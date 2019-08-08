القضاء الإداري يرفض دعوى طلاب الغش الجماعي ببيلا

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد رمضان، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، اليوم الخميس، برفض الدعوى المقامة من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة في مدينة بيلا، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين، لوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الخاص بطلاب مدرسة لطفي العشري الثانوية ببيلا، التي ألغيت فيها نتيجة عدد من المواد باعتبارها مواد رسوب بعد أن أسفرت تحقيقات التربية والتعليم عن ثبوت تطابق إجابات 156 طالبًا في ثلاث مواد هي "اللغة العربية، والفيزياء، والكيمياء".

كان المحامون، الوكلاء عن أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا، قد أقاموا عددا من الدعاوى القضائية؛ لوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الخاص بطلاب هذه اللجنة. وطالبوا في دعواهم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، وذلك لمخالفته القرارات المنظمة لنظام