بمقدورهم معرفة سبب تعطل المصعد.
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تشكيل-عصابة

ذهب وألماظ وعملة.. ليلة سقوط عصابة المغامرين الخمسة

4 عاطلين وسائق كانوا نواة أحد أخطر التشكيلات العصابية لسرقة الشقق السكنية بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية. جلسة أصدقاء عادية جمعتهم معًا، تدفقت الأفكار خلالها بحثا عن ملاذ آمن يقيهم ويلات الفقر، تقطعت بهم السبل حتى وجدوا ضالتهم بفضل وساوس الشيطان الذي قادهم إلى عالم الإجرام، إذ خُيل إليهم أنه طوق النجاة الذي سينتشلهم من أزماتهم المالية التي تحكم قبضتها عليهم يوما تلو الآخر، فاتخذوا قرارا مصيريا بتأسيس تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ أعمال السرقة.
محكمة-ارشفية

قتلا الزوج ليمارسا الحب.. الإعدام لربة منزل وعشيقها

قضت محكمة جنايات بنها الدائره الخامسة برئاسة المستشار محمود البريدي، إحالة أوراق ربة منزل وعاطل لفضيلة المفتي للتصديق على الحكم بإعدامهم، لقيامهما بقتل زوج الأولى وإلقاء جثة في الشارع بالعبور، وحددت المحكمة جلسة الرابع من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. تعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا من "أمنيه. أ - 21 عامًا" ربة منزل بعثورها على جثة زوجها "صبري. أ. ه - 38 عامًا" مصاب بعدة طعنات نافذه وبه آثار خنق حول الرقبة ملقاة أمام باب منزلهما فى الشارع بالعبور.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

طلقة خرطوش تنهي صراع الميراث بين مسجل خطر وشقيقته

قُتل مسجل خطر على يد نجل شقيقته، بشبين القناطر، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بسبب الميراث، إذ أطلق عليه النار فأرداه قتيلًا. وتلقى مركز الشرطة إشارة من المستشفى العام بوصول المدعو "أسامة. ا. م- 45 عاما"، مسجل شقى خطر سرقات، وسابق اتهامه في 28 قضية سرقة بالإكراه، مصابا بطلق نارى (خرطوش) بالأذن اليمنى وجروح بالوجه ونزيف من الفم والأذن، وتم حجزه للعلاج وتوفى في أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
سجن

تجديد حبس شقيقين في قتل محام وإصابة آخر بشبرا الخيمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل محامٍ وإصابة آخر أثناء محاولتهما ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثاني فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
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