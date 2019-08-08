جريمة

القضاء الإداري يرفض دعوى طلاب الغش الجماعي ببيلا

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد رمضان، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، اليوم الخميس، برفض الدعوى المقامة من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة في مدينة بيلا، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين، لوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الخاص بطلاب مدرسة لطفي العشري الثانوية ببيلا، التي ألغيت فيها نتيجة عدد من المواد باعتبارها مواد رسوب بعد أن أسفرت تحقيقات التربية والتعليم عن ثبوت تطابق إجابات 156 طالبًا في ثلاث مواد هي "اللغة العربية، والفيزياء، والكيمياء".
كان المحامون، الوكلاء عن أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا، قد أقاموا عددا من الدعاوى القضائية؛ لوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الخاص بطلاب هذه اللجنة. وطالبوا في دعواهم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، وذلك لمخالفته القرارات المنظمة لنظام
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حملة أمنية -3

مقتل عدد من العناصر الإرهابية في مداهمة بجبال الفيوم

قتل عدد من العناصر المسلحة والإرهابية في مداهمات للشرطة بالظهير الصحراوي بالفيوم، اليوم الخميس، حسب ما أذاعه التليفزيون المصري في نبأ عاجل. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات حدثت في أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، وعناصر إرهابية، متورطة في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية، ونقلت جثامين القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت حراسة أمنية مشددة، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق والتحفظ على الأسلحة والذخائر والأوراق التنظيمية المضبوطة مع المتهمين.
القبض-على-متهم

ضبط 3 سرقوا 230 ألف جنيه تحت تهديد السلاح

أقدم 3 لصوص على سرقة مبلغ مالى قدره 230 ألف جنيه وفيزا كارد وهاتف محمول، من شاب وفتاة تصادف وقوفهما على شاطئ الكورنيش بمنطقة ميامي شرق مدينة الإسكندرية، وسارعا بإبلاغ الجهات الأمنية التى أجرت تحرياتها اللازمة حول الواقعة وتم التأكد من صحتها والتوصل لمرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب السرقة وأرشدوا عن المسروقات وتم إعادتها وإحالة المتهمين للنيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادثة وسماع أقوال المجني عليهما.
تنظيم-داعش-في-ليبيا

«خطف وقتل وإرهاب» تفاصيل تحقيقات «تخابر خلية الردع»

تفاصيل جديدة حملتها أوراق التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع عامل بمحافظة الفيوم؛ لاتهامه بالتخابر لصالح «خلية الردع بليبيا» وتنظيم داعش الإرهابي، قبل أن تأمر النيابة بإحالته محبوسًا مع 9 آخرين "هاربين"، بينهم 4 يحملون الجنسية الليبية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك لاتهامهم بالتخابر لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، إلى جانب قيامهم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين المصريين إلى ليبيا عبر الحدود الغربية، بغرض ارتكاب جرائم تضر بمصلحة البلاد.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (14)

ارتفاع ضحايا تفجير معهد الأورام إلى 23 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث الانفجار أمام معهد الأورام الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي، وسط حالة من الحزن الشديد، جراء فقد أكثر من 20 شخصا من عائلة واحدة، كانوا فى طريق عودتهم من حفل خطبة، واصطدمت بهم سيارة الإرهابي التى كان ينقل فيها متفجرات، فانفجرت بهم أمام مقر معهد الأورام.
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توك-توك

لسرقة توك توك.. تقييد سائق وإلقائه بترعة في كفرالشيخ

عثر أهالى عزبة فرحة بمركز مطوبس، منذ قليل، على شاب مقيد بترعة القرية بعد قيام مجهولين بسرقة التوك توك الخاص به وتقييده وإلقائه بها، ليقوم الأهالي بإنقاذه، وتم نقلة إلى مستشفى مطوبس المركزى. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى مطوبس المركزي بوصول شاب قام الأهالي بإنقاذه من الغرق، بعد قيام مجهولين بسرقة التوك توك الذى يقوده وتقيده وإلقائه بالمصرف.
بائعى-الجرائد-و-الصحف-تصوير-دعاء-السيد (4)

القضاء ينصف بائعي الصحف بالشرقية ويلغي قرار المحافظ

قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، برئاسة المستشار أشرف مصطفى سيد عمران، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد مرزوق سلامة كشك وعلي عبد الرحيم طه خوخة، بحضور المستشار فتحي محمود فتحي، مفوض الدولة، وسكرتارية إبراهيم عبد العال، بقبول الطعن المُقدم ضد قرار محافظ الشرقية رقم 5969 لسنة 2015، بشأن تحصيل رسوم مقابل تحسين عن اليوم الواحد على أكشاك الصحف والباعة بدائرة المحافظة، فضلًا عن تحصيل عشرة جنيهات رسوم إشغال طريق، بينما أشار حكم المحكمة إلى إلغاء القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
جثة (4)

مصرع كهربائي صعقًا في حفل عرس بكفر الشيخ

لقى كهربائي بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء قيامه بفك أسلاك كهربائية وأجهزة إنارة كانت تستخدم فى حفل زفاف بالقرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ للعميد سعد سليط مأمور مركز شرطة دسوق من نقطة مستشفى دسوق العام يفيد بوصول شاب مصاب بصعق كهربائى لقى مصرعه أثناء إسعافه باستقبال المستشفى.
حادث-تصادم

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 8 مصابين، وجثة تم إيداعها بمشرحة المستشفى نتيجة حادث مروع على طرق كفر الشيخ - دسوق بالقرب من بقرية محلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة كفر الشيخ بوقوع حادث مروع نتيجة تصادم دراجة نارية بسيارة نتج عنه إصابة 8 أشخاص ومصرع قائد الدراجة النارية، ليتم نقلهم إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، والجثة لمشرحة المستشفى.
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