بيانات جديدة بسبب العنصرية ضد محمد صلاح

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

محمد صلاح

أصدرت شرطة مقاطعة ميرسيسايد الإنجليزية بيانا بشأن واقعة العنصرية ضد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن تعرض صلاح لهجوم عنصري من قبَل أحد مشجعي إيفرتون عبر تويتر. وقال بيان شرطة مقاطعة ميرسيسايد: "نحن على دراية بتغريدة عنصرية نُشرت في ما يتعلق بلاعب كرة قدم في ليفربول، وشاركها الآخرون، وسنحقق في الأمر، ولن يتم التسامح مع جريمة الكراهية بأي شكل من الأشكال ومع الذين يستخدمون الإنترنت لاستهداف الآخرين، والذين يرتكبون جريمة جنائية مثل جريمة الكراهية عند القيام بذلك، يحتاجون إلى فهم أنهم ليسوا خارج نطاق القانون".

كما أصدر نادي إيفرتون بيانا، قال فيه: "يدين نادي إيفرتون بكل قوة أي نوع من العنصرية، وشاركنا التغريدات مع السلطات المختصة ونبحث الأمر أكثر لفهم ما إذا كان هذا المشجع معروفا للنادي بأي شكل من الأشكال". صلاح تعرض لهتاف عنصري في مباراة فريقه على ملعب وست هام يونايتد الموسم الماضي، وأفادت شبكة سكاي سبورتس

كما أصدر نادي إيفرتون بيانا، قال فيه: "يدين نادي إيفرتون بكل قوة أي نوع من العنصرية، وشاركنا التغريدات مع السلطات المختصة ونبحث الأمر أكثر لفهم ما إذا كان هذا المشجع معروفا للنادي بأي شكل من الأشكال".



صلاح تعرض لهتاف عنصري في مباراة فريقه على ملعب وست هام يونايتد الموسم الماضي، وأفادت شبكة سكاي سبورتس وقتها، أن وست هام فتح تحقيقا لمحاولة تحديد هوية مرتكب هذا الفعل العنصري.



وأوضح التقرير أن مسؤولي وست هام وعدوا بعدم التسامح إذا علموا بالشخص الذي سبّ الدولي المصري، بعد أن اتخذوا إجراءات فورية لتحديد هوية الشخص أو الأفراد المعنيين.



وأصدر حينها وست هام بيانا، قال فيه: "في وست هام يونايتد، نعمل بسياسة عدم التسامح تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء، ونحن نادي كرة قدم شامل".



