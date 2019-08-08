الحكومة تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء معهد الأورام

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

حادث معهد الأورام

انطلق اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة للمرة الثانية، وبدأت الحكومة اجتماعها بدقيقة حداد على شهداء ضحايا حادث معهد الأورام الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن عدد من الضحايا ما بين شهداء ومصابين. وكان قد أكد رئيس الوزراء، أن هناك توجها للدولة أن تصبح مدينة العلمين الجديدة مستدامة بمعنى أن تعمل طوال العام، وليس مصيفا فقط، وبالتالي ستقوم الحكومة بعقد عدد من الاجتماعات في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

ويتضمن اجتماع اليوم الخميس 8 أغسطس بحث عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق