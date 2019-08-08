دراسة: العلاج الإشعاعي يمنع عودة سرطان الثدي نهائيا

قالت بوليس إنه على الرغم من أن النساء المصابات بهذه السرطانات المحددة قد يظنن أن بإمكانهن اختيار علاج أو آخر، فإن المزيج يحقق أفضل النتائج
على الرغم من إثبات العديد من الدراسات مخاطر العلاج بالإشعاع للمصابات بسرطان الثدي والآثار الجانبية لذلك العلاج، فإن دراسة جديدة أكدت -حسب موقع health 24- أن النساء المصابات بسرطان الثدي وتم علاجهن بالعلاج الهرموني والإشعاع، من المحتمل ألا يعود إليهن السرطان مرة أخرى لمدة قد تصل إلى عقد من الزمان.
وقال الباحثون إن سرطان الثدي لم يعد إلى نفس الثدي لـ97.5% من النساء اللاتي خضعن للعلاج الإشعاعي، بالإضافة إلى العلاج الهرموني مقارنةً بما يزيد قليلا على 92% من النساء اللاتي خضعن للعلاج الهرموني وحده.
وبالإضافة إلى ذلك، خلال فترة المتابعة البالغة 10 سنوات من بدء الإصابة بالمرض، كانت 94.5% من النساء في مجموعة العلاج الإشعاعي، لا يزلن على قيد الحياة دون عودة السرطان مرة أخرى، مقارنة بما يزيد قليلا على 88% من النساء اللاتي تلقين العلاج الهرموني فقط.
قال مؤلف الدراسة الدكتور جيرد فاستنر، من جامعة باراسيلسوس
وبالإضافة إلى ذلك، خلال فترة المتابعة البالغة 10 سنوات من بدء الإصابة بالمرض، كانت 94.5% من النساء في مجموعة العلاج الإشعاعي، لا يزلن على قيد الحياة دون عودة السرطان مرة أخرى، مقارنة بما يزيد قليلا على 88% من النساء اللاتي تلقين العلاج الهرموني فقط.
قال مؤلف الدراسة الدكتور جيرد فاستنر، من جامعة باراسيلسوس الطبية في سالزبورج بالنمسا، إن الدراسة تظهر أن إضافة العلاج الإشعاعي يمكن أن تزيد من البقاء على قيد الحياة بدون الأمراض وتحسن من احتمالات عدم عودة السرطان مرة أخرى.
بينما قالت الدكتورة أليس بوليس، المدير الإقليمي لجراحة الثدي في مراكز الرعاية الصحية للثدي في نيويورك، إن النتائج مهمة لأن هناك الكثير من الدراسات التي تحاول إثبات أنه في حالات السرطان الخفيفة لدى النساء بعد انقطاع الطمث، استطاعت مجموعة محدودة من النساء الوصول إلى العلاج بالإشعاع، وتبين هذه الدراسة أنه لا يزال من غير الآمن حذف العلاج الإشعاعي لدى النساء اللاتي خضعن لعملية جراحية لاستئصال الثدي.
وأضافت بوليس أنه على الرغم من أن النساء المصابات بهذه السرطانات المحددة قد يظنن أن بإمكانهن اختيار علاج أو آخر، فإن المزيج يحقق أفضل النتائج.
وشملت الدراسة ما يقرب من 900 امرأة بعد انقطاع الطمث، وأكد مؤلف الدراسة أن تلك النساء تتراوح أعمارهن بين 46 و80 عاما، ويبلغ متوسط أعمارهن 66 عاما، وكانت جميع النساء الموجودات في الدراسة من النمسا، ومعظمهن من البيض.
كانت النساء في الدراسة جميعهن مصابات بسرطان الثدي، والذي كان محدودا في انتشاره، وكانت أورامهن صغيرة الحجم (أقل من 3 سم).
وجميع النساء خضعن لجراحة في الثدي، وتم استئصال الثدي بالكامل، كما أزال الجراحون الورم وقليلا من الأنسجة السليمة حول الورم.
وكان لدى جميع مرضى الدراسة سرطانات إيجابية لمستقبلات الهرمونات، ما يعني أن هرمونات مثل الأستروجين والبروجستيرون غذت نمو ورم السرطان، وفقا للمعهد القومي للسرطان بالولايات المتحدة.
وبعد الجراحة عولجت جميع النساء في الدراسة بالعلاجات الهرمونية؛ مثل تاموكسيفين أو الأستروزول، وهذه العلاجات إما إزالة تلك الهرمونات وإما عرقلة عملها، وفقا لمعهد السرطان.
تلقت بعض النساء (439) العلاج الإشعاعي لأكثر من شهر واحد فقط في غضون ستة أسابيع من الجراحة، وأخذت الـ430 امرأة المتبقيات العلاج الهرموني وحده.
بعد عقد من الزمان، أصيبت عشر نساء في مجموعة الإشعاع بتكرار الإصابة بالسرطان في نفس الثدي، ووجد الباحثون أنه في مجموعة العلاج بالهرمونات فقط، أصيبت 31 امرأة بالسرطان مرة أخرى.
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وقال فاستنر إنه لا يزال هناك بعض الجدل حول ما إذا كان ينبغي إعطاء جميع النساء المصابات بسرطان منخفض الخطورة هذا العلاج الإشعاعي بعد جراحة استئصال الثدي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التقنيات الحديثة، مثل الإشعاع الجزئي للثدي والعلاج الموضعي.
في مجموعة صغيرة مختارة من النساء، قد يكون من الأفضل التخلي عن الإشعاع.
أضاف فاستنر في بيان صحفي للاجتماع: "لا ينبغي النظر أصلا في الإغفال عن العلاج الإشعاعي إلا في المرضى الضعفاء والمسنين الذين لن يكونوا قادرين على تحمل مثل هذا النوع من العلاج".
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