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ليس كما تعتقد.. الكافيين قد يسبب الصداع النصفي

هناك العديد من الأشخاص، خاصة النساء، يعانون من نوبات الصداع النصفي التي تشمل الدوخة والغثيان والصداع، كما يمكن أن تستمر النوبات من 4 إلى 72 ساعة.
تحرير:فيروز ياسر ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
القهوة والصداع النصفي
القهوة والصداع النصفي
في اليوم الذي تستيقظ فيه باكرا وتشعر بالصداع، تتناول كوبا من القهوة للتخلص منه، وبعد ساعات قد تتعافى أو لا يتركك الصداع كما كنت تتوقع، ولكن إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، فقد حان الوقت لتجنب عادة تناول القهوة، وتركها جانبا، إذ وجد الباحثون أن شرب 3 أكواب أو أكثر يوميا يزيد بشكل كبير من خطر التعرض للنوبات. تتبعت الدراسة عددا من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي "العرضي"، الذي يعرف بأنه "الصداع المنهك" لمدة تصل إلى 14 يومًا في الشهر.
ووجدوا أن تناول ما يصل إلى كوبين من القهوة أو غيرها من المشروبات المحتوية على الكافيين لم يُحدث فرقا في فرَصهم في الإصابة بالصداع النصفي، ولكن عندما شربوا 3 أكواب، ارتفع خطر التعرض لهجوم في نفس اليوم بنسبة 40%، وعند تناول 5 أكواب ارتفع خطر الإصابة إلى 161%، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل»
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فوائد البطاط الحلوة

للتخلص من قلة الترطيب.. تناول البطاطا الحلوة

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تنظيم ضغط الدم.. ما فوائد عصير الكريز؟

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للاحتفال بعيد صحي.. لا تفرط في تناول اللحوم

بدأ الآن العد التنازلي لقدوم عيد الأضحي، تستعد الدول الإسلامية والعربية احتفالًا وترحيبا، لا تختلف مظاهر الاحتفال كثيرًا عن عيد الفطر المبارك، ولكن قد تختلف أنواع الطعام المقدمة، على سبيل المثال في عيد الفطر، الكحك والحلويات والمعمول من مظاهر الاحتفال الثابتة، أما في عيد الأضحي فتحتل المشويات واللحوم بجميع أنواعها والفتة مكانة كبيرة، خاصة بين الشعب المصري. على الجانب الآخر، كن حريصًا بشأن الإفراط في تناول اللحوم؛ لأنها من المؤكد ستجلب لك كثيرا من المشكلات الصحية التي لا حصر لها، نقلًا عن "www.rd.com".
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الطفح الحراري يزعج طفلك في الصيف.. والشوفان يساعدك

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