ليس كما تعتقد.. الكافيين قد يسبب الصداع النصفي

هناك العديد من الأشخاص، خاصة النساء، يعانون من نوبات الصداع النصفي التي تشمل الدوخة والغثيان والصداع، كما يمكن أن تستمر النوبات من 4 إلى 72 ساعة.

تحرير:فيروز ياسر ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

القهوة والصداع النصفي

في اليوم الذي تستيقظ فيه باكرا وتشعر بالصداع، تتناول كوبا من القهوة للتخلص منه، وبعد ساعات قد تتعافى أو لا يتركك الصداع كما كنت تتوقع، ولكن إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، فقد حان الوقت لتجنب عادة تناول القهوة، وتركها جانبا، إذ وجد الباحثون أن شرب 3 أكواب أو أكثر يوميا يزيد بشكل كبير من خطر التعرض للنوبات. تتبعت الدراسة عددا من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي "العرضي"، الذي يعرف بأنه "الصداع المنهك" لمدة تصل إلى 14 يومًا في الشهر.

ووجدوا أن تناول ما يصل إلى كوبين من القهوة أو غيرها من المشروبات المحتوية على الكافيين لم يُحدث فرقا في فرَصهم في الإصابة بالصداع النصفي، ولكن عندما شربوا 3 أكواب، ارتفع خطر التعرض لهجوم في نفس اليوم بنسبة 40%، وعند تناول 5 أكواب ارتفع خطر الإصابة إلى 161%، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل»