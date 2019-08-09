ليس كما تعتقد.. الكافيين قد يسبب الصداع النصفي

هناك العديد من الأشخاص، خاصة النساء، يعانون من نوبات الصداع النصفي التي تشمل الدوخة والغثيان والصداع، كما يمكن أن تستمر النوبات من 4 إلى 72 ساعة.
في اليوم الذي تستيقظ فيه باكرا وتشعر بالصداع، تتناول كوبا من القهوة للتخلص منه، وبعد ساعات قد تتعافى أو لا يتركك الصداع كما كنت تتوقع، ولكن إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، فقد حان الوقت لتجنب عادة تناول القهوة، وتركها جانبا، إذ وجد الباحثون أن شرب 3 أكواب أو أكثر يوميا يزيد بشكل كبير من خطر التعرض للنوبات.
تتبعت الدراسة عددا من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي "العرضي"، الذي يعرف بأنه "الصداع المنهك" لمدة تصل إلى 14 يومًا في الشهر.
ووجدوا أن تناول ما يصل إلى كوبين من القهوة أو غيرها من المشروبات المحتوية على الكافيين لم يُحدث فرقا في فرَصهم في الإصابة بالصداع النصفي، ولكن عندما شربوا 3 أكواب، ارتفع خطر التعرض لهجوم في نفس اليوم بنسبة 40%، وعند تناول 5 أكواب ارتفع خطر الإصابة إلى 161%، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل»
ووجدوا أن تناول ما يصل إلى كوبين من القهوة أو غيرها من المشروبات المحتوية على الكافيين لم يُحدث فرقا في فرَصهم في الإصابة بالصداع النصفي، ولكن عندما شربوا 3 أكواب، ارتفع خطر التعرض لهجوم في نفس اليوم بنسبة 40%، وعند تناول 5 أكواب ارتفع خطر الإصابة إلى 161%، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
وقالت إليزابيث موستوفكي، القائمة على الدراسة بجامعة هارفارد: «يبدو أن تناول مشروب أو اثنين من المشروبات التي تحتوي على الكافيين في اليوم لا يرتبط بتطوير الصداع النصفي، لكن قد تترافق 3 وجبات أو أكثر مع احتمالات أعلى للإصابة بالصداع».
هناك العديد من الأشخاص، خاصة النساء، يعانون من نوبات الصداع النصفي، التي تشمل الدوخة والغثيان والصداع، كما يمكن أن تستمر النوبات من 4 إلى 72 ساعة.
ومن ناحية أخرى، تؤثر المشكلة فى عدد أكبر من الأشخاص المصابين بالسكري والربو والصرع، وهي سادس أكثر أسباب العجز شيوعا في العالم.
وقال الباحثون الذين نشرت نتائجهم في المجلة الأمريكية للطب إن تأثير الكافيين فى الصداع النصفي مُعقد لأنه يعتمد على الجرعة والتكرار، وعلى الرغم من أنه قد يؤدي إلى حدوث نوبات، فإنه قد يكون له أيضًا تأثير مسكن للألم.
أكمل المشاركون الجرعة مرتين في اليوم لمدة 6 أسابيع، وبعدها أبلغوا عن التوتر وشدة الصداع النصفي نتيجة تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
وقالت الدكتورة سوزان بيرتيش، زميلة في الدراسة: «كان هناك القليل من الدراسات حول الخطر المباشر للصداع النصفي مع التغيرات اليومية في تناول الكافيين».
وما يجب التنويه به أن سبب الصداع النصفي ليس مفهوما تماما، ويعتقد أنه يحدث عندما يؤثر نشاط الدماغ غير الطبيعي فى الإشارات العصبية والمواد الكيميائية والأوعية الدموية في الدماغ، كما تشمل المحفزات المحتملة الأخرى الإجهاد والقلق والاكتئاب وسوء النوم أو التغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية، بالإضافة إلى الجفاف.
غالبًا ما تكون مسكنات الألم الأساسية علاجا فعالا، على الرغم من أن النوم أو الاستلقاء في غرفة مظلمة يوصى به أيضًا.
كيف تتخلص من الصداع النصفي بعيدا عن الكافيين؟
1- الأدوية الآمنة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية
لا تحتاج إلى وصفة طبية للحصول على مسكنات الألم التي تسمى بمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، مثل الأيبوبروفين والنابروكسين. تلك المسكنات توقف الالتهاب الذي يجعل رأسك في ألم، ويمكنك أيضا شراء علاجات الصداع النصفي التي لديها مزيج من الإسيتامينوفين والإسبرين.
2- ممارسة الرياضة
لا تمارس الرياضة عندما تكون في منتصف نوبة الصداع النصفي لأنها يمكن أن تجعلك تعاني بشكل أكبر، ولكن عندما تشعر بإحساس أفضل يمكنك ممارستها، ويمكن أن يمنع التمرين المنتظم الصداع النصفي؛ لأنه يجعل جسمك يطلق الأندورفين والمواد الكيميائية التي تحارب الألم، كما أنها تخفف التوتر وتساعدك على النوم بشكل أفضل.
3- فيتامين B2
يطلق عليه أيضا ريبوفلافين، ويمكنك العثور عليه في الحليب والجبن والأسماك والدجاج. يمكنك أيضًا تناوله كحبوب، وتظهر الدراسات أنه قد يساعدك في منع الصداع النصفي.