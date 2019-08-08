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الحكومة تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء معهد الأورام

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
حادث معهد الأورام
حادث معهد الأورام
انطلق اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة للمرة الثانية، وبدأت الحكومة اجتماعها بدقيقة حداد على شهداء ضحايا حادث معهد الأورام الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن عدد من الضحايا ما بين شهداء ومصابين. وكان قد أكد رئيس الوزراء، أن هناك توجها للدولة أن تصبح مدينة العلمين الجديدة مستدامة بمعنى أن تعمل طوال العام، وليس مصيفا فقط، وبالتالي ستقوم الحكومة بعقد عدد من الاجتماعات في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
ويتضمن اجتماع اليوم الخميس 8 أغسطس بحث عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق
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تامر-الرفاعى

القوات المسلحة: تدريبات جوية قد ينتج عنها اختراق لحاجز الصوت

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أنه اعتبارا من الساعة 12 ظهر اليوم، ستقوم القوات الجوية ببعض التدريبات قد ينتج عنها سماع اختراق لحاجز الصوت
دباغة جلود الأضاحي-6

هل يجوز ذبح «الهدى» في الحج بنية الهدى والأُضحية؟

قالت دار الإفتاء إنه لا يجوز ذبح الهدى فى أثناء الحج بنية الأُضْحِية مع الهدي؛ لأن سبب مشروعية كل منهما مختلف ولا يقبل التداخل، فالأُضْحِية مشروعة لشكر الله تعالى على سبيل الندب، أما ما يذبح فى الحج فقد يكون واجبا كهدى التمتع، وهو واجب بسبب ترك الإحرام بالحج من الميقات. مضيفة: "لأن المحرم يحرم لحجه من مكة، وكهدى القِران، وهو للجمع بين الحج والعمرة فى سَفرة واحدة، وهو واجب أيضًا، وكالذبح لترك واجب من واجبات الحج، أو كفارة عن فعل محظور من ممنوعات الحج، وكلاهما واجب، وقد يكون ما يذبح فى الحج قربة وليس بواجب كمن يهدى تطوعا لفقراء الحرم".
السيسي (2)

السيسى يوافق على قرض للاستثمار بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، القرار رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية»، بين مصر والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018. كما أصدر القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16 / 10 / 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
السيسي (5)

السيسي يوافق على قرض بـ214 مليون يورو لتطهير مصرف كتشنر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن مشروع مصرف كتشنر، وتم نشره فى الجريدة الرسمية، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ويتمثل المشروع فى إزالة الملوثات من مصرف كتشنر فى منطقة دلتا النيل فى مصر من خلال الاستثمارات فى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
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مصطفى-مدبولى

للقطاع العام| إجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارا بأن تكون الفترة من السبت، 10 أغسطس، حتى الأربعاء، 14 أغسطس 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وهنأ رئيس الوزراء الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة، متمنيا أن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
المستشار-محمد-عبد-الوهاب (2)

تعيين محمد عبد الوهاب قائما بأعمال رئيس هيئة الاستثمار

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا لمحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته، وأصدر رئيس الحكومة بذلك القرار رقم 1790 لسنة 2019.. وشغل عبد الوهاب، منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وقد سبق أن عمِل مستشاراً قانونياً لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015.
رئاسة-مجلس-الوزراء

الوزراء: لا صحة لإقرار زيادات في بدل السفر لموظفي الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن قيام وزارة المالية بإقرار زيادات في بدل السفر لموظفي الجهاز الإداري للدولة. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول إقرار زيادات في بدل السفر لموظفي الجهاز الإداري للدولة، مُشددةً على استمرار تطبيق القواعد القانونية المقررة للعاملين المخاطبين بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم1517 لسنة 2019.
مصطفى-مدبولى

الأربعاء.. أول اجتماع للحكومة بالعلمين الجديدة

تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي، بعد غد الأربعاء، بالمقر الجديد للحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في يونيو الماضي، مبنى مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة، استعدادا لعقد اجتماعات المجلس به، وتجول مدبولي بقاعة الاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامى، للاطمئنان على التشطيبات النهائية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن.
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