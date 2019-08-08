دراسة: العلاج الإشعاعي يمنع عودة سرطان الثدي نهائيا

قالت بوليس إنه على الرغم من أن النساء المصابات بهذه السرطانات المحددة قد يظنن أن بإمكانهن اختيار علاج أو آخر، فإن المزيج يحقق أفضل النتائج

تحرير:مي فؤاد ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

سرطان الثدي

على الرغم من إثبات العديد من الدراسات مخاطر العلاج بالإشعاع للمصابات بسرطان الثدي والآثار الجانبية لذلك العلاج، فإن دراسة جديدة أكدت -حسب موقع health 24- أن النساء المصابات بسرطان الثدي وتم علاجهن بالعلاج الهرموني والإشعاع، من المحتمل ألا يعود إليهن السرطان مرة أخرى لمدة قد تصل إلى عقد من الزمان. وقال الباحثون إن سرطان الثدي لم يعد إلى نفس الثدي لـ97.5% من النساء اللاتي خضعن للعلاج الإشعاعي، بالإضافة إلى العلاج الهرموني مقارنةً بما يزيد قليلا على 92% من النساء اللاتي خضعن للعلاج الهرموني وحده.

وبالإضافة إلى ذلك، خلال فترة المتابعة البالغة 10 سنوات من بدء الإصابة بالمرض، كانت 94.5% من النساء في مجموعة العلاج الإشعاعي، لا يزلن على قيد الحياة دون عودة السرطان مرة أخرى، مقارنة بما يزيد قليلا على 88% من النساء اللاتي تلقين العلاج الهرموني فقط. قال مؤلف الدراسة الدكتور جيرد فاستنر، من جامعة باراسيلسوس